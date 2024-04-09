Су-33 ВКС РФ впервые выполнили посадку и взлёт с аэродромов на островах Северного Ледовитого океана
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Летчики Северного флота ВС РФ установили новые рекорды при выполнении задач над акваторией Северного Ледовитого океана. В частности, летчиками боевых самолетов Су-33 впервые была выполнена посадка и взлет на аэродромах, расположенных на арктических островах.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, российские летчики провели взлет с расположенного на островах архипелага Новая Земля аэродрома Рогачево, и с авиабазы Нагурское на военной базе "Арктический трилистник" в северной части архипелага Земля Франца Иосифа.
В ходе выполнения задач были подтверждены возможности применения истребительной авиации в условиях арктических аэродромов с возможностью прикрытия объектов ВС РФ в арктических широтах.
Ранее в Пентагоне признали наличие критического отставания в сфере освоения Арктики армии США от российских вооруженных сил. Между тем, руководство Канады заявило, что рассматривает возможность приобретения атомных подводных лодок для обеспечения защиты своей береговой линии в Арктике.
Глава правительства Канады Джастин Трюдо отметил, что Оттава в настоящее время намерена решить вопрос, какой тип современных субмарин является наиболее подходящим для выполнения подобных задач. Кроме того, Трюдо также подтвердил планы о вступлении Канады в военный альянс AUKUS, куда в настоящее время входят США, Великобритания и Австралия.
Минобороны России
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