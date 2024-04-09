«Граница Украины с Западом должна быть под нашим контролем»: военкор назвал одно из основных условий победы в СВО

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«Граница Украины с Западом должна быть под нашим контролем»: военкор назвал одно из основных условий победы в СВО

Одним из главных условий победы России в специальной военной операции и установления контроля над всей территорией Украины, является контроль над государственной границей этой страны. Такое мнение озвучил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По мнению военкора, добиться денацификации и демилитаризации Украины Россия может. Но Запад в этом случае, без контроля за украинской границей с нашей стороны, начнет поддерживать украинских националистов, их финансировать и вооружать. Начнутся диверсионные действия и теракты, и все вернется на свои места.



Граница Украины с Западом должна быть под нашим контролем. Причем в несколько эшелонов: Пограничная служба, Росгвардия, Минобороны России. Да, и важная вещь: речь о железном занавесе я не веду. Это ж не нынешний киевский режим. Легальный выезд и въезд свободный

- написал Сладков в своем Telegram-канале.

Можно провести параллель и с ситуацией на Северном Кавказе. Проблемы российской стороны во время первой чеченской кампании, по мнению Сладкова, были связаны с тем, что Россия тогда не перекрыла границу с Грузией. Ранее подобная ошибка была допущена и во время войны в Афганистане. Границы этой страны не были перекрыты, из-за чего в Афганистан поступали потоки оружия и приезжали инструкторы и наемники из соседнего Пакистана. Во время второй чеченской кампании границу перекрыли и как итог – кампания завершилась успешно.

Следовательно, делает вывод военкор, одним из основных условий победы в спецоперации на Украине является полный контроль над всеми границами этой страны. Лишь в этом случае можно будет полноценно навести порядок на данной территории.
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    33 комментария
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    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +3
      Сегодня, 15:32
      Одним из главных условий победы России в специальной военной операции и установления контроля над всей территорией Украины, является контроль над государственной границей этой страны.
      Последнее время сплошь правильные мысли говорит Сладков. Только два вопроса, как это сделать и почему до сих пор не уничтожены туннели, мосты и развязки по которым бесконечным потоком снабжается ВСУ.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +3
        Сегодня, 15:36
        Мечтать не вредно - вредно не мечтать!
        А жить лишь будней серостью убогой.
        Как страшно жизнь прожив не знать.
        Полёта мысли и мечты высокой!

        (Ю. Марковцев)

        Предложение Сладкова безусловно найдёт отклик в наших сердцах, вопрос лишь в том, как наполнить его содержанием, чтобы для нас это обошлось минимальными потерями. hi
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          -2
          Сегодня, 15:44
          вопрос лишь в том, как наполнить его содержанием, чтобы для нас это обошлось минимальными потерями.

          Оно конечно правильно, если сорняк не вырвать с корнем, то он всё равно прорастёт... А что делать когда сорняк растёт у соседа, но стремится заползти на твой огород, но сосед категорически против уничтожения сорняка... Лично ему (соседу) он не мешает, а твоё раздражение его (соседа) только радует...
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 16:17
            Правильное,но из области фантастики.И популизма.Подобное было возможно при осуществлении всего этого десять лет назад.
        2. Simon_Dellsen Ранг пользователя
          Simon_Dellsen
          0
          Сегодня, 17:22
          El problema, camarada, es que sino se hace, lo que tendrá serán más pérdidas y prolongadas en el tiempo.

          Mayor coste operacional, mayor desgaste y a la larga, una derrota estratégica.

          Ojalá se pudiera hacer sin un gota de sangre, que más querríamos todos, pero occidente le importa tres pepinos la vida de los rusos.

          Rusia es un clavo del ataúd para cualquier hegemón.

          Si Rusia no quiere haber derramado sangre al divino garete, entonces tiene que ir a por todo.

          Las cosas a medias, terminan siempre mal.

          Saludos

          ------------------------

          Проблема, товарищ, в том, что если это не будет сделано, то у вас будет больше потерь и больше времени.

          Более высокие эксплуатационные расходы, более высокий износ и, в конечном итоге, стратегическое поражение.

          Хотелось бы, чтобы это можно было сделать без капли крови, чего мы все хотели бы больше всего, но Западу плевать на три огурца жизни русских.

          Россия - это гвоздь в гроб для любого гегемона.

          Если Россия не хочет проливать кровь божественного Гарета, то она должна пойти на все.

          Дела на полпути всегда заканчиваются плохо.

