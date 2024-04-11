Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
О преступлениях фашистской Германии на сегодняшний день известно довольно много. Едва ли в истории удастся найти аналоги жестокости и человеконенавистничеству представителей Третьего рейха.
Одним из ярких доказательств вышесказанному являются концентрационные лагеря, которые не были придуманы фашистами, но получили широкое распространение именно во времена правления Адольфа Гитлера.
По некоторым данным, в общей сложности Третий рейх с 1933-го и по 1945 год располагал 14 тысячами «лагерей смерти» в которых были замучены и убиты 11 млн человек, а общее число узников достигало 18 млн человек.
Как правило, в концентрационные лагеря попадали те, кто не поддерживал и выступал против фашизма, а также люди, которые преследовались по расовым, религиозным или каким-либо другим мотивам, понятным только представителям данной звериной идеологии.
Первый немецкий концлагерь был построен близ Дахау в 1933 году. В нем содержалось около 300 тысяч человек – в основном австрийские и чешские антифашисты.
В свою очередь, одними из самых крупных лагерей смерти считаются Освенцим, Майданек и Бухенвальд.
Последний существовал с 1937 по 1945 годы и насчитывал порядка 130 филиалов. За время существования данного концлагеря, его узниками стали около 239 тысяч человек.
При этом именно в Бухенвальде произошло крупнейшее восстание заключенных. Случилось это 11 апреля 1945 года, когда до узников дошла весть о приближении союзных войск.
В результате восстания заключенным удалось установить контроль над лагерем и взять в плен порядка 200 охранников. На следующий день на территорию Бухенвальда вошли американские войска.
Дата, когда люди восстали против своих мучителей, легла в основу Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, отмечающегося ежегодно 11 апреля.
В этот день во многих странах проводятся памятные мероприятия, поминают погибших узников концлагерей, а также возлагают цветы к могилам и местам захоронения жертв фашизма.
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