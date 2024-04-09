СВР: Американские ЧВК начали вербовку в тюрьмах США боевиков наркокартелей для отправки на Украину

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СВР: Американские ЧВК начали вербовку в тюрьмах США боевиков наркокартелей для отправки на Украину

Соединенные Штаты пытаются переломить ситуацию в украинском конфликте отправкой на Украину наемников, но из-за отсутствия большого числа желающих, очередь дошла до членов мексиканских и колумбийских наркокартелей. По данным Службы внешней разведки России, американские ЧВК пытаются вербовать боевиков, отбывающих наказание в тюрьмах США.

Украинская армия может пополниться большим количеством представителей наркокартелей Мексики и Колумбии, которым будет предложено заменить отбытие наказания на участие в боевых действиях на Украине. Другим способом у американцев нарастить численность ВСУ не получается. Да и с этим способом не все так хорошо, как представлялось, все дело в том, что ни один член банды не пойдет на сотрудничество с американскими властями, если только на это не будет дано разрешение "босса". А те за своих "солдат" требуют от властей США большие "откупные".



По поступающим в СВР России данным, (...) американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима

- говорится в сообщении СВР.

Первая партия из нескольких сотен бывших боевиков из Мексики и Колумбии должна отправиться на Украину уже этим летом. В случае "успеха" эксперимент может распространиться и на тюрьмы других стран, где криминогенная обстановка тоже "сложная". В общем, Запад хочет наводнить ВСУ "многонациональным сбродом". Сомнительно, что боевики наркокартелей имеют представление о боевых действиях на уровне армий.
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    19 комментариев
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    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +2
      Сегодня, 19:59
      Утка какая-то. Уличный барыга- не солдат ни разу.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 20:03
        Утка какая-то. Уличный барыга- не солдат ни разу.
        ....может и не солдат....а как тебе четыре отморозка завалили 150 человек в Москве....а если их будет сотни или даже тысячи...тут есть об чём МВД подумать
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          0
          Сегодня, 20:05
          в Москве.
          Речь идет о пополнении в виде солдат для ВСУ. Террористы в Россию попадают по безвизу.
          1. krot Ранг пользователя
            krot
            +2
            Сегодня, 20:09
            Привезут наркодилеры много кокса зеле и укровоякам..
          2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 20:21
            Речь идет о пополнении в виде солдат для ВСУ.
            ...сам то себе поверил?...войну воевать надо за что то...или за идею или за бабло,...за бабло так себе перспектива...мародёрство , насилие и прочее....а вести бои под постоянными обстрелами....кстати макарон таким же способом хочет расправится со своими отбросами...да не воины...но огромная армия шахидов
            1. Болторез Ранг пользователя
              Болторез
              0
              Сегодня, 20:25
              макарон таким же способом хочет расправится со своими отбросами
              Он тебе сам об этом сообщил?
        2. VLAD-96 Ранг пользователя
          VLAD-96
          +1
          Сегодня, 20:23
          А причем тут 4 отморозка с автоматами и сотни безоружных? Там много ума не надо шмалять в круговую.. А на войне этот номер не пройдёт. Там профессионалы воюют всеми типами вооружений. Такой типа "воин" в интенсивном бою на передовой не более получаса проживет, а то и меньше.
      2. 24rus Ранг пользователя
        24rus
        +1
        Сегодня, 20:04
        Принцип: Указательный палец на руке на курок может жать- вперёд
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          0
          Сегодня, 20:09
          на курок может жать- вперёд
          Если это не утка, то предложение " убей офицера,сдайся и лети домой через Стамбул" будет очень популярно. Для них будет нужен канал связи "Ориноко".
        2. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 20:19
          На курок жать невозможно, на спусковой крючок да... winked
      3. Hellcos Ранг пользователя
        Hellcos
        +1
        Сегодня, 20:10
        а с чего вы взяли, что уличный барыга? В Мексике среди бела дня наркокартели перестрелки устраивают, там с подготовкой боевиков все в порядке
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          -1
          Сегодня, 20:16
          В Мексике среди бела дня наркокартели перестрелки устраивают
          мексиканские боевики в американских тюрьмах не сидят-там в основном подонки- распространители и курьеры. В упор из пистолета он выстрелить сможет, а в атаку под огнем- оно ему надо?
      4. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 20:11
        Всю шваль и грязь, которую многие годы ловили и собирали в американских тюрьмах, да на Украину... Отличный подарок хохлопитекам!!! Да и избавиться от таких заключенных, разгрузив перенаселённые тюрьмы, отправив этих нарковыродков на утилизацию в чужую страну, гениально!!! У американского цинизма и прагматизма не существует пределов... Может по этому они и поставили в позу половину мира...??? Ну а хохлопитеков с таким замечательным приобретением...!!! am
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 20:02
      ни один член банды не пойдет на сотрудничество с американскими властями, если только на это не будет дано разрешение "босса".

      Боссы могут и отправить...в командировку, наладить новый сбыт. Будут пользоваться успехом. Только весьма недолгое время.
    3. Мекей Иптышев Ранг пользователя
      Мекей Иптышев
      0
      Сегодня, 20:04
      Может такое случиться. "Шторм Z" из бывших заключенных столкнутся в бою с бывшими американскими заключенными. "Как будут называться их отряды? " US штурм"? bully
    4. Army General Ранг пользователя
      Army General
      +1
      Сегодня, 20:08
      Вон двое из банды Цапков уже на свободе. Вернулись героями в родной Краснодар участвовав в СВО.


    5. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 20:09
      Надо делать ровно зеркально. Зуб на Америку имеют гораздо больше людей, чем на Россию.
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:17
      Украинская армия может пополниться большим количеством представителей наркокартелей Мексики и Колумбии

      Вот наркота то попрет на Украину, не только Зеле, а на всех хватит.
    7. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 20:25
      Цитата: Болторез
      Утка какая-то. Уличный барыга- не солдат ни разу.

      Несколько лет тому назад попадалась статья , исследование или расследование издания из США. Что банды направляли своих "бойцов" на службу в армии США с последующий командировкой в Ирак. Для получения опыта. Там же приводились характеристики : что эти бойцы вели себя уверенней и более бесстрашно в ситуациях и под обстрелом , по отзывам командиров. Можно поискать где читал , но в память врезалось.

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