          Приветы
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            0
            Сегодня, 17:27
            ...Россия - это гвоздь в гроб для любого гегемона.
            Если Россия не хочет проливать кровь божественного Гарета, то она должна пойти на все.
            Дела на полпути всегда заканчиваются плохо...

            Жаль вот только, что помогают России в этом деле единицы, а у нечистой силы десятки и сотни нукеров. soldier
      2. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        -3
        Сегодня, 15:41
        Донецкий фронт приносит врагу лишь страдания и потери. Мы же идём вперёд. В военных сводках наконец появилась Карловка, которая запомнилась ожесточёнными боями ещё в 2014 году, сообщает военкор Александр Сладков:

        Я был там, когда бригада "Восток" билась с поляками у дамбы. Враг отбил её у ополченцев, и я, каюсь, потерял уверенность, что мы когда-то вернёмся. Но 1-й корпус вдарил противнику в Первомайском. И теперь идём вперёд. Обходим с севера Красногоровку. Это важно, потому что мы одновременно штурмуем и этот городок. В Красногоровке грянем и разобьём оборону врага. А значит, облегчим штурм Георгиевки.

        Вражеские FPV-дроны наносят серьёзный урон русской бронетехнике, обращает внимание канал "Два майора":
        Наши войска постоянно ищут средства защиты от вражеских БПЛА. Но на системном уровне вопрос пока не решён.

        Сейчас всё внимание приковано к Часову Яру на Бахмутском направлении. Штурмовые подразделения 7-й бригады добровольческого корпуса ВС России разбили череду вражеских опорных пунктов на левом фланге микрорайона "Канал". Продолжается процесс взятия его в клещи. Основные подразделения нашей армии закрепляются в многоэтажной застройке. За прошедшие сутки на позиции противника в городе сброшено более 40 тяжёлых планирующих авиабомб, работают реактивные системы залпового огня и тяжёлые огнеметные установки, сообщил Condottiero:

        С утра по всей линии боевого соприкосновения активно работают наши ВКС. Особенно громко на Южно-Донецком направлении по линии Очеретино - Желанное - Новогродовка. Перехваты по Часову Яру очень яркие. Работа ФАБ в каждом крике.

        ТГ-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники, пишет, что Генштаб киевской армии провел моделирование войны в условиях дефицита боеприпасов и преимущества русских в авиации, артиллерии и технике. Такой формат конфликта станет главной причиной для мобилизации дополнительного миллиона на протяжении трёх лет. В таком случае киевские войска смогут удержать линию фронта с минимальными территориальными потерями.

        Военные уже сейчас настаивают на понижении в Незалежной призывного возраста до двадцати лет. Всё просто - мобилизация возрастных исчерпала себя:

        Кроме того, главком Сырский выступил против любой демобилизации. В Генштабе считают необходимым сохранение самых опытных бойцов до конца конфликта. При этом мобилизация в стране полностью сорвана, большинство бригад укомплектованы всего на 50%. И если объявить демобилизацию после трёх лет службы, то армия потеряет почти 70 тысяч опытных бойцов.
        Канал "Женщина с косой" обращает внимание на то, что в Незалежной назревает очередной кризис. Дескать, на фронте слишком огромные потери, земли уже не хватает. За два года кладбища выросли в четыре раза, скоро это будут целые города.
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 15:33
      Вполне логично. Но я не совсем понимаю,где и по каким регионам должна проходить,граница.
    3. Vik66 Ранг пользователя
      Vik66
      +2
      Сегодня, 15:33
      Сладков в последнее время прям фонтанирует прописными истинами. Только не говорит, какими силами и средствами эти его хотелки осуществить.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      -2
      Сегодня, 15:36
      «Граница Украины с Западом должна быть под нашим контролем»: военкор назвал одно из основных условий победы в СВО
      Надо понимать, что это тоже хотелки, которые не факт, что сбудутся.
      Хотя, это самое желанное, а то и необходимое условие, для спокойствия нашего государства и людей.
      Поживём, увидим...
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      -2
      Сегодня, 15:45
      Да, и важная вещь: речь о железном занавесе я не веду.

