США передали ВСУ конфискованное в Красном море иранское оружие

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США передали ВСУ конфискованное в Красном море иранское оружие

Власти США передали боевикам киевского режима иранское оружие, конфискованное при досмотре гражданских судов в Красном море и предположительно предназначавшееся йеменским повстанцам-хуситам.

Как сообщается в официальном аккаунте Центрального командования американской армии в одной из западных соцсетей, в начале апреля текущего года ВСУ были переданы более пяти тысяч единиц вооружений, среди которых автоматы АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.



При этом в Пентагоне утверждают, что оружие было конфисковано американскими военными в период с 2021 по 2023 годы на четырех отдельных транзитных судах без гражданства. Предположительно вооружения в нарушение резолюции Совбеза ООН переправлялись от КСИР хуситам в Йемене.

Несмотря на то, что американское военное командование официально заявило о передаче ВСУ захваченного в Красном море иранского оружия только сейчас, часть изъятых вооружений была обнаружена
на украинской территории еще в мае 2022 года, когда полицией Кривого Рога была обнаружена партия вооружения и боеприпасов, в том числе автоматы Тип-56-1 китайского производства.

По странному совпадению, незадолго до этого в Аденском заливе патрульные корабли USS Tempest и USS Typhoon ВМС США захватили следовавшее в Йемен судно с такими же автоматами, предположительно отправленными Ираном повстанцам-хуситам.
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1 комментарий
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  1. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 20:12
    Считай украине перепало на халяву, а в США кое-кто отчитался за переданное оружие, а денежки прикарманил. tongue

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