Распространённые на низовья Дуная натовские учения «Морской щит 2024» могут являться прикрытием переброски военных грузов в дунайские порты Украины
В стартовавших в Чёрноморском регионе учениях НАТО и «союзников альянса» Sea Shield 24 задействовано не менее 2,2 тыс. военнослужащих и 135 кораблей, катеров, самолётов, вертолётов и вспомогательных судов. Маневры продляться до 21 апреля, основной акваторией их проведения являются воды Румынии.
В маневрах помимо Румынии задействованы военнослужащие и техника таких стран как Болгария, Греция, Италия, Британия, Франция, Нидерланды, Польша, Португалия, Турция, США, Грузия, Молдавия.
Особое внимание на себя обращает и факт задействования Дунайской флотилии катеров и судов. Они отрабатывают операции в нижней части течения Дуная и непосредственно в дельте этой реки. Напомним, что по Дунаю в речные порты Украины шла (возможно, и продолжает идти) переброска военной техники для ВСУ. Поэтому учения в данной ситуации могут быть прикрытием очередного этапа перевалки военных грузов через Измаил, Килию и другие дунайские порты, подконтрольные киевскому режиму.
Активно используются беспилотные летательные аппараты, морские дроны. Причём на использовании морских дронов в данном случае в большей степени специализируются участники маневров из Британии, что косвенно может свидетельствовать о том, кто именно является непосредственном пособником киевского режима в плане осуществления им атак на корабли ЧФ РФ, а также на объекты газодобычи в Чёрном море.
Румынский генштаб:
Командует совместными силами при проведении учений «Морской щит 2024» румынская сторона. Однако в большей степени это формальность, так как сам сценарий учений, характер применения сил и средств разработан в штабе НАТО.
Информация