      Без железного занавеса, терроризм укров не истребить.. Только каленым железом и ВМН.
    6. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      -5
      Сегодня, 15:48
      «Граница Украины с Западом должна быть под нашим контролем»: военкор назвал одно из основных условий победы в СВО

      Это значит что РФ на западе должна граничить только с Польшей Румынией и Венгрией. Никаких прокладок 404 , ни в каком виде , ни под контролем РФ, ни в нейтральных статусах быть НЕ ДОЛЖНО. Тот кто говорит об этом тот предатель и враг России
      1. Виктор М. Ранг пользователя
        Виктор М.
        -1
        Сегодня, 16:03
        Предатели? А цели СВО тебе у Путина прочитать слабо, воен диванный? Заставь дурака Богу молиться... )
      2. astepanov Ранг пользователя
        astepanov
        +1
        Сегодня, 16:04
        Мне кажется, что в будущем т.н. "Украина" не должна входить целиком состав РФ, а должна стать зоной оккупации и далее - протекторатом. Иначе на плечи РФ ляжет ее восстановление, а толпы озлобленных вооруженных бармалеев хлынут в Россию. Пусть подконтрольные новые власти берут у РФ кредиты, пусть договариваются с нашим бизнесом о восстановлении - с обязательным возвращением средств. И - тотальный контроль за любым шевелением, особенно в части создания партий и политических движений.
    7. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -2
      Сегодня, 15:49
      одним из основных условий победы в спецоперации на Украине является полный контроль над всеми границами этой страны

      Для охраны западной нашей границы, надо ребят с Северного Кавказа активнее привлекать. Пройдут годы и появятся смешанные браки. Потом дети пойдут. И постепенно украинский национализм исчезнет. Вот один из способов постепенной денацификации населения...
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 15:54
      Сам то понял что сказал?-для начала надо всю Украину-захватить lol
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -5
        Сегодня, 15:58
        для начала надо всю Украину-захватить

        Освободить, товарищ... Третий год СВО, а вы всё путаетесь в формулировках... request
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Сегодня, 15:59
          Пусть так-сути то это-не меняет
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            -7
            Сегодня, 16:02
            сути то это-не меняет

            Как не меняет... belay захватывают чужое, а это наше захваченное. Сколько можно повторять одно и тоже. Это важно для населения, для мира, для наполнения смыслом, освободительного нашего похода на запад.
    9. Виктор М. Ранг пользователя
      Виктор М.
      -1
      Сегодня, 16:01
      А я не хочу кормить западенцев. Проходили уже. Пусть их поляки приручают и возятся с ними. Или опять из них "витрину" делать? Восток, Новороссия, это другое дело. А остальную часть загнать в нейтральный статус, чтобы не дергались на поводке у запада. Да и Путин это же озвучил целью СВО.
    10. Велизарий Ранг пользователя
      Велизарий
      0
      Сегодня, 16:08
      Самое мерзкое во всех этих проститутках-"пропагандистах" со обеих сторон, это то что рассказывая о необходимости взятия Львова ,Мукачева ( а с другой стороны Москвы и Питера) сами они в реально происходящих мясных штурмах Авдевки-Марьинки-Бердичей- Артемовска ( а с другой стороны Работина-Старомайорского-то же Артемовска,и.т.д.) участвовать категорически не хотят.
      Что собственно и понятно, так бы они пополнили число тысяч жертв их бы закопали и сразу забыли. Но это их почему-то не устраивает. Вместо этого они предпочитают гнать на убой других зарабатывая денежку малую на отлизыванию своему начальству.
      Впрочем конкретно гражданина Сладкова понять можно. Наболтал он на пяток статей УК, и отлично понимает что случись чудо и пойди власти Украины на переговоры, на следующий день после мирного договора главным врагом "патриотических" властей РФ станут " Z-патриоты", то есть в лучшем случае его ждет тюрьма; сменись власть в РФ ( в любом диапазоне) опять же его ждет тюрьма. Для него бесконечная война без смысла и цели это единственный способ личного выживания.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 16:13
        Наболтал он на пяток статей УК,

        Примеры имеются?
        сменись власть в РФ ( в любом диапазоне) опять же его ждет тюрьма

        Ох уж эти влажные мечты жителей 404 ой... laughing нет ребят часы тикают, время истекает, пора готовиться к земле...
        1. Велизарий Ранг пользователя
          Велизарий
          -2
          Сегодня, 16:49
          Цитата: Msi
          Примеры имеются?

          Статья 353,354,359, 280,282,205,207,208. Возможно и больше. Тут уже следователь должен смотреть.
          Цитата: Msi
          Ох уж эти влажные мечты жителей 404 ой... нет ребят часы тикают, время истекает, пора готовиться к земле.

