Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

О преступлениях фашистской Германии на сегодняшний день известно довольно много. Едва ли в истории удастся найти аналоги жестокости и человеконенавистничеству представителей Третьего рейха.

Одним из ярких доказательств вышесказанному являются концентрационные лагеря, которые не были придуманы фашистами, но получили широкое распространение именно во времена правления Адольфа Гитлера.



По некоторым данным, в общей сложности Третий рейх с 1933-го и по 1945 год располагал 14 тысячами «лагерей смерти» в которых были замучены и убиты 11 млн человек, а общее число узников достигало 18 млн человек.

Как правило, в концентрационные лагеря попадали те, кто не поддерживал и выступал против фашизма, а также люди, которые преследовались по расовым, религиозным или каким-либо другим мотивам, понятным только представителям данной звериной идеологии.

Первый немецкий концлагерь был построен близ Дахау в 1933 году. В нем содержалось около 300 тысяч человек – в основном австрийские и чешские антифашисты.

В свою очередь, одними из самых крупных лагерей смерти считаются Освенцим, Майданек и Бухенвальд.

Последний существовал с 1937 по 1945 годы и насчитывал порядка 130 филиалов. За время существования данного концлагеря, его узниками стали около 239 тысяч человек.

При этом именно в Бухенвальде произошло крупнейшее восстание заключенных. Случилось это 11 апреля 1945 года, когда до узников дошла весть о приближении союзных войск.

В результате восстания заключенным удалось установить контроль над лагерем и взять в плен порядка 200 охранников. На следующий день на территорию Бухенвальда вошли американские войска.

Дата, когда люди восстали против своих мучителей, легла в основу Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, отмечающегося ежегодно 11 апреля.

В этот день во многих странах проводятся памятные мероприятия, поминают погибших узников концлагерей, а также возлагают цветы к могилам и местам захоронения жертв фашизма.
  • архивное фото
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4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 04:48
    — «Не забудем, не простим!» ...
  2. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 06:00
    "Люди мира, на минуту встаньте! Слышите, слышите: гудит со всех сторон - это раздаётся в Бухенвальде колокольный звон, колокольный звон"
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 06:35
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:30
    Сегодня Запад пытается забыть те ужасы, которые творила Германия со своими союзниками в период 2 МВ и принизить роль СССР в победе над фашистской Германией. Поляки стараются вычеркнуть из истории освобождение Освенцима советскими войсками не приглашая российскую делегацию на день памяти. Неонацизм не только возрождается в Европе, но уже широко шагает по некоторым странам (в частности украина). Ответственность за это несут Сша, Канада, некоторые страны Латинской Америки приютившие у себя недобитков и взявшие их на службу для продолжения борьбы с СССР (Россией). Красноречивый пример того, что некоторых история ни чему не учит.

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