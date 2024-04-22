Крупнейшие экономики мира продолжают вкладывать миллиарды в ископаемое топливо в третьих странах

В то время как богатые страны продолжают тянуть время и заявляют, что не могут позволить себе финансировать глобально справедливый энергетический переход, такие страны, как Канада, Корея, Япония и США, похоже, не имеют недостатка в государственных средствах для использования ископаемого топлива, разрушающего климат.

В последние несколько лет мировое сообщество всё больше и больше говорит о зеленой энергетике, проблемах климата и необходимости отказа от углерода в качестве источника энергии. Однако, часто «оголяется» простая правда, скрывающаяся за этой «маской праведности».Основная причина демонстрации движения многих европейских стран и некоторых других крупных экономик в сторону безуглеродной энергетики – всего лишь отсутствие у них угля, нефти и газа.Несмотря на громкие заявления и свои обязательства в отношении климата, крупнейшие экономики мира продолжают финансировать расширение добычи ископаемого топлива в бедных странах на миллиарды долларов.Согласно оценкам экспертов, группа развитых и развивающихся стран «Большой двадцатки», а также многие банки развития, которые они финансируют, в период с 2020 по 2022 год вложили 142 миллиарда долларов в разработку ископаемого топлива за рубежом.Канада, Япония и Южная Корея были крупнейшими источниками такого финансирования за три этих проанализированных года. При этом газ получил больше финансирования, чем уголь или нефть.Группа крупнейших экономик G7, к которой принадлежат Япония и Канада, обязалась в 2022 году прекратить зарубежное финансирование ископаемого топлива. Но в то время как финансирование угля быстро сократилось, финансирование нефтегазовых проектов продолжало идти высокими темпами.Последнее обещание G7 в исследовании заключалось в поэтапном отказе от всего зарубежного финансирования ископаемого топлива к концу 2022 года.Однако исследователи также обнаружили, что Япония продолжала делать новые инвестиции в ископаемое топливо за рубежом, вплоть до середины марта 2024 года, используя лазейки в своем обещании прекратить финансирование ископаемого топлива.Макико Арима, старший финансовый активист OCI, настойчиво призвала Японию прекратить поддержку добычи ископаемого топлива. Япония лоббировала за кулисами, чтобы помешать странам G7 занять более жесткую позицию в отношении ископаемого топлива и в пользу некоторых ключевых проектов.На странице The Guardian приводится цитата Клер О'Маник, аналитика государственных финансов OCI:Всё это обращает на себя особое внимание ввиду заявления канцлера ФРГ Шольца о том, что эра ископаемого топлива подходит к концу. Для чего же тогда Берлин наращивание закупки российского СПГ и норвежской нефти?