Британская пресса: в Европе и США недооценивают возможности России, при этом переоценивая свои силы
Британское издание The Times опубликовало статью, авторы которой сомневаются в способности армий стран НАТО победить Россию на поле боя.
В материале подчеркивается, что в командной структуре альянса царит полный беспорядок, запасы вооружений стран НАТО относительно невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование является устаревшим.
При этом, как утверждает британское издание, расчет государств-членов НАТО нанести военное поражение России в случае гипотетического вооруженного конфликта абсолютно не соответствует действительности. В Европе и США не только недооценивают возможности России, но при этом также и переоценивает возможности Запада.
Авторы опубликованной в The Times статьи подчеркивают, что превалирующий на Западе подход к возможному прямому столкновению с Россией в значительной мере основан на устаревшем, самодовольном предположении, что вероятный вооруженный конфликт будет длиться всего одну-две недели и непременно завершится победой НАТО, поскольку якобы существующее технологическое превосходство Запада позволит ему нанести сокрушительный удар по России, а нанесение ответного удара, как рассчитывают в Европе, будет предотвращено из-за страха перед американскими ядерными вооружениями.
Между тем, главком сил НАТО в Европе американский генерал Каволи заявил, что страны альянса не считают, что находятся в состоянии войны с Россией и не хотят этого.
- сайт НАТО
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