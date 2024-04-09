Опубликованы кадры визита Зеленского на строительство укреплений ВСУ в Харьковской области
Украинские источники опубликовали кадры визита главы киевского режима Владимира Зеленского на строительство фортификационных сооружений в Харьковской области.
На опубликованных кадрах можно увидеть процесс оборудования укреплений при помощи строительной техники, а также противотанковые бетонные так называемые "зубы дракона". В связи с многочисленными публикациями в западной прессе, в которых предполагается скорое начало наступления российской армии на Харьков с целью установления контроля над областным центром, представители киевского режима поспешили успокоить население, заявив, что, по данным украинской разведки, в настоящее время отсутствуют признаки формирования российской ударной группировки для штурма Харькова.
Однако, учитывая заявления украинских властей накануне начала СВО, когда Зеленский пытался убедить население страны, что западные СМИ, предупреждающие о неизбежном скором вводе российских войск на Украину, ошибаются и сконцентрированная на границе с Украиной группировка войск явно недостаточна для полноценного наступления. Между тем, высшее руководство Украины было прекрасно осведомлено о готовящейся спецоперации и спешило вывезти из страны свои семьи и активы. При этом на границу перебрасывались части ВСУ.
По словам Зеленского, Харьков якобы находится в полной безопасности под надежной защитой украинской армии, а строительство линий обороны ВСУ на считающихся ключевыми направлениях фронта завершено на 92-98%.
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