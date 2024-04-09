В Орловской области ФСБ задержала местного жителя, передававшего СБУ сведения о российских военных

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В Орловской области ФСБ задержала местного жителя, передававшего СБУ сведения о российских военных

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории России, очередное задержание прошло в Орле, где сотрудники ФСБ задержали местного жителя, работавшего на Службу безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Сотрудники ФСБ вышли на жителя Орловской области, который решил подзаработать на передаче данных спецслужбам Украины, а потом уехать на постоянное жительство в США. Деньги он получал за информацию о местах нахождения мест базирования российских военных и объектах ВС России, которую сливал в течение четырех месяцев. А еще задержанный очень хотел получить от СБУ американскую грин-карту.



Как оказалось, житель Орла 1995 года рождения сам вышел на представителей Киева через чат-боты в Telegram, предложив им помощь в предоставлении сведений военных объектах на территории Орловской области, а также "принимаемых ВС России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях СВО" в обмен на помощь в переезде в США на ПМЖ. Сначала он контактировал с представителем некой организации, предоставляющей помощь ВСУ, потом на него уже вышли из СБУ.

На данный момент задержанный находится под арестом, судья удовлетворил запрос следствия о нахождении предателя под стражей, попытки защиты изменить меру пресечения на домашний арест провалились. Следственные и оперативные действия продолжаются, уголовное дело возбуждено по статье "Госизмена".

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    36 комментариев
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    1. Коте пане Коханка Ранг пользователя
      Коте пане Коханка
      +2
      Сегодня, 19:10
      Добрая новость! (Короткий комментарий, добавить больше нечего)
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 19:25
        В общем будет ему и ПМЖ и грин-карта, но за колючей проволокой и решеткой... В общем нашел приключения на свою задницу... В буквальном смысле... Там таких "местные патриоты" очень даже любят... перевоспитывать... lol
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +2
          Сегодня, 19:33
          Даже вид на жительство,будет. Под шконкой или в петушиной хате.
          1. Alex 22 22 Ранг пользователя
            Alex 22 22
            0
            Сегодня, 19:45
            Цитата: Андрей Николаевич
            Даже вид на жительство,будет. Под шконкой или в петушиной хате.
            Не в ФСБшных хатах такого нет.
        2. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +2
          Сегодня, 19:35
          . В общем будет ему и ПМЖ и грин-карта,

          Надо выдать ему кусок зеленого картона, а на камере повесить американский флаг и табличку USA. :)
        3. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 20:23
          Цитата: Lev_Russia
          В общем будет ему и ПМЖ и грин-карта

          Грин-карта на ПМЖ в "Северная сова". Места прекрасные, воздух чистый, кормежка три раза в день и компот.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 19:10
      Мерзкое явление и увы, такие есть у нас... выявлять, судить, сажать... предателей.
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +3
        Сегодня, 19:26
        Так ехал-бы, проблем с этим нет. Но паскудить -то зачем?
        1. Наган Ранг пользователя
          Наган
          +2
          Сегодня, 19:36
          Цитата: S.K.Vichyakow
          Так ехал-бы, проблем с этим нет.
          Для начала надо загореть до светло-коричневого цвета и выучить испанский, чтоб сойти за латиноса. А белых просто так не впускают.lol
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            -2
            Сегодня, 19:39
            белых просто так не впускают.
            Для укров вроде есть какая-то спецпрограмма у вас.
            1. Наган Ранг пользователя
              Наган
              +2
              Сегодня, 19:43
              Так то для yкpoв, которые бешенцы.
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                0
                Сегодня, 19:45
                Этому могли дать свой паспорт, чтоб он как беженец ехал к вам или в Канаду. Врядли они гринкарты пробивают на раз.
        2. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +2
          Сегодня, 19:40
          . Так ехал-бы, проблем с этим нет.

          Так он грин карту хотел. А такие шники и в США особо не нужны.
          1. Наган Ранг пользователя
            Наган
            +1
            Сегодня, 19:45
            Цитата: ANB
            А такие шники и в США особо не нужны.

            И особо не нужны, и ваще никак не нужны.
      2. Наган Ранг пользователя
        Наган
        +1
        Сегодня, 19:47
        Цитата: rocket757
        выявлять, судить, сажать
        на кол am
      3. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 19:55
        Цитата: rocket757
        Мерзкое явление и увы, такие есть у нас... выявлять, судить, сажать... предателей.

