СВР: Американские ЧВК начали вербовку в тюрьмах США боевиков наркокартелей для отправки на Украину
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Соединенные Штаты пытаются переломить ситуацию в украинском конфликте отправкой на Украину наемников, но из-за отсутствия большого числа желающих, очередь дошла до членов мексиканских и колумбийских наркокартелей. По данным Службы внешней разведки России, американские ЧВК пытаются вербовать боевиков, отбывающих наказание в тюрьмах США.
Украинская армия может пополниться большим количеством представителей наркокартелей Мексики и Колумбии, которым будет предложено заменить отбытие наказания на участие в боевых действиях на Украине. Другим способом у американцев нарастить численность ВСУ не получается. Да и с этим способом не все так хорошо, как представлялось, все дело в том, что ни один член банды не пойдет на сотрудничество с американскими властями, если только на это не будет дано разрешение "босса". А те за своих "солдат" требуют от властей США большие "откупные".
По поступающим в СВР России данным, (...) американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима
- говорится в сообщении СВР.
Первая партия из нескольких сотен бывших боевиков из Мексики и Колумбии должна отправиться на Украину уже этим летом. В случае "успеха" эксперимент может распространиться и на тюрьмы других стран, где криминогенная обстановка тоже "сложная". В общем, Запад хочет наводнить ВСУ "многонациональным сбродом". Сомнительно, что боевики наркокартелей имеют представление о боевых действиях на уровне армий.
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