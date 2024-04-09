В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса России ("Финансирование терроризма")

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту финансирования терактов в России должностными лицами США и Европы, в том числе через различные западные компании. Об этом говорится в сообщении СК РФ.Следком возбудил дело после обращения в органы группы депутатов Госдумы о финансировании терактов в России со стороны США и стран НАТО. По данным следствия, средства на теракты поступали через различные западные компании, в том числе и через украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", отношение к которой имеет семейство Байденов, в том числе Хантер Байден, замешанный в нескольких коррупционных схемах.- заявили в СК.Установлено, что средства через украинскую компанию в течение нескольких последних лет шли на устранение видных политиков и общественных деятелей, а также для нанесения экономического ущерба. По имеющимся данным, силовики при помощи финансовой разведки проверяют источники поступления и движение средств в размере нескольких миллионов долларов. Отрабатываются все версии, в том числе и причастность к преступлениям представителей высших политических кругов США и Европы.