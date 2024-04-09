Постпред Китая в ООН Дай Бин назвал заявления и действия США не совместимыми со статусом постоянного члена Совбеза ООН
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Заявления и действия Соединенных Штатов не соответствуют статусу постоянного члена Совбеза ООН, поскольку подрывают доверие к этой организации. С таким заявлением выступил постпред Китая в ООН Дай Бин.
Представитель Китая раскритиковал последние заявления США, накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала "необязательной" к исполнению резолюцию Совбеза ООН в отношении прекращения огня Израилем в секторе Газа. Документ был принят еще 25 марта всеми членами Совбеза ООН, кроме США, которые "воздержались". По словам Дай Бина, заявления американцев подрывают авторитет СБ ООН.
Действия и слова США несовместимы с их статусом постоянного члена Совета Безопасности. Они являются кощунством по отношению к его обязанностям как члена Совета Безопасности и серьезно подрывают его авторитет и доверие к нему
- заявил постпред Китая.
Стоит отметить, что это не первое заявление Китая о США в таком ключе, китайский постпред неоднократно выступал с критикой заявлений американской стороны. Касались они вмешательства в дела на Украине, разработке биологического оружия, а также других действий США. Не остаются в стороне и американцы, обвиняющие Китай в "отсутствии демократии" и желании "завоевать Тайвань". Пока бои не выходят за рамки словесных баталий, но обе страны значительно нарастили силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, что США признали Китай "глобальной угрозой доминированию Америки", в Вашингтоне считают, что Пекин может забрать у США статус мировой державы.
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