Мы максимально сосредоточены на том, чтобы у России не было возможности осуществлять новые проекты, чтобы реализовать газ, который она раньше направляла в Европу

Бурное развитие российской отрасли по производству сжиженного природного газа (СПГ) вызывает большое раздражение у администрации США. В связи с этим Белый дом планирует воспрепятствовать данному процессу, пишет издание The Financial Times.Западная пресса приводит заявление помощника государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетта. Чиновник заявил, что цель Вашингтона – гарантировать отсутствие успеха российского проекта «Арктик СПГ-2».- подчеркнул представитель Госдепартамента.Таким образом, американская администрация открыто признается в том, что ее цель – воспрепятствовать развитию российской отрасли СПГ. Для США производство СПГ имеет стратегическое значение, а Россию Вашингтон рассматривает в качестве опасного конкурента.Экономические интересы Белый дом намеревается отстаивать самыми разными способами. Разжигание вооруженных конфликтов по периметру российских границ – один из способов ослабить нашу страну и отвлечь внимание от развития важных инфраструктурных проектов. Тем более, если эти проекты угрожают финансовому благополучию самих Соединенных Штатов Америки.