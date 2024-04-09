Западная пресса: США хотят воспрепятствовать быстрому развитию российского производства СПГ

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Западная пресса: США хотят воспрепятствовать быстрому развитию российского производства СПГ

Бурное развитие российской отрасли по производству сжиженного природного газа (СПГ) вызывает большое раздражение у администрации США. В связи с этим Белый дом планирует воспрепятствовать данному процессу, пишет издание The Financial Times.

Западная пресса приводит заявление помощника государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетта. Чиновник заявил, что цель Вашингтона – гарантировать отсутствие успеха российского проекта «Арктик СПГ-2».

Мы максимально сосредоточены на том, чтобы у России не было возможности осуществлять новые проекты, чтобы реализовать газ, который она раньше направляла в Европу

- подчеркнул представитель Госдепартамента.

Таким образом, американская администрация открыто признается в том, что ее цель – воспрепятствовать развитию российской отрасли СПГ. Для США производство СПГ имеет стратегическое значение, а Россию Вашингтон рассматривает в качестве опасного конкурента.

Экономические интересы Белый дом намеревается отстаивать самыми разными способами. Разжигание вооруженных конфликтов по периметру российских границ – один из способов ослабить нашу страну и отвлечь внимание от развития важных инфраструктурных проектов. Тем более, если эти проекты угрожают финансовому благополучию самих Соединенных Штатов Америки.
  • https://arcticspg.ru/
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22 комментария
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:38
    И как это можно сделать-сделать строгое лицо? lol
    1. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 16:44
      На сейчас три основные технологии крупно тоннажного СПГ - Франция-Германи-Японияили Корея. Основной производитель судов для СПГ перевозок - ЮКорея (передача лицензии и готовых судов стопорнулась) , владельцы судов для СПГ тоже компании подконтрольные США.
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        0
        Сегодня, 16:51
        Так у нас начали строить сами суда данного типа.
        1. Zaurbek Ранг пользователя
          Zaurbek
          +1
          Сегодня, 16:51
          По лицензии Ю.Кореи и первые сколько-то в Ю.Корее. Самое смешное, что они ледового класса под СМП и их, кроме РФ ни кому не продашь.
          1. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            Сегодня, 16:58
            4 построили, планировали 12, но построят больше, не быстро, всё-же частный заказ, не гос
      2. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        -1
        Сегодня, 16:53
        А то настроить проблема?-да и арендовать суда-можно
        1. Zaurbek Ранг пользователя
          Zaurbek
          +1
          Сегодня, 16:55
          Все владельнцы таких судов - белые компании, в отличие от танкеров для нефти. Но развитие будет, но отложится и будет для нас дороже.
          1. костя1 Ранг пользователя
            костя1
            -1
            Сегодня, 16:59
            То есть владельцы газовозов настолько тупы что не догадались воспользоваться традиционной практикой и регистрировать суда в каком то там Белизе-чтоб налогов поменьше платить?
            1. blackGRAIL Ранг пользователя
              blackGRAIL
              0
              Сегодня, 17:17
              США вводят санкции против конкретных танкеров и газовозов, после чего заход их в порты становится заказан. Нефтетанкеры Совкомфлота уже не пускают в Индию.
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 16:56
      И как это можно сделать-сделать строгое лицо? lol

      А они уже показали как это можно сделать.
      Сначала взорвали СП-1 и СП-2, свалив всё на якобы тупых украинцев, которые на утлой лодке совершили диверсию в открытом холодном море на глубине 100 метров. Европа промолчала, а мы утёрлись.
      Теперь они скорей всего начнут шмалять по нашим газовозам и нефтяным танкерам и свалят всё это на сомалийских или украинских пиратов.
      Схема гадостей у них достаточно давно отработана. hi
      1. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        -4
        Сегодня, 17:00
        Думайте что пишете-прямо-бомбить начнут lol
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +1
          Сегодня, 17:09
          Думайте что пишете-прямо-бомбить начнут lol

          Вы хотя бы иногда интересуйтесь событиями в Йемене или полистайте информацию о Сомали и тамошних пиратах и у вас сразу придёт понимание моих предположений.
          Тамошние ребята не бомбят проходящие суда, а захватывают их или обстреливают с берега подручными средствами и даже топят некоторые.

          Что мешает тем же англосаксам хорошо проплатить кому-то и снабдить их дальнобойными средствами поражения, чтобы отбить у нас охоту гонять газовозы покупателям по морям и океанам, даже если эти газовозы будут зарегистрированы в других юрисдикциях.
  2. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:45
    Сами ни на что не способны, только мешать другим и гадить.
    1. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 17:19
      Уметь мешать тоже надо уметь. США - умеют. Мы - нет.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 16:49
    «США хотят воспрепятствовать быстрому развитию российского производства СПГ» —

    — Будет спрос на СПГ,будет и развитие ...
    1. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 16:54
      СПГ может просто подорожать и США будут его дорого продавать.....Вон Венесуэлла со своей нефтью без бензина сидит....
    2. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +1
      Сегодня, 16:58
      Спрос-то есть. Хозяин запрещает вассалам его покупать. О том и статья.
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:53
    Пока у США получается блокировать работу Арктик СПГ 2.Южнокорейская чудоверфь не отдаёт построеные СПГ танкеры боясь санкций ,для проекта Арктик СПГ 2 ,дальше посмотрим.Пробный пуск был ,но отгружать некуда " посуды нет" .Нужны СПГ танкера ледового класса аrk 7 для круглогодичной работы.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:02
      Ждём ход Михельсона ,атомфлот прорубал во льдах канал к причалам Арктик СПГ 2.
  5. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:09
    Так и американский СПГ не на авианосцах возят...
    Чувствуется, аудитория запугана и озадачена...
  6. Дон Аналитик Ранг пользователя
    Дон Аналитик
    0
    Сегодня, 17:12
    Не пора ли возбудить уголовное дело в отношении Пайетта?
    1. agond Ранг пользователя
      agond
      0
      Сегодня, 17:29
      Эти плавучие заводы по сжижению газа как то близко стоят, их следует отбуксировать подальше друг от друга.

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