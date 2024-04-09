Западная пресса: США хотят воспрепятствовать быстрому развитию российского производства СПГ
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Бурное развитие российской отрасли по производству сжиженного природного газа (СПГ) вызывает большое раздражение у администрации США. В связи с этим Белый дом планирует воспрепятствовать данному процессу, пишет издание The Financial Times.
Западная пресса приводит заявление помощника государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетта. Чиновник заявил, что цель Вашингтона – гарантировать отсутствие успеха российского проекта «Арктик СПГ-2».
Мы максимально сосредоточены на том, чтобы у России не было возможности осуществлять новые проекты, чтобы реализовать газ, который она раньше направляла в Европу
- подчеркнул представитель Госдепартамента.
Таким образом, американская администрация открыто признается в том, что ее цель – воспрепятствовать развитию российской отрасли СПГ. Для США производство СПГ имеет стратегическое значение, а Россию Вашингтон рассматривает в качестве опасного конкурента.
Экономические интересы Белый дом намеревается отстаивать самыми разными способами. Разжигание вооруженных конфликтов по периметру российских границ – один из способов ослабить нашу страну и отвлечь внимание от развития важных инфраструктурных проектов. Тем более, если эти проекты угрожают финансовому благополучию самих Соединенных Штатов Америки.
https://arcticspg.ru/
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