«Он полностью сдался Байдену»: конгрессвумен Тейлор-Грин призвала к отставке спикера палаты представителей

Если эти действия лидера нашей фракции продолжатся, то мы не Республиканская партия — мы однопартийная организация, которая упорно продолжает оставаться на пути саморазрушения

Если мы выиграем выборы в Палату представителей этой осенью, это произойдет только потому, что президент Трамп будет включен в избирательный бюллетень, а не потому, что мы это заслужили.

Американский народ не согласен, они считают, что наша граница — единственная граница, за которую стоит вести войну, и я согласна с ними

Член республиканской фракции нижней палаты Конгресса США Марджори Тейлор-Грин распространила среди депутатов письмо, в котором призвала проголосовать за отставку своего однопартийца Майка Джонсона, являющегося председателем палаты представителей. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).По мнению конгрессвумен, представляющей штат Джорджия, Джонсон «полностью сдался» демократам и президенту Байдену и должен изменить курс или быть смещен. Кроме того, пишет издание, в письме Тейлор-Грин в резкой форме обвинила республиканцев в терпимости к его руководству.Тейлор-Грин предупредила коллег, что они рискуют потерять связь со своими избирателями, если те продолжат принимать то, что она назвала «полной капитуляцией» республиканцев во главе с Джонсоном. Своего рода первое предупреждение спикеру конгрессвумен, известная своей независимой позицией и резкой критикой политики администрации Байдена, сделала в прошлом месяце. Тогда она подала резолюцию с призывом к отставке спикера и теперь, похоже, готова настаивать на своем, отмечает NYT.— говорится в письме Тейлор-Грин, копия которого попала в распоряжение газеты.Усиление угроз от довольно популярного среди избирателей депутата от Джорджии прозвучало в трудный момент для Джонсона, который заявил, что вскоре внесет чрезвычайный пакет расходов на национальную безопасность, включающий помощь Украине, что привело в ярость крайне правых республиканцев, к которым относится и Тейлор-Грин. На этой неделе спикер также планирует провести ряд жестких голосований по законопроекту о возобновлении программы слежки без гарантии, против которой выступают многие его однопартийцы.Конгрессвумен считает, что после избрания на пост спикера палаты представителей Джонсон совершил слишком много уступок в отношении демократов и инициатив, выдвигаемых администрацией президента Джо Байдена. Все это может привести к потери голосов республиканцев на предстоящих этой осенью выборах в палату представителей, предупреждает Тейлор-Грин. В письме она осудила своих однопартийцев, написав:В частности, Тейлор-Грин возмущена тем, что еще несколько месяцев назад Джонсон публично заявлял, что выступает против выделения финансовой помощи Украине, однако теперь резко меняет свою позицию в угоду демократам и Белому дому, без пакетного согласования увеличения расходов на охрану южной границы США. По мнению конгрессвумен, американский народ в большинстве выступает против такого решения.— написала в своем заявлении Тейлор-Грин.Между тем, пишет NYT, некоторые конгрессмены-республиканцы опасаются отставки Джонсона, так как у них нет уверенности, что при голосовании за нового спикера этот пост не займет член демократической фракции.