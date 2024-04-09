В Орловской области ФСБ задержала местного жителя, передававшего СБУ сведения о российских военных
Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории России, очередное задержание прошло в Орле, где сотрудники ФСБ задержали местного жителя, работавшего на Службу безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
Сотрудники ФСБ вышли на жителя Орловской области, который решил подзаработать на передаче данных спецслужбам Украины, а потом уехать на постоянное жительство в США. Деньги он получал за информацию о местах нахождения мест базирования российских военных и объектах ВС России, которую сливал в течение четырех месяцев. А еще задержанный очень хотел получить от СБУ американскую грин-карту.
Как оказалось, житель Орла 1995 года рождения сам вышел на представителей Киева через чат-боты в Telegram, предложив им помощь в предоставлении сведений военных объектах на территории Орловской области, а также "принимаемых ВС России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях СВО" в обмен на помощь в переезде в США на ПМЖ. Сначала он контактировал с представителем некой организации, предоставляющей помощь ВСУ, потом на него уже вышли из СБУ.
На данный момент задержанный находится под арестом, судья удовлетворил запрос следствия о нахождении предателя под стражей, попытки защиты изменить меру пресечения на домашний арест провалились. Следственные и оперативные действия продолжаются, уголовное дело возбуждено по статье "Госизмена".
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