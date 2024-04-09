Британская пресса: в Европе и США недооценивают возможности России, при этом переоценивая свои силы

Британское издание The Times опубликовало статью, авторы которой сомневаются в способности армий стран НАТО победить Россию на поле боя.В материале подчеркивается, что в командной структуре альянса царит полный беспорядок, запасы вооружений стран НАТО относительно невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование является устаревшим.При этом, как утверждает британское издание, расчет государств-членов НАТО нанести военное поражение России в случае гипотетического вооруженного конфликта абсолютно не соответствует действительности. В Европе и США не только недооценивают возможности России, но при этом также и переоценивает возможности Запада.Авторы опубликованной в The Times статьи подчеркивают, что превалирующий на Западе подход к возможному прямому столкновению с Россией в значительной мере основан на устаревшем, самодовольном предположении, что вероятный вооруженный конфликт будет длиться всего одну-две недели и непременно завершится победой НАТО, поскольку якобы существующее технологическое превосходство Запада позволит ему нанести сокрушительный удар по России, а нанесение ответного удара, как рассчитывают в Европе, будет предотвращено из-за страха перед американскими ядерными вооружениями.Между тем, главком сил НАТО в Европе американский генерал Каволи заявил, что страны альянса не считают, что находятся в состоянии войны с Россией и не хотят этого.

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