На что способна ракета класса «воздух-воздух» MBDA Meteor, которой «аналогов в мире нет»

5
На что способна ракета класса «воздух-воздух» MBDA Meteor, которой «аналогов в мире нет»

Ракета Meteor была разработана компанией MBDA для истребителей Eurofighter Typhoon, Gripen и Rafale. Боеприпас предназначен для поражения маневренных целей на большой дальности.

Стоит отметить, что создание «Метеора» затянулось более, чем на два десятилетия. Разработка в интересах ВВС Франции, Великобритании, Швеции, ФРГ, Испании и Италии стартовала в 1994 году, а на вооружение в ВВС Швеции боеприпас встал только в 2013-м.

Впрочем, учитывая результат, очевидно, что оно того стоило.

Изначально носителем ракеты выступали исключительно Saab JAS-39 Gripen. Ее адаптация к Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon стартовала позднее.



Касательно самого боеприпаса, начать стоит с того, что Meteor получил прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который обеспечивает высокую скорость и маневренность. Подробные характеристики силовой установки не разглашаются, но со слов разработчика, именно двигатель позволил увеличить дистанцию пуска, на которой шансы самолета противника на спасение стремятся к 0 (no-escape-zone), до 60 км, что в два раза больше, чем у существующих на сегодняшний день ракет данного класса.

Известно, что ракета имеет дальность пуска до 200-300 км и может поражать цели, маневрирующие с перегрузками до 11g. При этом ее скорость на этапе атаки цели может достигать 4 М.

MBDA Meteor имеет активную радиолокационную головку самонаведения, но также может получать целеуказание от других источников и работать в сложных условиях радиоэлектронной борьбы.

Масса боеприпаса составляет 190 кг, длина 3,67 мера.

Стоит отметить, что «Метеор» считается одной из самых эффективных ракет класса воздух-воздух. Ничего подобного в серийном производстве, как заявляют разработчики, ни в одной стране мира нет. В общем, западный случай, когда «аналогов в мире нет».

Однако и этот боеприпас имеет целый ряд недостатков. В частности, высокую тепловую заметность и высокую стоимость (в среднем около 2 млн долларов за единицу).

Впрочем, даже несмотря на вышеупомянутые минусы, ракета пользуется большим спросом. Причем, не только в тех странах, в интересах которых разрабатывалась изначально.

Так, по некоторым данным Бразилия заплатила 200 миллионов долларов за 100 «Метеоров», в то время, как США закупают эти ракеты по 1 миллиону долларов за единицу. Однако нужно учитывать, что объем американского заказа достигает 6,5 тыс. единиц.

Другие страны, такие как Индия, также закупают MBDA Meteor, но их объем закупок гораздо меньше, а цена кратно выше.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    5 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +1
      Сегодня, 06:37
      Вот она,вот она,евро вундер-вафля на F-16 накручена. . . winked
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 06:59
        Цитата: андрей мартов
        Вот она,вот она,евро вундер-вафля на F-16 накручена. . . winked
        Ракета Meteor была разработана компанией MBDA для истребителей Eurofighter Typhoon, Gripen и Rafale.
        Вроде как F-16 в список не вошел... по крайней мере, пока. И вроде как даже F-16 в/на еще не поступили...по крайней мере, пока. А о прочих моделях пока что только разговоры ведутся Зеленским и компанией на тему что вот бы европейцы не пожмотились, а европейцы смотрят и делают вид что мову не розумиют.
    2. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 07:15
      Стоит отметить, что «Метеор» считается одной из самых эффективных ракет класса воздух-воздух. Ничего подобного в серийном производстве, как заявляют разработчики, ни в одной стране мира нет.

      Все разработчики, а особенно отделы маркетинга, во всех странах мира заявляют одно и то же.
      Не обманешь - не продашь
      (Маркетинговая истина)
    3. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 08:18
      Ракета Meteor была разработана компанией MBDA для истребителей Eurofighter Typhoon, Gripen и Rafale.

      Автор в курсе, что эти самолеты не стоят на вооружении в Штатах? Очевидно, нет, иначе бы задался вопросом, зачем
      США закупают эти ракеты по 1 миллиону долларов за единицу. Однако нужно учитывать, что объем американского заказа достигает 6,5 тыс. единиц.

      На самом деле есть специальная версия ракеты для истребителей Ф-35.
      Но закупают её Англия и Италия.
      1. cpls22 Ранг пользователя
        cpls22
        0
        Сегодня, 09:34
        Цитата: solar
        зачем
        США закупают эти ракеты по 1 миллиону долларов за единицу.


        Барыжат помаленьку ?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»