На что способна ракета класса «воздух-воздух» MBDA Meteor, которой «аналогов в мире нет»

Ракета Meteor была разработана компанией MBDA для истребителей Eurofighter Typhoon, Gripen и Rafale. Боеприпас предназначен для поражения маневренных целей на большой дальности.Стоит отметить, что создание «Метеора» затянулось более, чем на два десятилетия. Разработка в интересах ВВС Франции, Великобритании, Швеции, ФРГ, Испании и Италии стартовала в 1994 году, а на вооружение в ВВС Швеции боеприпас встал только в 2013-м.Впрочем, учитывая результат, очевидно, что оно того стоило.Изначально носителем ракеты выступали исключительно Saab JAS-39 Gripen. Ее адаптация к Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon стартовала позднее.Касательно самого боеприпаса, начать стоит с того, что Meteor получил прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который обеспечивает высокую скорость и маневренность. Подробные характеристики силовой установки не разглашаются, но со слов разработчика, именно двигатель позволил увеличить дистанцию пуска, на которой шансы самолета противника на спасение стремятся к 0 (no-escape-zone), до 60 км, что в два раза больше, чем у существующих на сегодняшний день ракет данного класса.Известно, что ракета имеет дальность пуска до 200-300 км и может поражать цели, маневрирующие с перегрузками до 11g. При этом ее скорость на этапе атаки цели может достигать 4 М.MBDA Meteor имеет активную радиолокационную головку самонаведения, но также может получать целеуказание от других источников и работать в сложных условиях радиоэлектронной борьбы.Масса боеприпаса составляет 190 кг, длина 3,67 мера.Стоит отметить, что «Метеор» считается одной из самых эффективных ракет класса воздух-воздух. Ничего подобного в серийном производстве, как заявляют разработчики, ни в одной стране мира нет. В общем, западный случай, когда «аналогов в мире нет».Однако и этот боеприпас имеет целый ряд недостатков. В частности, высокую тепловую заметность и высокую стоимость (в среднем около 2 млн долларов за единицу).Впрочем, даже несмотря на вышеупомянутые минусы, ракета пользуется большим спросом. Причем, не только в тех странах, в интересах которых разрабатывалась изначально.Так, по некоторым данным Бразилия заплатила 200 миллионов долларов за 100 «Метеоров», в то время, как США закупают эти ракеты по 1 миллиону долларов за единицу. Однако нужно учитывать, что объем американского заказа достигает 6,5 тыс. единиц.Другие страны, такие как Индия, также закупают MBDA Meteor, но их объем закупок гораздо меньше, а цена кратно выше.