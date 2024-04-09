Постпред Китая в ООН Дай Бин назвал заявления и действия США не совместимыми со статусом постоянного члена Совбеза ООН

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Постпред Китая в ООН Дай Бин назвал заявления и действия США не совместимыми со статусом постоянного члена Совбеза ООН

Заявления и действия Соединенных Штатов не соответствуют статусу постоянного члена Совбеза ООН, поскольку подрывают доверие к этой организации. С таким заявлением выступил постпред Китая в ООН Дай Бин.

Представитель Китая раскритиковал последние заявления США, накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала "необязательной" к исполнению резолюцию Совбеза ООН в отношении прекращения огня Израилем в секторе Газа. Документ был принят еще 25 марта всеми членами Совбеза ООН, кроме США, которые "воздержались". По словам Дай Бина, заявления американцев подрывают авторитет СБ ООН.



Действия и слова США несовместимы с их статусом постоянного члена Совета Безопасности. Они являются кощунством по отношению к его обязанностям как члена Совета Безопасности и серьезно подрывают его авторитет и доверие к нему

- заявил постпред Китая.

Стоит отметить, что это не первое заявление Китая о США в таком ключе, китайский постпред неоднократно выступал с критикой заявлений американской стороны. Касались они вмешательства в дела на Украине, разработке биологического оружия, а также других действий США. Не остаются в стороне и американцы, обвиняющие Китай в "отсутствии демократии" и желании "завоевать Тайвань". Пока бои не выходят за рамки словесных баталий, но обе страны значительно нарастили силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что США признали Китай "глобальной угрозой доминированию Америки", в Вашингтоне считают, что Пекин может забрать у США статус мировой державы.
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    16 комментариев
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    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Сегодня, 18:24
      А раньше этот авторитет был? Когда США рассказывали что это иранцы травили курдов химоружием? Или когда вторгались в Гренаду? Или когда бывший глава ЦРУ рассказывал как в европейских независимых странах проводили операцию гладио?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:44
        китайский постпред неоднократно выступал с критикой заявлений американской стороны.

        Поставьте правильно запятую = "Осудить нельзя оправдать"...
        Сво.лочи англосаксы конечно ещё те, но в Совбезе ООН они имеют численное преимущество, так что нужно на основе БРИКС какие-то новые международные структуры создавать, куда смогут войти все те кто недоволен действующими проамериканскими... Дело это не быстрое и затратное (на перспективу), но в будущем может сыграть заметную роль в становлении нового миропорядка... Даже если ничего не получится, хуже от этого вряд ли кому-то станет...
      2. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 18:47
        иранцы травили курдов химоружием

        Вы наверное хотели сказать иракцы?

        А на авторитет ООН амеры давно положили и регулярно повторяют это действо. Китайский дипломат имел в виду положение по Совбезу ООН, резолюции которого обязательны к исполнению. Правда не всеми в их понимании. Как и в случае с Израилем.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:17
          Вы наверное хотели сказать иракцы?

          Я написал как говорили американские официальные лица
          Один из ведущих экспертов ЦРУ Стивен Пеллетье, во время ирано-иракской войны занимавшийся анализом ситуации в Ираке, утверждает:

          Иракская армия действительно применяла химическое оружие в сражении за Халабжу, но использовалось оно отнюдь не против мирного населения города, а против наступавшей иранской армии, и все удары наносились именно по позициям войск неприятеля. Иран, в свою очередь, осуществил ответную химическую атаку, а жители города просто попали под перекрестный огонь и стали очередными случайными жертвами десятилетней войны. Сразу после катастрофы в Халабже ЦРУ провело экспертизу собранных в регионе образцов отравляющих веществ и подготовило засекреченный отчет, в котором однозначно резюмировалось, что причиной массовой гибели курдов стал вовсе не иракский, а иранский газ. По характеру поражения специалисты установили, что жители пострадали от газа из группы цианидов, ранее неоднократно использовавшегося Ираном. В 1988 году в распоряжении армии Саддама Хусейна таких реагентов не было, в битве за город иракская сторона применяла иприт и зарин.
          1. alystan Ранг пользователя
            alystan
            0
            Сегодня, 19:40
            Наверное мы имеем в виду одни и те же события, на в разной интерпретации. Американцы всегда "славились" выворачивать в свою пользу одни и те же факты в зависимости от ситуации, и каждый раз по разному.

