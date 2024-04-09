Опубликованы кадры применения ВС РФ «танка-черепахи» при штурме Красногоровки, неуязвимости которого удивляется противник
Ряд украинских источников опубликовал снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть, что в ходе штурма населенного пункта Красногоровка в оккупированной ВСУ части ДНР российская армия, помимо прочей военной техники, применила так называемый "танк-черепаху".
Поразивший воображение противника "танк-черепаха", представляющий собой обычный танк Т-72, со всех сторон обшитый металлическими листами, двигался в авангарде наступающих сил и с легкостью выдерживал удары украинской артиллерии и дронов. К удивлению разместивших кадры украинских источников, "танк-черепаха", несмотря на свою кажущуюся неповоротливость и обусловленную дополнительной броней невозможность поворачивать башню, после выполнения боевой задачи благополучно вернулся на исходные позиции, при этом обеспечивая прикрытие остальной бронетехники. Противник удивился неуязвимости танка в такой громоздкой защите.
Несмотря на ряд очевидных недостатков подобной конструкции, к которым можно отнести снижение подвижности боевой машины из-за увеличения массы и габаритов и невозможность поворачивать башню танка, дополнительная бронезащита прекрасно справляется со своей основной функцией, которая заключается в обеспечении возможности беспрепятственно дойти до позиций в условиях постоянных атак с воздуха FPV-дронами.
Подобная конструкция невольно вызывает ассоциации с боевым наступательным порядком древнеримской пехоты, прикрывавшейся со всех сторон щитами и успешно продвигавшейся вперед под градом стрел и ударами копий.
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