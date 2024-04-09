Губернатор Брянской области рассказал о последствиях обстрела ВСУ поселка Климово
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Поселок Климово в Брянской области России подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Как утверждает глава региона, украинские формирования открыли огонь из артиллерии по жилым кварталам Климово. Обстрелу подвергся центр поселка. То есть, ВСУ целенаправленно обстреливали кварталы с мирным населением российского населенного пункта.
К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь
- подчеркнул губернатор Брянской области.
Богомаз отметил, что еще одним следствием обстрела стало возгорание частного жилого дома. Также были повреждены и припаркованные автомобили. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Они продолжают обследование территории. Затем будет проанализирован ущерб, причиненный инфраструктуре населенного пункта.
Местные паблики тем временем пишут, что от обстрела погибли женщина и 12-летний мальчик. Ребенок ехал на велосипеде в тот момент, когда украинские террористы открыли огонь по поселку.
Подобные происшествия, к сожалению, происходят часто в приграничных районах нашей страны. Это требует скорейшего принятия мер по уничтожению украинских формирований, находящихся на границе с российским государством.
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