        Эта гн.ида думала о грин.карте. Наверное надо удовлетворить его потребность и найти ему на карте зелёную лесную делянку, где нибудь на Севере и пусть с такими же ур.одами там лес валят для закрытия потребностей народных строек по восстановлению Донбасса. Нефиг их задарма кормить.
        Скоро из таких мразотников уже отдельную зону можно будет сформировать с лимитом наполнения человек в пятьсот.
      4. tatarin1972 Ранг пользователя
        tatarin1972
        0
        Сегодня, 20:11
        Тоже не пойму, откуда берутся такие " любящие Родину" , школяры которые разменивают 10000 рублей на 20 лет заключения, за поджог шкафов на РЖД, и ведь много их по стране.
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 19:11
      Эх, не закончатся наверно в России исключительно одаренные личности, которые думают... что телега или даже сигнал не читается. Проблема просто во времени и не более того
    4. Knizhnik Ранг пользователя
      Knizhnik
      +2
      Сегодня, 19:14
      Когда же они кончатся, эти предатели?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 19:25
        Ну,так за тридцать с гаком лет пущены на самотек.Любовь к Родине заключается у таких в одном вопросе-а сколько мне эта Родина должна?Воспитаны на одном-пожрать повкуснее.
      2. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        +1
        Сегодня, 19:36
        Когда их казнят вместо тюрем всяких.
    5. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +9
      Сегодня, 19:15
      В Орловской области ФСБ задержала местного жителя, передававшего СБУ сведения о российских военных

      Во времена СМЕРШ была хорошая практика за шпионаж смерть, за предательство своей страны и народа - смерть.
      Пора вернуть Высшую меру к таким паразитам, желающим нажиться на крови своих граждан и военнослужащих!
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 19:16
      ...сам вышел на представителей Киева через чат-боты в Telegram, предложив им помощь ... в обмен на помощь в переезде в США на ПМЖ.

      Похоже не перевелись еще простофили и глупцы, свято уверовавшие в светлые идеалы Запада и рвущиеся туда попасть, даже ценой предательства.

      На данный момент задержанный находится под арестом, ... попытки защиты изменить меру пресечения на домашний арест провалились.

      Может и защиту под арест посадить?
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +3
        Сегодня, 19:19
        Советская власть в 41 от глупцов подстраховалась и приемники изъяла, выдав тарелки. Но современные власти контуженные перестройкой продолжают изобретать велосипед на квадратных колесах. В военное время страховка от "глупцов" страхует гос-во от поражения или тяжких последствий. Переданные им сведения это жизни бойцов.
    7. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      +3
      Сегодня, 19:17
      Предлагаю одну тюрьму для предателей в РФ , назвать США . А собакам дать клички " Байден ", " Блинкен " , " Обама ", " Нуланд" , " Клинтон ".... hi
      1. Eugen 62 Ранг пользователя
        Eugen 62
        0
        Сегодня, 20:15
        [/quote]собакам дать клички " Байден ", " Блинкен " , " Обама ", " Нуланд" , " Клинтон "....[quote]

        Вопрос знатокам передачи "Что, где, когда" начала 80-х годов: "Как зовут собаку Рейгана?"
        Ребята правильно ответили: "Собаку Рейгана зовут Рональд"
    8. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 19:18
      Ну что сказать. Кремлевское сеножуйство в отношении смертной казни будет множить подобные случаи. Необучаемых горбачевцев поправит известно что.
    9. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 19:19
      Сколько же таких "желающих заработать" развилось... am
      (Цензура)
    10. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +4
      Сегодня, 19:24
      Уже то что чувак сидит с целым лицом говорит о критически неверном подходе к предателям.
    11. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +3
      Сегодня, 19:25
      Как метастазы эта зараза распространяется. Их судить мало, только казнь приостановит такое явление
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +3
      Сегодня, 19:28
      А СБУ раздает деньги и грин-карты направо-налево? tongue -пусть недоумок на зоне посидит-может поумнеет
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +1
        Сегодня, 19:41
        и грин-карты направо-налево?
        Обычно при попытке вербовки укры обещают свой паспорт и возможность уехать в ЕС.
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Сегодня, 19:49
          А Солнце переименовать в его честь не обещают?
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            -1
            Сегодня, 19:57
            Солнце переименовать
            Обещания укров- отдельная тема. Но своими паспортами они соблазнять пытаются- находят на форумах и в мордокниге недовольных, что его в Италию и Швецию не пускают, и пытаются размотать такого туриста. Причем у них это на поток поставлено- нашел- передай координаты на специальную страницу ФБ , а там уже специально обученные люди будут клиента окучивать.Скольким из них удалось таки уехать в ЕС, а не под нары, не соообщается.Как-то так.
    13. jetfors_84 Ранг пользователя
      jetfors_84
      +1
      Сегодня, 19:32
      На колыму лес валить на 25 лет
    14. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +2
      Сегодня, 19:42
      С каких это пор СБУ раздает Green Card? Это его отымели примерно как тех таджиков, которые ехали в Куев получать "честно заработанное" террором.

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