Британская пресса: в Европе и США недооценивают возможности России, при этом переоценивая свои силы

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Британская пресса: в Европе и США недооценивают возможности России, при этом переоценивая свои силы

Британское издание The Times опубликовало статью, авторы которой сомневаются в способности армий стран НАТО победить Россию на поле боя.

В материале подчеркивается, что в командной структуре альянса царит полный беспорядок, запасы вооружений стран НАТО относительно невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование является устаревшим.

При этом, как утверждает британское издание, расчет государств-членов НАТО нанести военное поражение России в случае гипотетического вооруженного конфликта абсолютно не соответствует действительности. В Европе и США не только недооценивают возможности России, но при этом также и переоценивает возможности Запада.



Авторы опубликованной в The Times статьи подчеркивают, что превалирующий на Западе подход к возможному прямому столкновению с Россией в значительной мере основан на устаревшем, самодовольном предположении, что вероятный вооруженный конфликт будет длиться всего одну-две недели и непременно завершится победой НАТО, поскольку якобы существующее технологическое превосходство Запада позволит ему нанести сокрушительный удар по России, а нанесение ответного удара, как рассчитывают в Европе, будет предотвращено из-за страха перед американскими ядерными вооружениями.

Между тем, главком сил НАТО в Европе американский генерал Каволи заявил, что страны альянса не считают, что находятся в состоянии войны с Россией и не хотят этого.
  • сайт НАТО
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18 комментариев
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  1. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
    ЧеловекИздалека
    0
    Сегодня, 20:46
    Англосаксы это не к тому пишут что "не надо связываться с Россией", это заказуха от их впк с лейтмотивом "Россия- большая и страшная, вам надо больше дорогого оружия и техники, а вот потом можно и на медведя!"
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 21:01
      в Европе и США недооценивают возможности России

      Россию Запад всегда недооценивал... И в 1709 и в 1812-м и в 1941-м... И Карл и Наполеон и Гитлер... И все плохо кончили... Но самое главное, переоценивая силу своей накрученной техники, Запад недооценивает силу духа, стойкость и самопожертвенность нашего народа... А войны выигрывает всё таки не техника, а солдаты с помощью этой техники... Думаю и нынешний Запад, если попытается вновь "сыграть" в войнушку с Россией, закончит так же как и его предшественники... am
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +4
        Сегодня, 21:05
        войны выигрывает всё таки не техника
        Если бы не разведка и связь НАТО , т.е техника, последний схрон на укре раскурочили бы еще в прошлом году.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 21:16
          Пример не совсем корректный... Я говорил про войну с Западом, а здесь воюют славяне друг с другом, причём имеющие одну и ту же военную школу, то есть в целом равные противники, так что качество техники и её количество действительно имеют значение, но не такое уж и огромное как кажется... Здесь, по моему, мотивация и идейная убеждённость важнее... Впрочем, я могу и ошибаться...
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            0
            Сегодня, 21:21
            не такое уж и огромное
            Возможность точно (корректируемые снаряды) расстреливать порядки ВС РФ, находясь в безопасности, потому что русские пушки не добивают по дальности- не имеет значения?
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 21:28
              Всё это компенсируется теми же крылатыми ракетами, Кинжалами, Цирконами, ФАБами... Ну и потом наша Коалиция и Смерч, по моему, тоже стреляют такими же управляемыми снарядами... На войне всегда у кого-то в чём то превосходство, ну так на то это и война... Я же не отрицаю полностью значение техники, а утверждаю что выигрывают войну солдаты с помощью этой техники... Вы что мне пытаетесь доказать...???
            2. shikin Ранг пользователя
              shikin
              0
              Сегодня, 22:09
              Здесь, мне кажется, больше вопрос разведки и оперативной передачи данных. Артиллерийские системы противника могут уничтожаться (и уничтожаются) не только управляемыми артиллерийскими снарядами, но и теми же БПЛА (Ланцет, к примеру) и РСЗО (управляемые снаряды к Торнадо-Г имеют дальность до 40 км, Торнадо-С намного дальше, но это другая категория). И основная задача артиллерии на поле боя - не дуэли (так же это относится и к танкам, самолетам и т.д.), целей и других хватает.
              Противник тоже использует корректируемые снаряды далеко не в каждом выстреле.
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                0
                Сегодня, 22:27
                вопрос разведки и оперативной передачи данных.
                Техническое превосходство всегда даст более убедительный ответ на этот вопрос.
      2. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +1
        Сегодня, 21:09
        Главное - зал в нюрнбюрге сохранять.
        Для очередного процесса.
        Повесят тех борисо макороновичей шульцадудыча
      3. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        0
        Сегодня, 22:49
        Цитата: Lev_Russia
        . Думаю и нынешний Запад, если попытается вновь "сыграть" в войнушку с Россией

        Войнушки они опасаются , но им нужен враг , для оправдания астрономических расходов на вооружение . И НАТО без врага , выглядит Дон Кихотом в чистом поле . hi
  2. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 20:49
    Если они переоценивают свои сил-что же в истерике бьются и военное производство усиленно расширяют?
  3. Читателль 2013 Ранг пользователя
    Читателль 2013
    +1
    Сегодня, 20:52
    Вот интересно, то нашествие Наполеона, то первая мировая, ВОВ
    До этого много конфликтов войн, а по факту, цель смысл, результат, эффективность, кто что достиг
    Кто то получил реальный выигрыш?
    Чисто глобально
    1. БИАБИА Ранг пользователя
      БИАБИА
      +4
      Сегодня, 20:56
      А история никого, никогда, ничему не учит. Иначе войн бы небыло...
      1. Читателль 2013 Ранг пользователя
        Читателль 2013
        +1
        Сегодня, 20:57
        Похоже Вы правы, отличный ответ
        ...........
  4. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 20:57
    якобы существующее технологическое превосходство Запада позволит ему нанести сокрушительный удар по России, а нанесение ответного удара, как рассчитывают в Европе, будет предотвращено из-за страха перед американскими ядерными вооружениями.

    Да-да. Наносить удар будет Европа, а мы будем бояться Америки. Распределили роли. Счаз! И даже три раза. Вот только шнурки на берцах завяжем и начнем "бояться"" am
  5. Zaurbek Ранг пользователя
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 21:06
    Да им и не нужно воевать....они печатают деньги и сравнительно не дорого убивают славян
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:12
    Английские сми лучше бы озаботились бомбической новостью.Shеll рассматривает возможность переноса своего листинга из Лондона в Нью Йорк,сообщила в понедельниктThe Telegraf cо ссылкой на генерального директора
    компании Ваэля Савана."Акции крупных нефтяных компаний,котирущихся в Нью Йорке,оцениваются выше,у них более дружелюбные инвесторы и расширенный доступ к капиталу" ,заявил во вторник бывший гендиректор Бен ван Берден после сообщений СМИ о том ,что Shell рассматривает возможность переноса своего листинг с Лондонской фондовой биржи (LSE) на NYSE.Сунак жги дальше.
  7. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    -1
    Сегодня, 21:33
    В материале подчеркивается, что в командной структуре альянса царит полный беспорядок
    Приятно осознавать, что беспорядок в нашей командной структуре они считают гораздо более низким чем беспорядок в их командовании. yes Значит "правильным путём идём, товарищи". what

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