К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь

Поселок Климово в Брянской области России подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Как утверждает глава региона, украинские формирования открыли огонь из артиллерии по жилым кварталам Климово. Обстрелу подвергся центр поселка. То есть, ВСУ целенаправленно обстреливали кварталы с мирным населением российского населенного пункта.- подчеркнул губернатор Брянской области.Богомаз отметил, что еще одним следствием обстрела стало возгорание частного жилого дома. Также были повреждены и припаркованные автомобили. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Они продолжают обследование территории. Затем будет проанализирован ущерб, причиненный инфраструктуре населенного пункта.Местные паблики тем временем пишут, что от обстрела погибли женщина и 12-летний мальчик. Ребенок ехал на велосипеде в тот момент, когда украинские террористы открыли огонь по поселку.Подобные происшествия, к сожалению, происходят часто в приграничных районах нашей страны. Это требует скорейшего принятия мер по уничтожению украинских формирований, находящихся на границе с российским государством.