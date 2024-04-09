Опубликованы кадры визита Зеленского на строительство укреплений ВСУ в Харьковской области

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Опубликованы кадры визита Зеленского на строительство укреплений ВСУ в Харьковской области

Украинские источники опубликовали кадры визита главы киевского режима Владимира Зеленского на строительство фортификационных сооружений в Харьковской области.

На опубликованных кадрах можно увидеть процесс оборудования укреплений при помощи строительной техники, а также противотанковые бетонные так называемые "зубы дракона". В связи с многочисленными публикациями в западной прессе, в которых предполагается скорое начало наступления российской армии на Харьков с целью установления контроля над областным центром, представители киевского режима поспешили успокоить население, заявив, что, по данным украинской разведки, в настоящее время отсутствуют признаки формирования российской ударной группировки для штурма Харькова.






Однако, учитывая заявления украинских властей накануне начала СВО, когда Зеленский пытался убедить население страны, что западные СМИ, предупреждающие о неизбежном скором вводе российских войск на Украину, ошибаются и сконцентрированная на границе с Украиной группировка войск явно недостаточна для полноценного наступления. Между тем, высшее руководство Украины было прекрасно осведомлено о готовящейся спецоперации и спешило вывезти из страны свои семьи и активы. При этом на границу перебрасывались части ВСУ.

По словам Зеленского, Харьков якобы находится в полной безопасности под надежной защитой украинской армии, а строительство линий обороны ВСУ на считающихся ключевыми направлениях фронта завершено на 92-98%.

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    10 комментариев
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    1. salat Ранг пользователя
      salat
      +2
      Сегодня, 17:20
      Примета плохая, с его появления территории переходят в состав РФ)
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 17:24
        Поэтому в куеве он только на хромокеях lol
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 17:34
        Он ещё перед этим селфи на фоне стелы с названием должен снять... Вот тогда точно к нам отойдёт...
      3. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 17:42
        Очнувшись от крепкого сна Зе осмотрелся через амбразуру броневика и спросил сопровождающих - "Где мы?".
        Министр обороны заулыбался и оскалившись процедил - "Мы в Харьковской области, господин."

        Зе огляделся, понял что что-то не так, его вдруг пробил страх и внутри всё опустилось. "Я не узнаю этих мест" - только и произнёс он, с вопросительно-снисходительной улыбкой.
        Министр опустил голову к уху Зе и прошептал - "Мы под Житомиром, для съёмок сюжета об возведении укреплений в Харьковской области и поднятия духа наших смелых воинов."

        Зе встрепенулся, заулыбался, страх моментально исчез и он сразу же ободрённый этой новостью бодро зашагал по полю в сторону опушки леса, где сновала какая-то техника и бестолково бегали полуголые мужики с лопатами, оглашая округу забористым русским матом перемежая его нелицеприятными напутствиями в адрес некоего карлика с нечёсаной бородой. bully
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 17:21
      Загадка...
      Кто зимой и летом - одним цветом?
      Зеля укуренный....
      в тысячелетней футболке. lol
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 17:26
      Кто-то спрашивал, зачем нужна ФАБ-3000 wink
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 17:29
        Полторашки разрушают любые границы drinks, а фабы в особенности lol
        1. Светлан Ранг пользователя
          Светлан
          +1
          Сегодня, 17:34
          Полторашки тоже ФАБ . По крайней мере так было ещё вчера
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            0
            Сегодня, 17:36
            Ну, за встречу! (с) Булдаков drinks hi soldier Без фабов! laughing
    4. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 17:26
      Хорошие окопы, их должно быть прекрасно видно издалека.
    5. Комментарий был удален.

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