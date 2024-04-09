США передали ВСУ конфискованное в Красном море иранское оружие
Власти США передали боевикам киевского режима иранское оружие, конфискованное при досмотре гражданских судов в Красном море и предположительно предназначавшееся йеменским повстанцам-хуситам.
Как сообщается в официальном аккаунте Центрального командования американской армии в одной из западных соцсетей, в начале апреля текущего года ВСУ были переданы более пяти тысяч единиц вооружений, среди которых автоматы АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.
При этом в Пентагоне утверждают, что оружие было конфисковано американскими военными в период с 2021 по 2023 годы на четырех отдельных транзитных судах без гражданства. Предположительно вооружения в нарушение резолюции Совбеза ООН переправлялись от КСИР хуситам в Йемене.
Несмотря на то, что американское военное командование официально заявило о передаче ВСУ захваченного в Красном море иранского оружия только сейчас, часть изъятых вооружений была обнаружена
на украинской территории еще в мае 2022 года, когда полицией Кривого Рога была обнаружена партия вооружения и боеприпасов, в том числе автоматы Тип-56-1 китайского производства.
По странному совпадению, незадолго до этого в Аденском заливе патрульные корабли USS Tempest и USS Typhoon ВМС США захватили следовавшее в Йемен судно с такими же автоматами, предположительно отправленными Ираном повстанцам-хуситам.
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