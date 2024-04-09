Генерал НАТО заявил, что страны альянса не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят этого

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Генерал НАТО заявил, что страны альянса не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят этого

Североатлантический альянс всеми правдами и неправдами старается откреститься от прямого участия в военном противостоянии с российской армией на Украине, хотя многочисленные факты говорят об обратном. На этот раз командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил в ходе выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, что страны НАТО не только не находятся в состоянии войны с Россией, но и не хотят этого.

Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И мы этого не хотим

— безапелляционно объявил генерал на мероприятии в столице США, посвященном 75-летию образования военного блока.



Продолжая гнуть свою линию, натовский военачальник отметил, что НАТО — это исключительно оборонительный альянс и нападать ни на кого не намерен. И вновь нестыковка, как минимум с бомбежками Югославии и вторжением в ближневосточные страны. Или как еще объяснить удары коалиционных сил нескольких стран НАТО во главе с США по суверенным территориям Ирака и Йемена, оккупацию части территории Сирии? Ведь в этом регионе даже нет государств, входящих в альянс, которые следует «защищать от агрессии».

При этом военную помощь Украине Каволи назвал стратегией сдерживания «российской агрессии», но никак не вовлеченностью в прямое военное противостояние с РФ. Более того, по словам генерала, именно помощь Киеву является «способом сдерживания подобной войны». Генерал добавил, что страны НАТО решили не занимать такую позицию, при которой членов альянса можно было бы рассматривать как сторону конфликта. Интересно, что на эти слова скажет президент Франции, призвавший ввести войска НАТО на Украину в помощь ВСУ, как и несколько других членов альянса, не исключающих такой сценарий как минимум в обозримом будущем?

Москва не раз выражала озабоченность растущей активностью НАТО у своих западных границ. В самом альянсе объясняют это сдерживанием вероятной «российской агрессии», хотя как раз руководство РФ постоянно заявляет, что целью спецоперации на Украине является лишь обеспечение безопасности государства, ни на кого Россия нападать не намеревается. При этом в Кремле добавляют, что не оставят без внимания действия альянса, потенциально опасные для страны.
  • Сайт НАТО
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13 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +1
    Сегодня, 18:52
    Не уж то трезвый взгляд вдруг проявился у генерала или это было просто его минутная слабость. recourse
    1. PROVINCIAL Ранг пользователя
      PROVINCIAL
      +5
      Сегодня, 19:04
      Это просто словесный понос. Принимать на веру слова таких "генералов" -себя не уважать.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 19:14
        Это просто словесный понос. Принимать на веру слова таких "генералов" -себя не уважать.

        Отрывок из басни "Волк на псарне" Крылов И.А.
        ............................................................................
        Пустился мой хитрец
        В переговоры
        И начал так: «Друзья! к чему весь этот шум?
        Я, ваш старинный сват и кум,
        Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;
        Забудем прошлое, уставим общий лад!
        А я, не только впредь не трону здешних стад,
        Но сам за них с другими грызться рад
        И волчьей клятвой утверждаю,
        Что я…» — «Послушай-ка, сосед,—
        Тут ловчий перервал в ответ,—
        Ты сер, а я, приятель, сед,
        И волчью вашу я давно натуру знаю;
        А потому обычай мой:
        С волками иначе не делать мировой,
        Как снявши шкуру с них долой».
        И тут же выпустил на Волка гончих стаю. am
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          +4
          Сегодня, 19:29
          Воевать-то они с нами хотят, но только на чужой территории и чужими руками.
  2. Normann Ранг пользователя
    Normann
    +1
    Сегодня, 18:55
    Вы не понимаете - это другое, нам можно, Вам нет...
  3. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:57
    Открыл нам глаза енерал-не воюем мы, стало быть, с НАТой laughing
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 19:51
      Цитата: костя1
      Открыл нам глаза енерал-не воюем мы, стало быть, с НАТой

      ага! Верим, верим. И не воюют, и не хотят с нами воевать. Хотя вот в последнем можно было бы и засомневаться. laughing
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:01
    Все эти заявления от страха,мы принимаем решение вовлечены НАТО в конфликт или не вовлечены.
  5. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 19:08
    Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И мы этого не хотим

    Как-то больно витиевато и отождествленно выразился командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Страны и мы для него похоже не одно и то же. Видимо так получилось при попытке в очередной раз отбрехаться?
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:13
    Ничего удивительного нет... они на такое не рассчитывали, не готовы сейчас, не будут готовы и потом.
    Нам надо становится сильнее, побеждать и... всех злопыхатей посылать наф.
  7. alex-defensor Ранг пользователя
    alex-defensor
    +2
    Сегодня, 19:18
    страны альянса не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят этого

    Страны альянса НАХОДЯТСЯ в состоянии войны с Россией и хотят этого. А вот чего они и правда НЕ хотят, так это переноса войны на их территорию
  8. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 19:35
    Ради справедливости, этот генерал все правильно сказал - они не находятся в состоянии войны с нами и не хотят этого. Но, что бы принимать участие в боевых действиях против нас, им необязательно официально быть в состоянии войны с Россией. СССР много где в мире вел боевые действия против США, официально не будучи в состоянии войны. Да и с Украиной Россия не находится в состоянии войны.
  9. Jacques Sekavar Ранг пользователя
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 20:19
    Ната воевать не хотит, но называет РФ врагом и грозит победить на поле боя с последующей дефрагментацией-деколонизацией и при этом хотит чтобы ей не отвечали тем же, что РФ и делает снабжая врага во время войны своими природными ресурсами, электрической энергией, сельхозпродукцией, удобрениями, металлами, деньгами (300 млрд ЗВР+проценты+финансирование через МВФ в котором РФ имеет свои 3% + вклады в банки "недружественных", т.е. враждебных гособразований), выставляет на продажу новейшие вооружения на международных выставках, а кто потенциальный покупатель - племя юмбо-тумбо из диких лесов амазонии?

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