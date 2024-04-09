Губернатор Брянской области рассказал о последствиях обстрела ВСУ поселка Климово

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Губернатор Брянской области рассказал о последствиях обстрела ВСУ поселка Климово

Поселок Климово в Брянской области России подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как утверждает глава региона, украинские формирования открыли огонь из артиллерии по жилым кварталам Климово. Обстрелу подвергся центр поселка. То есть, ВСУ целенаправленно обстреливали кварталы с мирным населением российского населенного пункта.

К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь

- подчеркнул губернатор Брянской области.

Богомаз отметил, что еще одним следствием обстрела стало возгорание частного жилого дома. Также были повреждены и припаркованные автомобили. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Они продолжают обследование территории. Затем будет проанализирован ущерб, причиненный инфраструктуре населенного пункта.

Местные паблики тем временем пишут, что от обстрела погибли женщина и 12-летний мальчик. Ребенок ехал на велосипеде в тот момент, когда украинские террористы открыли огонь по поселку.

Подобные происшествия, к сожалению, происходят часто в приграничных районах нашей страны. Это требует скорейшего принятия мер по уничтожению украинских формирований, находящихся на границе с российским государством.
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    13 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:17
      Надо не ныть а здануть так чтобы у бандерокакелов даже в мыслях не было бы шмалять по гражданским. К сожалению руководство сопли жуёт и наши гражданские продолжат гибнуть - из-за терактов и обстрелов. Это всё продолжится....
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 16:24
        Я не знаю,что же должно такое случится..После гибели детишек.Что бы там наверху наконец зачесались...Кремлевских переселить в это Климово
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 16:25
          А уже всё случилось.... Всё что могло случится.... К сожалению....
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          -4
          Сегодня, 16:39
          Кремлевских переселить в это Климово

          Не надоело???? Хотя в любой момент может оказаться последняя гастроль... yes Без выходных шпарите здесь...
          Щирый "ростовчанин"...
        3. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          0
          Сегодня, 17:06
          Не Вампайр, так Цезар -бьют километров с 30 от границы и сразу по газам назад.... Вывод один -делать приграничье на 100км от границы непригодным для проживания /включая Харьков/ -чтобы ни электричества, ни газа, ни бензина, ни воды, и ни фига там не было! Только "отселив" мирняк из приграничья можно будет справиться с обстрелами, справиться по принципу: запускай дроны-наблюдатели и стреляй во всё, что движется!
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 16:25
        Вот же СВО.лочи!!! Ведь специально по мирным бьют, чтобы панику устроить, да недовольство властью усилить... А мы только ассиметрично и по военным объектам... Американцы бы уже давно "ковровыми" бы прошлись, глядишь и уровень поддержки Зеленского сразу бы резко упал... То что Украина государство террорист давно уже не требует никаких подтверждений... Но кроме как отодвинуть ЛБС куда нибудь ближе ко Львову и Ужгороду ещё никто ничего другого не предложил, но с той скоростью с как мы двигаем эту линию, пройдут ещё годы прежде чем эти обстрелы (хотя бы из РСЗО) прекратятся...
      3. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -3
        Сегодня, 16:27
        Надо не ныть
        Посмеете глядя в глаза сказать это родственникам погибшей девушки и ребенка или только здесь?
        Светлая память, мои соболезнования родным и близким погибших.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 16:29
          Это не к родственникам погибших относится. Не стоит переиначивать выдернув пару слов из контеста.
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            -3
            Сегодня, 16:30
            Это не к родственникам погибших относится. Не стоит переиначивать.
            Я не переиначиваю, можете сказать это тогда всем жителям Брянской и Белогородкой области.
            1. Nexcom Ранг пользователя
              Nexcom
              0
              Сегодня, 16:32
              Вы провокатор. Вам уже всё сказали.
              1. Trapp1st Ранг пользователя
                Trapp1st
                -2
                Сегодня, 16:35
                Вы провокатор.
                И в чем провокация?
      4. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -3
        Сегодня, 16:36
        Надо не ныть а здануть так чтобы у бандерокакелов даже в мыслях не было бы шмалять по гражданским

        Так бьём, стараемся, так этого не избежать, увы, пока существует 404 ая..
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 16:38
          Дык я и не утверждаю что не стараемся. Просто надо жестче поступать. Террористов за массовое убийство - к стенке. Нациков убивавших мирняк - тоже. ИМХО хватит с ними миндальничать. Они не стесняются по нашим мирным шмалять. А мы как то вот стесняемся их наказать.

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