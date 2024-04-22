Крупнейшие экономики мира продолжают вкладывать миллиарды в ископаемое топливо в третьих странах

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Крупнейшие экономики мира продолжают вкладывать миллиарды в ископаемое топливо в третьих странах

В последние несколько лет мировое сообщество всё больше и больше говорит о зеленой энергетике, проблемах климата и необходимости отказа от углерода в качестве источника энергии. Однако, часто «оголяется» простая правда, скрывающаяся за этой «маской праведности».

Основная причина демонстрации движения многих европейских стран и некоторых других крупных экономик в сторону безуглеродной энергетики – всего лишь отсутствие у них угля, нефти и газа.



Несмотря на громкие заявления и свои обязательства в отношении климата, крупнейшие экономики мира продолжают финансировать расширение добычи ископаемого топлива в бедных странах на миллиарды долларов.

Согласно оценкам экспертов, группа развитых и развивающихся стран «Большой двадцатки», а также многие банки развития, которые они финансируют, в период с 2020 по 2022 год вложили 142 миллиарда долларов в разработку ископаемого топлива за рубежом.

Канада, Япония и Южная Корея были крупнейшими источниками такого финансирования за три этих проанализированных года. При этом газ получил больше финансирования, чем уголь или нефть.

Группа крупнейших экономик G7, к которой принадлежат Япония и Канада, обязалась в 2022 году прекратить зарубежное финансирование ископаемого топлива. Но в то время как финансирование угля быстро сократилось, финансирование нефтегазовых проектов продолжало идти высокими темпами.

Последнее обещание G7 в исследовании заключалось в поэтапном отказе от всего зарубежного финансирования ископаемого топлива к концу 2022 года.

Однако исследователи также обнаружили, что Япония продолжала делать новые инвестиции в ископаемое топливо за рубежом, вплоть до середины марта 2024 года, используя лазейки в своем обещании прекратить финансирование ископаемого топлива.

Макико Арима, старший финансовый активист OCI, настойчиво призвала Японию прекратить поддержку добычи ископаемого топлива. Япония лоббировала за кулисами, чтобы помешать странам G7 занять более жесткую позицию в отношении ископаемого топлива и в пользу некоторых ключевых проектов.

На странице The Guardian приводится цитата Клер О'Маник, аналитика государственных финансов OCI:

В то время как богатые страны продолжают тянуть время и заявляют, что не могут позволить себе финансировать глобально справедливый энергетический переход, такие страны, как Канада, Корея, Япония и США, похоже, не имеют недостатка в государственных средствах для использования ископаемого топлива, разрушающего климат.

Всё это обращает на себя особое внимание ввиду заявления канцлера ФРГ Шольца о том, что эра ископаемого топлива подходит к концу. Для чего же тогда Берлин наращивание закупки российского СПГ и норвежской нефти?
16 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 07:57
    больше и больше говорит о зеленой энергетике,

    Заявить- это одно, а делать- это другое....
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +2
      Сегодня, 08:09
      Но при этом продолжают тырить нефть из Сирии.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 07:59
    Скорее Ливерная колбаса кончится и любой другой кто посягнет на нефте-газовые кланы.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:59
    А Шольц утверждает что эпоха ископаемого топлива уходит в прошлое...хе хе и тут же эта ливерная колбаса благодарит норвегов за поставки природного газа в Германию...вот жучара... и кого он разводить собрался этой болтовней.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:02
    Однако, часто «оголяется» простая правда, скрывающаяся за этой «маской праведности».
    Так и раньше было, просто сейчас это стало крайне цинично, обмана никто не чурается, как и разоблачения оного ... они всё равно навешают лапши обывателю, а недовольных чиновников из других стран, быстро загонят в стойло!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:48
      Цитата: rocket757
      Так и раньше было, просто сейчас это стало крайне цинично, обмана никто не чурается

      Сейчас весь мир держится на обмане. "Обмани ближнего, ибо ближний обманет тебя !"
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:59
        Ложь как или во благо ... вроде как в медицине такое бывает и не в самых счастливых ситуациях.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:02
    «Основная причина демонстрации движения европейских стран в сторону безуглеродной энергетики – всего лишь отсутствие у них угля, нефти и газа» —

    — Будут получать углеродное топливо в третьих странах,да ещё и взимать с них "углеродный налог" ...
  6. geor.tcherniaev Звание
    geor.tcherniaev
    0
    Сегодня, 08:05
    Предлагаю отправить по газопроводам в германию пару тысяч кубометров иприта. Ну а что, они оружие окраине поставляют, сказать что произошла ошибка и открыли вентиль на емкости с не тем газом. А уж как "обрадуются" укропы когда попытаются через "просверленную дырку" трошки для сэбэ умыкнуть.
  7. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 08:10
    Не нужно воспринимать Шольца всерьез. Он просто клоун.
    Шольц, даже в Германии большинство немцев смеются над этим нацистским Шольцем.
    В Китае военного канцлера Германии и, по опросам, худшего канцлера всех времен, встретил в аэропорту какой-то заместитель мэра. lol
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:12
    Шольц сказал о Германии, долой промышленность, даешь дрова и лучину, Германия великая сельхоздержава.
  9. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 08:20
    И правильно делают, т.к вся зеленая повестка держится на ввозе ископаемого топлива из третьих стран по дешевке и раздувании щек( смотрите у нас одни ветряки на ветрине) а в дальнем углу подсобки коптит по прежнему батарея дизилей, но об этом мы скромно помолчим.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:33
    заявления канцлера ФРГ Шольца о том, что эра ископаемого топлива подходит к концу.
    Когда у власти в германии "зеленные", а своих углеводородов нету, то приходится твердить исключительно о "зеленной энергетики" и якобы беспокоится о климате на планете. Посмотрим, как быстро эра ископаемого топлива подойдет к концу непосредственно в ФРГ и чем это закончится. А пока не гнушаются пополнять свои хранилища СПГ и жечь уголек. Немецкое "зеленное" правительство уже поперек горла рядовым немцам.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:35
    Смотрим за " зелёными " в G 7 ,возгляемыми администрацией самоходного Джо.Это выгодный для нас дурдом.Фукусимская авария обрушила цены на уран,а потом оказалось что без атомной энергетики ни как ,без КНР с его оборудование освоения ветро,солнечной энергетики тоже никак.
  12. 89824024836
    89824024836
    0
    Сегодня, 08:38
    Основная причина потепления на Земле - полеты пассажирских самолетов. Интенсивность полетов точно совпадает с периодами локального потепления и похолодания участков поверхности над которыми полеты по тем или иным причинам прекращались и вновь начинались. Причины последнего времени - ковид и СВО. Климат на Земле устаканится после широкого использования электрических или атомных двигательных установок на пассажирских самолетах. Приземное СО2, образуемое деятельностью человека, смывается дождями и ни какого влияния на климат, кроме временно возникающего смога над городами не оказывает.
  13. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 08:57
    Стремительно дешевеющую зеленую бумагу вкладывают в реально стоящие ресурсы. Причем делают, сволочи, так хитро, чтобы выжать из бесполезной бумаги максимальную прибыль, не гнушаясь ни войнами, ни санкциями, ни откровенными бандитскими наездами.