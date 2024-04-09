Генерал НАТО заявил, что страны альянса не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят этого

Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И мы этого не хотим

Североатлантический альянс всеми правдами и неправдами старается откреститься от прямого участия в военном противостоянии с российской армией на Украине, хотя многочисленные факты говорят об обратном. На этот раз командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил в ходе выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, что страны НАТО не только не находятся в состоянии войны с Россией, но и не хотят этого.— безапелляционно объявил генерал на мероприятии в столице США, посвященном 75-летию образования военного блока.Продолжая гнуть свою линию, натовский военачальник отметил, что НАТО — это исключительно оборонительный альянс и нападать ни на кого не намерен. И вновь нестыковка, как минимум с бомбежками Югославии и вторжением в ближневосточные страны. Или как еще объяснить удары коалиционных сил нескольких стран НАТО во главе с США по суверенным территориям Ирака и Йемена, оккупацию части территории Сирии? Ведь в этом регионе даже нет государств, входящих в альянс, которые следует «защищать от агрессии».При этом военную помощь Украине Каволи назвал стратегией сдерживания «российской агрессии», но никак не вовлеченностью в прямое военное противостояние с РФ. Более того, по словам генерала, именно помощь Киеву является «способом сдерживания подобной войны». Генерал добавил, что страны НАТО решили не занимать такую позицию, при которой членов альянса можно было бы рассматривать как сторону конфликта. Интересно, что на эти слова скажет президент Франции, призвавший ввести войска НАТО на Украину в помощь ВСУ, как и несколько других членов альянса, не исключающих такой сценарий как минимум в обозримом будущем?Москва не раз выражала озабоченность растущей активностью НАТО у своих западных границ. В самом альянсе объясняют это сдерживанием вероятной «российской агрессии», хотя как раз руководство РФ постоянно заявляет, что целью спецоперации на Украине является лишь обеспечение безопасности государства, ни на кого Россия нападать не намеревается. При этом в Кремле добавляют, что не оставят без внимания действия альянса, потенциально опасные для страны.