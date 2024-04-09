Распространённые на низовья Дуная натовские учения «Морской щит 2024» могут являться прикрытием переброски военных грузов в дунайские порты Украины

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Распространённые на низовья Дуная натовские учения «Морской щит 2024» могут являться прикрытием переброски военных грузов в дунайские порты Украины

В стартовавших в Чёрноморском регионе учениях НАТО и «союзников альянса» Sea Shield 24 задействовано не менее 2,2 тыс. военнослужащих и 135 кораблей, катеров, самолётов, вертолётов и вспомогательных судов. Маневры продляться до 21 апреля, основной акваторией их проведения являются воды Румынии.

В маневрах помимо Румынии задействованы военнослужащие и техника таких стран как Болгария, Греция, Италия, Британия, Франция, Нидерланды, Польша, Португалия, Турция, США, Грузия, Молдавия.



Особое внимание на себя обращает и факт задействования Дунайской флотилии катеров и судов. Они отрабатывают операции в нижней части течения Дуная и непосредственно в дельте этой реки. Напомним, что по Дунаю в речные порты Украины шла (возможно, и продолжает идти) переброска военной техники для ВСУ. Поэтому учения в данной ситуации могут быть прикрытием очередного этапа перевалки военных грузов через Измаил, Килию и другие дунайские порты, подконтрольные киевскому режиму.



Активно используются беспилотные летательные аппараты, морские дроны. Причём на использовании морских дронов в данном случае в большей степени специализируются участники маневров из Британии, что косвенно может свидетельствовать о том, кто именно является непосредственном пособником киевского режима в плане осуществления им атак на корабли ЧФ РФ, а также на объекты газодобычи в Чёрном море.

Румынский генштаб:

Учения проводятся на Чёрном море, в прибрежной зоне, на реке и в дельте Дуная для выполнения задач по борьбе с незаконной деятельностью, морскому и речному контролю, поисково-спасательным операциям на море, оказанию помощи кораблю, попавшему в затруднительное положение, и обеспечению безопасности на уровне объектов жизнеобеспечения

Командует совместными силами при проведении учений «Морской щит 2024» румынская сторона. Однако в большей степени это формальность, так как сам сценарий учений, характер применения сил и средств разработан в штабе НАТО.
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    2 комментария
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 17:23
      Это разве новость, если они это делают уже как минимум третий год. hi
    2. илья63
      илья63
      +2
      Сегодня, 17:32
      Разве могут проводится учения в зоне боевых действий?Разматать их там всех и пожать плечами,сказать что провокация бандерлогов.

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