«Он полностью сдался Байдену»: конгрессвумен Тейлор-Грин призвала к отставке спикера палаты представителей

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«Он полностью сдался Байдену»: конгрессвумен Тейлор-Грин призвала к отставке спикера палаты представителей

Член республиканской фракции нижней палаты Конгресса США Марджори Тейлор-Грин распространила среди депутатов письмо, в котором призвала проголосовать за отставку своего однопартийца Майка Джонсона, являющегося председателем палаты представителей. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

По мнению конгрессвумен, представляющей штат Джорджия, Джонсон «полностью сдался» демократам и президенту Байдену и должен изменить курс или быть смещен. Кроме того, пишет издание, в письме Тейлор-Грин в резкой форме обвинила республиканцев в терпимости к его руководству.



Тейлор-Грин предупредила коллег, что они рискуют потерять связь со своими избирателями, если те продолжат принимать то, что она назвала «полной капитуляцией» республиканцев во главе с Джонсоном. Своего рода первое предупреждение спикеру конгрессвумен, известная своей независимой позицией и резкой критикой политики администрации Байдена, сделала в прошлом месяце. Тогда она подала резолюцию с призывом к отставке спикера и теперь, похоже, готова настаивать на своем, отмечает NYT.

Если эти действия лидера нашей фракции продолжатся, то мы не Республиканская партия — мы однопартийная организация, которая упорно продолжает оставаться на пути саморазрушения

— говорится в письме Тейлор-Грин, копия которого попала в распоряжение газеты.

Усиление угроз от довольно популярного среди избирателей депутата от Джорджии прозвучало в трудный момент для Джонсона, который заявил, что вскоре внесет чрезвычайный пакет расходов на национальную безопасность, включающий помощь Украине, что привело в ярость крайне правых республиканцев, к которым относится и Тейлор-Грин. На этой неделе спикер также планирует провести ряд жестких голосований по законопроекту о возобновлении программы слежки без гарантии, против которой выступают многие его однопартийцы.

Конгрессвумен считает, что после избрания на пост спикера палаты представителей Джонсон совершил слишком много уступок в отношении демократов и инициатив, выдвигаемых администрацией президента Джо Байдена. Все это может привести к потери голосов республиканцев на предстоящих этой осенью выборах в палату представителей, предупреждает Тейлор-Грин. В письме она осудила своих однопартийцев, написав:

Если мы выиграем выборы в Палату представителей этой осенью, это произойдет только потому, что президент Трамп будет включен в избирательный бюллетень, а не потому, что мы это заслужили.

В частности, Тейлор-Грин возмущена тем, что еще несколько месяцев назад Джонсон публично заявлял, что выступает против выделения финансовой помощи Украине, однако теперь резко меняет свою позицию в угоду демократам и Белому дому, без пакетного согласования увеличения расходов на охрану южной границы США. По мнению конгрессвумен, американский народ в большинстве выступает против такого решения.

Американский народ не согласен, они считают, что наша граница — единственная граница, за которую стоит вести войну, и я согласна с ними

— написала в своем заявлении Тейлор-Грин.

Между тем, пишет NYT, некоторые конгрессмены-республиканцы опасаются отставки Джонсона, так как у них нет уверенности, что при голосовании за нового спикера этот пост не займет член демократической фракции.
  • https://upload.wikimedia.org/Marjorie_Taylor_Greene
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9 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -11
    Сегодня, 16:36
    Эта конгресвумен все только хайпует-нашлась жалкая копия Жириновского laughing
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 16:50
      "Классная баба! Запрыгивай." love
      (из к/ф "Веном")
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 16:50
      В этом конкретном случае я всецело на стороне Тейлор-Грин... Но... Давно заметил, что тётки в Штатах всегда бескомпромиссней и безбашанней ихних мужиков... Мужики то вправо, то влево (искусство дипломатии...) - в общем хоть какую то гибкость проявляют, а эти как рогом упрутся и только вперёд... Все таки генная память периода матриархата в женщинах оказались более живучей...Пиндык всему миру настанет, когда президентом там женщина станет... Особенно чем то похожая на Хилари Клинтон... drinks
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 17:00
        Цитата: Lev_Russia
        Особенно чем то похожая на Хилари Клинтон...

        Это... животное... по другому и не сказать, чтоб без матов. Как её мир еще носит. am
    3. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 17:39
      Поинтересуйтесь для начала ее работой в Конгрессе, прежде чем делать такие заключения.
  2. Roust Ранг пользователя
    Roust
    +1
    Сегодня, 16:41
    Надеюсь, эта женщина - добротная ложка дёгтя, а не мизерная капля в море.
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:47
    У них гомосятина и наверху рулит , а не только в .....
  4. Fachmann Ранг пользователя
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 17:01
    Даа, видать крепко Джонсону эта самая "Deep State" причинное место в слесарные тиски защемило...
  5. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 17:37
    Глава Форин-офис Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в совместном письме призвали создать/воссоздать некое подобие "Антанты", который недавно отметил 120-летний юбилей.

    А еще глава Форин-офис разродился пространным эссе в американской прессе, в котором отчаянно призвал республиканцев выделить транши Украине. Реакция республиканцев была мгновенной и эта самая Марджори Тейлор Грин тогда посоветовала Кэмерону поцеловать её в зад. Отношение к нему среди республиканцев, как и к Борису Джонсону, откровенно издевательское.

    И тут сразу вспоминается совсем плачевная ситуация в самой Британии, которая теперь захлёбывается, в прямом смысле, в собственных нечистотах по причине банкротства многих крупнейших британских компаний в сфере водоснабжения и очистки воды. Они вкупе задолжали инвесторам более 60 млрд. фунтов. Особенно плачевно обстоят дела у Thames Water, обслуживающей Лондон.

    Все эти компании были приватизированы в эпоху Тэтчер. За последующие десятилетия они экономили на всём, отказываясь развивать собственную инфраструктуру. И тратили все деньги на выплату дивидендов своим владельцам - инвестфондам Канады, ОАЭ и Китая (привет всем "идеалистам", кто продолжает верить в преимущества капиталистической системы экономики и отстаивает право на частную собственность).

    При всем при этом они из кожи вон лезут, чтобы хоть что-то выбить у других на помощь Украине.

    И Дэвид Кэмерон вновь прибыл в США и сразу попытался "подъехать" к Трампу в надежде на его понимание. Хотя сторонники Трампа уже открыто его посылают куда подальше. Видать совсем у этого "лорда" не осталость гордости, если он в 2016 году, тогда премьер-министр Британии, лично называл Трампа бестолковым. А теперь в качестве "скоропостижно назначенного" главой Форин-офиса, умоляет Трампа хоть как-то помочь с украинскими траншами.

    Ждет его по всей видимости отлуп по его просьбе. Ну а если спикер Джонсон все же рискнет и поставит вопрос о выделении помощи Украине на голосование во время начинающихся сегодня обсуждений, то скорее всего его самого ожидают серьезные проблемы, вплоть до отставки с поста спикера.

    Дебаты продлятся до 18 апреля, после чего Конгресс снова уйдёт в очередной отпуск.

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