Опубликованы кадры применения ВС РФ «танка-черепахи» при штурме Красногоровки, неуязвимости которого удивляется противник

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Опубликованы кадры применения ВС РФ «танка-черепахи» при штурме Красногоровки, неуязвимости которого удивляется противник

Ряд украинских источников опубликовал снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть, что в ходе штурма населенного пункта Красногоровка в оккупированной ВСУ части ДНР российская армия, помимо прочей военной техники, применила так называемый "танк-черепаху".

Поразивший воображение противника "танк-черепаха", представляющий собой обычный танк Т-72, со всех сторон обшитый металлическими листами, двигался в авангарде наступающих сил и с легкостью выдерживал удары украинской артиллерии и дронов. К удивлению разместивших кадры украинских источников, "танк-черепаха", несмотря на свою кажущуюся неповоротливость и обусловленную дополнительной броней невозможность поворачивать башню, после выполнения боевой задачи благополучно вернулся на исходные позиции, при этом обеспечивая прикрытие остальной бронетехники. Противник удивился неуязвимости танка в такой громоздкой защите.






Несмотря на ряд очевидных недостатков подобной конструкции, к которым можно отнести снижение подвижности боевой машины из-за увеличения массы и габаритов и невозможность поворачивать башню танка, дополнительная бронезащита прекрасно справляется со своей основной функцией, которая заключается в обеспечении возможности беспрепятственно дойти до позиций в условиях постоянных атак с воздуха FPV-дронами.

Подобная конструкция невольно вызывает ассоциации с боевым наступательным порядком древнеримской пехоты, прикрывавшейся со всех сторон щитами и успешно продвигавшейся вперед под градом стрел и ударами копий.

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    27 комментариев
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    1. Sevastiec Ранг пользователя
      Sevastiec
      -19
      Сегодня, 18:38
      Так танчик повреждение получил, у него башню заклинило, поэтому такое и сделали. Использовали, как штурмовое орудие.
      1. Коте пане Коханка Ранг пользователя
        Коте пане Коханка
        +8
        Сегодня, 18:48
        Sevastiec
        -2
        Сегодня, 18:38
        Так танчик повреждение получил, у него башню заклинило, поэтому такое и сделали. Использовали, как штурмовое

        Любопытно, Вы это откуда взяли?
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Сегодня, 19:47
          Любопытно.
          Отступление внешней брони от основной гарантированно ослабляет фугасный боеприпас.
          А от кумулятивного защитит штатная активная броня.
          Выглядит действительно громоздко. И танк можно использовать только как САУ.
          Но интересно. И, возможно, перспективно.
          Практика покажет.
        2. Lykases1 Ранг пользователя
          Lykases1
          0
          Сегодня, 20:12
          Тоже такое читал в телеге. Lostarmour, если не ошибаюсь.
        3. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 20:14
          Цитата: Коте пане Коханка
          Любопытно, Вы это откуда взяли?

          Наверное с похмела приснилось.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:53
        Так танчик повреждение получил, у него башню заклинило, поэтому такое и сделали.

        Нормально сделали... Получился танк "Неубивашка"... Противник от удивления пропустил всю следовавшую за ним колонну, прежде чем пришёл в себя от созерцания этого трансформера и начал стрелять... laughing
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 19:42
        Прикольно,"железный капут "Российская версия wassat good
    2. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 18:41
      Танк ведь и создавался по подобию черепахи, а теперь уже и ему потребовался отдельный панцирь-домик.
    3. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 18:43
      Армейское чувство юмора на войне обострено особенно. Зато аэродинамика на высоте. Представляю как смеялись те кто конструкцию создавал, молодцы ! good drinks
    4. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      +1
      Сегодня, 18:52
      2 часа назад появилось видео, на котором видно, что его сбили. Экипаж эвакуирован. Действительно, нерушимый.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +2
        Сегодня, 19:04
        Главное что он выполнил поставленную задачу - довёл колонну до нужного места. good молодцы "кулибины", смекалка выручает русскую армию не первый раз!
        1. Читателль 2013 Ранг пользователя
          Читателль 2013
          0
          Сегодня, 19:22
          Ну да, он с тралом, видно же делал проход
      2. PN Ранг пользователя
        PN
        +4
        Сегодня, 19:18
        По силуэту в обломках я бы не сказал, что это точно он. Да и уничтоженный ли? Будем ждать дальнейшей информации.
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:59
      И чего из него видно?-а листов то не хватило-еще и спереди закрыть? lol
    6. Читателль 2013 Ранг пользователя
      Читателль 2013
      +2
      Сегодня, 18:59
      Он вроде как с механизмами для разминирования, поэтому первый едит
    7. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
      Иван Иванов_36
      0
      Сегодня, 19:09
      Опубликованы кадры применения ВС РФ «танка-черепахи» при штурме Красногоровки, неуязвимости которого удивляется противник

      Черепашонок Туше. wink
    8. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 19:14
      Тортойз... не узнаю тебя в гриме laughing good
    9. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      -1
      Сегодня, 19:20
      Смекалка на высоте, по улыбался от души.
      1. Читателль 2013 Ранг пользователя
        Читателль 2013
        +3
        Сегодня, 19:26
        Особенно, экипаж внутри, аж хохотал от радости, пытаясь уцелеть используя все что можно, дабы уцелеть
        1. Олег Апушкин Ранг пользователя
          Олег Апушкин
          0
          Сегодня, 19:32
          Вы думаете узко, солдатам не свойственно улыбаться и юморить.
      2. Читателль 2013 Ранг пользователя
        Читателль 2013
        0
        Сегодня, 19:32
        Поулыбался от души, что люди едут под обстрел, на совершенно не готовой технике,
        1. Олег Апушкин Ранг пользователя
          Олег Апушкин
          0
          Сегодня, 19:37
          А что по вашему готовая техника в позиционных боях?
    10. seamen2 Ранг пользователя
      seamen2
      0
      Сегодня, 19:21
      кобуксон..
      по мнению администрации сайта
      1. Читателль 2013 Ранг пользователя
        Читателль 2013
        0
        Сегодня, 19:45
        Тема нормальная, похоже история идет по спирали wink
    11. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +1
      Сегодня, 19:49
      Мы веселые букашки, суперниндзя-черепашки hi
    12. KCA Ранг пользователя
      KCA
      0
      Сегодня, 19:53
      Нам может и не расскажут ни хрена, но беспилотное управление разработано на всю бронетехнику, что как себя показало, и что будут изготавливать вопрос. Я вот за долгое время слушая пролёты, сегодня в окно узрел пролетающий Орион, облачность была низкая, глянул в окно - летит, уже в военной расцветке
    13. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 20:17
      2й раз за день про него
      ______________________

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