          На первый взгляд, Вы со своими фантазиями о 404 просто нелепый клоун. Но надо заметить,что и у Вас равно как и у гр. Сладкова инстинкт самосохранения вполне себе работает.
          Ведь и Вы предпочитаете не утилизироваться в очередном штурме пригородов Донецка, а уже третий год патриотично штурмовать Львов сидя на диване.
          Так что тип мышления гр.Сладкова Вам будет вполне понятен.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            -1
            Сегодня, 16:57
            Ведь и Вы предпочитаете не утилизироваться в очередном штурме пригородов Донецка

            Дурной пример заразителен. С тебя беру пример, с уклониста всу... Почему нэньку не защищаешь, думаешь здесь тарахтеть, будет от тебя больше пользы? ??
    11. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 16:19
      Военкор оговорился: граница бывшей украины а, в скором будущем, просто окраина земель Российских!
    12. Vlad Gor Ранг пользователя
      Vlad Gor
      0
      Сегодня, 16:27
      Заявлено правильно. «Граница Украины с Западом должна быть под нашим контролем»: военкор назвал одно из основных условий победы в СВО.
      Осталось это заявление юридически закрепить.
      Нужно выпустить Закон в котором будет написано, что вся территория Украины, в границах 1975 г., является неотъемлемой частью России.
      К сожалению, у власти РФ и её "элиты" взгляды с народом России не совпадают. "Элита" стремится вернуться в "святые времена", она ради этого готова все завоевания и даже саму Россию отдать на растерзание НАТО.
    13. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 16:35
      Как хорошо что он не принимает стратегические решения страны!
    14. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 16:47
      Наш верный союзник Бацька поможет нам в этом. Кто в это не верит, может минусовать.
    15. НЕзлобный
      НЕзлобный
      0
      Сегодня, 16:59
      Цитата: FoBoss_VM
      «Граница Украины с Западом должна быть под нашим контролем»: военкор назвал одно из основных условий победы в СВО

      Это значит что РФ на западе должна граничить только с Польшей Румынией и Венгрией. Никаких прокладок 404 , ни в каком виде , ни под контролем РФ, ни в нейтральных статусах быть НЕ ДОЛЖНО. Тот кто говорит об этом тот предатель и враг России


      Солидарен. А минусы - только в плюс. Сладков - немного крышей уехал. И пургу метёт в нарушение слов Президента РФ (за что жур. и получит скоро, как мне кажется), где было чётко всё сказано . В т.ч., и, как минимум, в части сохранения гос-ва Украина в качестве буфера между РФ и НАТО. Демилит-...ого, денациф...нного и т.д., и т.п. Но - факт! Гос-во Украина должно сохраниться. А как оно может сохраниться в мозгу Сладкова с демаркационными линиями под контролем другого го-ва - вопрос к (де)генератору этих мыслей.
      К слову, призываю людей поменьше слушать прокламации и мысли журов. Жур обязан оперировать честным изложением фактов. А выводы из его фактических повествований сделают спецы, но отнюдь не жур-ты, которых и не учили никогда этим наукам аналитики, геополитики, гео- макро-экономике и проч. Их учили правильно слова составлять, что - тоже не столь просто. НО не более того.
    16. nswe Ранг пользователя
      nswe
      0
      Сегодня, 17:04
      абсолютно в точку! иначе, будет №2, вернее №3. учитывая кукрузника
    17. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 17:06
      «Граница Украины с Западом должна быть под нашим контролем»: военкор назвал одно из основных условий победы в СВО

      А как насчёт российской границы? Она должна быть под контролем или пути на Запад важнее?
      Основное условие победы в войне с Западом, использовать все наработки и методы ВОв по охране внутренних территорий.
      По охране границы с Западом есть выверенная методика, а под контролем должны быть все магистрали - на себе тот же «Вампир» не притащишь.
    18. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +1
      Сегодня, 17:06
      Ждём Сладкова в первых рядах на прорыв к Польше.Такие умные ребята ,а мы за него в тылу репортажи поснимаем, и на ТВ сходим.
    19. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:08
      Граница Украины с Западом должна быть под нашим контролем. Причем в несколько эшелонов: Пограничная служба, Росгвардия, Минобороны России. Да, и важная вещь: речь о железном занавесе я не веду. Это ж не нынешний киевский режим. Легальный выезд и въезд свободный

      - написал Сладков в своем Telegram-канале.
      Так она (граница Украины и Запада по версии Сладкова) итак под нашим контролем со спутника из космоса. Фиксируется въезд/выезд транспорта. Какие проблемы ?! Здравомыслие опять по версии Сладкова не может не радовать, но объективно-субъективная реальность предполагает несколько иное восприятие украинской проблематики.

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