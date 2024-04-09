Су-33 ВКС РФ впервые выполнили посадку и взлёт с аэродромов на островах Северного Ледовитого океана

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Су-33 ВКС РФ впервые выполнили посадку и взлёт с аэродромов на островах Северного Ледовитого океана

Летчики Северного флота ВС РФ установили новые рекорды при выполнении задач над акваторией Северного Ледовитого океана. В частности, летчиками боевых самолетов Су-33 впервые была выполнена посадка и взлет на аэродромах, расположенных на арктических островах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, российские летчики провели взлет с расположенного на островах архипелага Новая Земля аэродрома Рогачево, и с авиабазы Нагурское на военной базе "Арктический трилистник" в северной части архипелага Земля Франца Иосифа.



В ходе выполнения задач были подтверждены возможности применения истребительной авиации в условиях арктических аэродромов с возможностью прикрытия объектов ВС РФ в арктических широтах.

Ранее в Пентагоне признали наличие критического отставания в сфере освоения Арктики армии США от российских вооруженных сил. Между тем, руководство Канады заявило, что рассматривает возможность приобретения атомных подводных лодок для обеспечения защиты своей береговой линии в Арктике.

Глава правительства Канады Джастин Трюдо отметил, что Оттава в настоящее время намерена решить вопрос, какой тип современных субмарин является наиболее подходящим для выполнения подобных задач. Кроме того, Трюдо также подтвердил планы о вступлении Канады в военный альянс AUKUS, куда в настоящее время входят США, Великобритания и Австралия.
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7 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 19:29
    Если аэродром построили-чего, с него, не летать?
    1. Архитектор Ранг пользователя
      Архитектор
      +3
      Сегодня, 19:47
      Ну на Нагурской (ЗФИ) в мою бытность такой себе аэродром.
      Земляная коса это взлетка , да фонари на бочках . Два привода , из техники Шнек , Апа и Умп .
      Два разбитых самолета в тундре свидетельство как тогда приземлялись.
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:41
    А в чём исключительность этого события?То что " палубники " слетали на предел дальности на хорошо оборудованные ародромы.На сколько знаю эти ародромы довольно часто используются МИГ 31,с неизвестно каким подвешанным вооружением.Пиар акция для запада,у нас вроде ещё есть аэродромы в Арктике.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 19:59
      Цитата: tralflot1832
      Пиар акция для запада,у нас вроде ещё есть аэродромы в Арктике.

      Может быть так..."У нас И аэродромы есть в Арктике, и еще кой-чего.... laughing
    2. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      Сегодня, 20:08
      Неизвестно с чем летал один МИГ-31, сейчас он остался в Казахстане, вроде выкатывали его из капонира, но вот что у нас могут подвесить, никто не скажет, если не за статью на 20 лет
  3. Старый_геолог Ранг пользователя
    Старый_геолог
    +4
    Сегодня, 19:42
    Не очень понятно, вроде и раньше летали
    "Основными военными объектами Амдермы был аэродром, где базировался 72-й Гвардейский Полоцкий ордена Суворова III степени истребительный авиационный полк, и ряд крупных объектов радиолокации, объединённых кодовым названием «Лена-М». Полярная дивизия ПВО была сформирована в 1958 году для усиления обороноспособности арктического направления и состояла из двух авиационных полков, один из которых базировался на Новой Земле (аэродром Рогачёво, он же Амдерма-2), а другой – здесь, в Амдерме. Истребительный полк покинул Амдерму в 1993 году, перебазировавшись на другие аэродромы."
  4. Crasher Ранг пользователя
    Crasher
    +1
    Сегодня, 19:51
    Оттава в настоящее время намерена решить вопрос, какой тип современных субмарин является наиболее подходящим для выполнения подобных задач

    Я спросил у "Ясеня"...

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