            Вот информация из Википедии:

            Газовая атака в Халабдже (перс. حمله شیمیایی به حلبچه‎, араб. الهجوم الكيميائي على حلبجة‎) - применение иракскими вооруженными силами 16-17 марта 1988 года химического оружия против гражданского населения города Халабджа, после его захвата иранскими войсками и союзными им иракско-курдскими отрядами пешмерга в ходе ирано-иракской войны. Авиация Ирака подвергла город химической бомбардировке с использованием различных отравляющих веществ: иприта, зарина, табуна, газа VX. Число жертв, принадлежавших почти исключительно к мирному населению, составило, по разным оценкам, от нескольких сотен до семи тысяч человек; обычно приводится цифра в пять тысяч погибших и двадцать тысяч пострадавших. Среди погибших особенно велик процент детей, так как плотность использованных газов выше плотности воздуха, поэтому газ стелился по земле.

            Первоначально события в Халабдже не вызвали большого международного резонанса, поскольку в ирано-иракском конфликте симпатии многих стран и международных организаций склонялись на сторону Ирака. Фотографии многочисленных жертв, главным образом женщин и детей, появились преимущественно в иранской прессе. В ряде заявлений официальных лиц США ответственность за химические бомбардировки Халабджи возлагалась на иранскую сторону. Независимые расследования начала 1990-х гг., проведенные Human Rights Watch и другими организациями, сделали версию об иракской ответственности за бомбардировки основной. Эпизод с бомбардировками Халабджи включен в обвинительное заключение по делу Саддама Хуссейна в слушаниях Иракского особого трибунала.

            В 1988 году в распоряжении армии Саддама Хусейна таких реагентов не было, в битве за город иракская сторона применяла иприт и зарин.

            Кроме того, 23 декабря 2005 г. состоялось решение суда в Нидерландах, приговорившего к 15 годам тюрьмы Франса ван Анраата, голландского бизнесмена, в 1984-1989 гг. поставлявшего в Ирак сырьё для изготовления химического оружия, — в определении суда бомбардировки Халабджи признаются преступлением режима Хусейна.

            1. alexoff Ранг пользователя
              alexoff
              0
              Сегодня, 19:53
              Так речь о том, какой авторитет у американцев в ООН, проснулись в 2024 году. Иракские события внезапно случились в 1991 году, мировая общественность узнала страшную правду, а с американцев как с гуся вода. Американцы в 1984 году продали Хусейну споры сибирской язвы для научных исследований, а потом сами же в этом его и обвинили. Кстати, с вики русская статья куда-то пропала, наверно не понравилась украинским модераторам
              1. alystan Ранг пользователя
                alystan
                0
                Сегодня, 20:14
                Позавчера запустили РУВИКИ 2.0 в бета-версии - https://ru.ruwiki.ru/wiki/Заглавная_страница
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 18:26
      ...постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд...

      Жаль что смуглая женщина забыла о том, как предки её нынешних бледнолицых коллег сотнями тысяч, а возможно даже и миллионами, уничтожали её африканских предков и соплеменников.
      Быть может тогда у неё проявилось хоть капля сочувствия к гражданскому населению сектора Газа. feel
      1. Saladine Ранг пользователя
        Saladine
        +1
        Сегодня, 18:34
        Этот трансгендер - продукт технологий США в 20 веке.
      2. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        +1
        Сегодня, 19:09
        То другое. К тому же, как Вы правильно сказали, то были просто африканцы, она же (или оно) афроамериканка!
      3. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Сегодня, 19:14
        В США и так слишком часто вспоминают о том, что белые когда-то эксплуатировали чёрных. BLM и прочее подобное - нездоровое явление.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:46
      Байден явно не справляется ,люля летят отовсюду!
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:56
      Точно-давно пора выгнать мерикосов из ООН
      1. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        +1
        Сегодня, 19:23
        Точно-давно пора выгнать мерикосов из ООН

        вначале надо ООН выгнать из америки am
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 19:07
      Начинают кусать "гегемона" пока не больно, но всё чаще. То ли ещё будет.
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:10
      Не остаются в стороне и американцы, обвиняющие Китай в "отсутствии демократии"

      Гитлер тоже считал, что в Германии демократия.

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