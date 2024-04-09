По поступающим в СВР России данным, (...) американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима

Соединенные Штаты пытаются переломить ситуацию в украинском конфликте отправкой на Украину наемников, но из-за отсутствия большого числа желающих, очередь дошла до членов мексиканских и колумбийских наркокартелей. По данным Службы внешней разведки России, американские ЧВК пытаются вербовать боевиков, отбывающих наказание в тюрьмах США.Украинская армия может пополниться большим количеством представителей наркокартелей Мексики и Колумбии, которым будет предложено заменить отбытие наказания на участие в боевых действиях на Украине. Другим способом у американцев нарастить численность ВСУ не получается. Да и с этим способом не все так хорошо, как представлялось, все дело в том, что ни один член банды не пойдет на сотрудничество с американскими властями, если только на это не будет дано разрешение "босса". А те за своих "солдат" требуют от властей США большие "откупные".- говорится в сообщении СВР.Первая партия из нескольких сотен бывших боевиков из Мексики и Колумбии должна отправиться на Украину уже этим летом. В случае "успеха" эксперимент может распространиться и на тюрьмы других стран, где криминогенная обстановка тоже "сложная". В общем, Запад хочет наводнить ВСУ "многонациональным сбродом". Сомнительно, что боевики наркокартелей имеют представление о боевых действиях на уровне армий.