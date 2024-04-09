Bloomberg: Странам Запада придётся вернуться к расходам времён холодной войны, чтобы реализовать планы по перевооружению

Странам "Большой семерки" потребуется не менее 10 лет и огромные суммы на перевооружение своих армий. Как сообщает Bloomberg, для реализации имеющихся планов по перевооружению Западу придется вернуться к расходам времен холодной войны.Конфликт на Украине показал, что западные страны не готовы к ведению длительных боевых действий, запасы вооружений и боеприпасов оставляют желать лучшего. Два года помощи Украине оставили западных союзников с практически пустыми арсеналами и складами. На этом фоне государства G7 намерены провести перевооружение своих армий, угроза со стороны Китая, которой США пугают всех подряд, никуда не делась.По данным американского издания, что бы реализовать программу перевооружения "Большой семерке" понадобится не менее 10 лет и 10 трлн. долларов. А это означает рост военных расходов до уровня времен холодной войны, т.е. не менее 4% от ВВП. При этом некоторые западные страны, например та же Германия, кое-как и с трудом достигли расходов в 2% от ВВП. Деньги не появляются из воздуха, увеличенные расходы на оборону потянут за собой повышение налогов, снижение общего уровня жизни европейцев, привыкших за последние годы к определенному комфорту. Нужно будет принимать "непростые решения", что не добавит привлекательности властям.Не все страны такие богатые, как США, их возможности гораздо ниже, поэтому придется делать выбор между закупкой вооружений и инвестициями, например, в медицину или образование. Затраты свыше 2% ВВП потянут не все страны, этого только Прибалтика может тратить больше 3% ВВП, поскольку все равно ничего не производит, а живет за счет дотаций.В общем, Запад и НАТО ждет нелегкий выбор, хотя уже к концу этого года две трети стран альянса обещают тратить на оборону свыше 2% от ВВП.