

Пули того времени, что для винтовок, что для пистолетов, были просто убийственными по размеру. Фото автора

Винтовки начала XIX века: трудный путь к совершенству

Из конца в конец по ущелью Джагей стая демонов пыли взвилась,

Вороной летел как юный олень, но кобыла как серна неслась.

Вороной закусил зубами мундштук, вороной дышал тяжелей,

Но кобыла играла легкой уздой, как красотка перчаткой своей.

Вот справа скала и слева скала, терновник и груды песка...

И трижды щелкнул затвор ружья, но нигде он не видел стрелка.

Баллада о Западе и Востоке. Перевод Е. Полонской

«Дельвинь, поместив патронник в нижней части канала ствола обычной винтовки и использовав его для досылания пули, свободно опускаемой в канал ствола, устранил серьезные возражения против использования винтовок на войне, ввиду трудности их заряжания и дал толчок исследованиям оружия, которые произвели совершенную революцию в системе вооружения пехоты, создав современное эффективное оружие. Это событие привело к принятию на вооружение во французской армии в 1842 году карабина с патронником и винтовочно-мушкетной установки rampart, стреляющей сферической пулей»



Различные виды пуль к оружию начала XIX века. Ф85– стандартная сферическая пуля для гладкоствольного и нарезного оружия, Ф86 – пуля со штыревым стабилизатором из гвоздя, Ф87 – пуля с гвоздем и стабилизатором, Ф88, 89 – разновидности цельнолитых пуль со штыревым стабилизатором, Ф90 – пуля конструкции Нейслера для гладкоствольных ружей, Ф91–94 – пули, вращающиеся набегающим потоком воздуха, Ф96 – пуля со шпигелем Тьери, Ф97 – пуля Дельвиня для его «каморного штуцера», Ф95 – схема патронника винтовки Дельвиня, Ф98 – схема патронника винтовки Тувинена, Ф99 – патронник и пуля винтовки Тувенена в разрезе



Бельгийский штуцер 1843 г. Общая длина – 123 (без штыка) см. Длина ствола – 83 см. Калибр: 15,8 мм по дну нарезов; 15,2 мм по полям нарезов. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора



Дульный срез штуцера 1843 г.



Различные виды шомполов и пуль к винтовкам начала XIX в. в разрезе. Третья по счету пуля в нижнем ряду – английской системы Притчета с деревянной пробкой. Следом за ней – пуля Минье с металлической чашечкой. Последняя пуля внизу – один из вариантов пули Нейслера. Рисунок дает наглядное представление о том, что для каждого вида пуль требовался ещё и свой особый шомпол. Рисунок А. Шепса



Револьвер «Шамело-Дельвинь» М1873 г. Фотография А. Добресса



«Люттихский штуцер» со штыком. Рисунок А. Шепса



Крепление штыка на стволе штуцера Бернера. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора



Дульный срез штуцера Бернера с характерными выемками для выступов на пуле



Пенал в прикладе штуцера Бернера. В нем две емкости – квадратная для патронов, круглая для капсюлей



Оригинальная винтовка англо-российского производства середины XIX в. Клеймо на стволе – Guss stahl. На замочной доске – С. Петербург и R. Tschopf. Общая длина – 115 см. Длина ствола – 73,4 см. Калибр: 10 мм. Сверловка с 7 нарезами. Также на шейке ложи имеется крепление для диоптрического прицела, на винтовке отсутствующего. Замочная доска и курок покрыты резьбой из завитков. Конец курка обломан. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора



Дульный срез винтовки с 7 нарезами