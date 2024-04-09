«Граница Украины с Западом должна быть под нашим контролем»: военкор назвал одно из основных условий победы в СВО
Одним из главных условий победы России в специальной военной операции и установления контроля над всей территорией Украины, является контроль над государственной границей этой страны. Такое мнение озвучил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.
По мнению военкора, добиться денацификации и демилитаризации Украины Россия может. Но Запад в этом случае, без контроля за украинской границей с нашей стороны, начнет поддерживать украинских националистов, их финансировать и вооружать. Начнутся диверсионные действия и теракты, и все вернется на свои места.
- написал Сладков в своем Telegram-канале.
Можно провести параллель и с ситуацией на Северном Кавказе. Проблемы российской стороны во время первой чеченской кампании, по мнению Сладкова, были связаны с тем, что Россия тогда не перекрыла границу с Грузией. Ранее подобная ошибка была допущена и во время войны в Афганистане. Границы этой страны не были перекрыты, из-за чего в Афганистан поступали потоки оружия и приезжали инструкторы и наемники из соседнего Пакистана. Во время второй чеченской кампании границу перекрыли и как итог – кампания завершилась успешно.
Следовательно, делает вывод военкор, одним из основных условий победы в спецоперации на Украине является полный контроль над всеми границами этой страны. Лишь в этом случае можно будет полноценно навести порядок на данной территории.
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