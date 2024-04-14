Northrop Grumman построила опытный АНПА Manta Ray



Опытный АНПА Manta Ray разработки Northrop Grumman

Программа и конкурс



Концепт перспективного подводного аппарата от DARPA

Новый прототип



Ранний концепт "Ската-манты" от Northrop Grumman

В форме ската



Manta Ray взаимодействует с донной станцией



Опытный АНПА Manta Ray от компании PacMar Technologies, сентябрь 2023 г.

Претендент на победу

Агентство перспективных разработок Пентагона при участии коммерческих компаний занимается программой создания перспективного автономного необитаемого подводного аппарата с шифром Manta Ray. Одним из участников программы является компания Northrop Grumman, и недавно она завершила строительство опытного АНПА своей разработки. В ближайшее время это изделие выйдет на испытания, в ходе которых покажет свои характеристики и, возможно, продемонстрирует превосходство над конкурирующей разработкой.Агентство DARPA запустило программу Manta Ray («Скат-манта») на рубеже 2019-20 гг. Ее целью является создание перспективного АНПА, способного нести большую полезную нагрузку, оставаться в море в течение длительного времени и работать на большом удалении от базы. Для достижения требуемых характеристик планировалось изучить и внедрить ряд новых технологий разного рода.В марте 2020 г. Агентство объявило о начале конкурсной разработки будущего подводного аппарата. Контракты на создание предварительных проектов получили компании Northrop Grumman, Navatek (ныне PacMar Technologies) и Lockheed Martin. Кроме того, к программе привлекли фирму Metron Inc., которой предстояло работать над новыми технологиями и компонентами для всех конкурсантов.Первый этап конкурса занял чуть больше полутора лет. За это время участники программы сформировали облик своих вариантов Manta Ray, определили круг используемых технологий и решений и т.д. Также прошли первые испытания отдельных агрегатов и систем в условиях стендов и лабораторий. Летом-осенью 2021 г. результаты проведенных работ были направлены в DARPA для анализа и выводов.20 декабря Агентство объявило результаты проведенных работ. Наиболее удачными и достойными дальнейшего развития оно посчитало проекты АНПА от «Нортроп-Грумман» и «ПакМар». Компании получили контракты на полноценную проработку проектов с последующим строительством опытной техники. Стоимость и сроки проведения таких работ на тот момент не сообщались.Первой с поставленной задачей справилась компания PacMar Technologies. В сентябре прошлого года она достроила и вывела на морские испытания АНПА своей разработки. Сначала ее изделие показало общие ходовые характеристики, а затем начались испытания с более глубокой проверкой на всех режимах работы.Компания Northrop Grumman тоже не теряла времени и занималась своей версией проекта Manta Ray. В недавнем прошлом она завершила разработку проекта и приступила к строительству опытного подводного аппарата. Кроме того, сообщалось о продолжении работ по вспомогательным системам, которые будут обеспечивать полноценную деятельность АНПА.8 апреля 2024 г. «Нортроп-Грумман» официально сообщила о завершении постройки опытного «Ската-манты», которому вскоре предстоит отправиться на испытания. К пресс-релизу приложили фотографию изделия на суше. К сожалению, никакие подробности технического или иного характера не приводятся. Тактико-технические характеристики и возможности АНПА пока остаются неизвестными.В официальном пресс-релизе о постройке прототипа компания-разработчик вновь ограничилась только самыми общими словами. Отмечается, что ее Manta Ray относится к новому классу АНПА, отличающихся большими размерами и грузоподъемностью, а также способных к длительной работе без участия человека.К сожалению, пока об АНПА Manta Ray от Northrop Grumman известно крайне мало. Имеется самое общее описание, а также всего одно изображение. Тем не менее, и эти данные позволяют рассмотреть новую разработку и определить ее основные особенности. Понятно, что в дальнейшем компания-разработчик будет публиковать новые данные, и с их помощью можно будет дополнить имеющуюся картину.«Скат» от «Нортроп-Грумман» построен в корпусе характерной обтекаемой формы, из-за чего напоминает одноименных рыб, а также самолеты схемы «летающее крыло». Имеется выраженный центральный корпус эллиптического сечения, к которому по бокам присоединены стреловидные плоскости-консоли. Также на единственном снимке видно некое подобие вертикального оперения для курсовой стабилизации. Часть видимой поверхности АНПА отличается от прочей обшивки. Возможно, это крышки люков нагрузки или обтекатели гидроакустических систем. По требованию заказчика, корпус должен быть защищен от коррозии и обрастания, для чего необходимо разработать новые решения.Размеры и масса изделия неизвестны. Возможность даже примерно оценить их по единственному фото отсутствует – в кадре нет никаких ориентиров или предметов для сравнения. Более того, ракурс не позволяет определить даже пропорции аппарата и соотношение длины и «размаха крыла». При этом компания-разработчик называет Manta Ray очень большим и тяжелым аппаратом. Возможно, эти характеристики станут известны позже.Отмечается, что для транспортировки весь подводный комплекс разбирается и помещается в пять стандартных транспортных контейнеров. Очевидно, что часть необходимых объемов занимает аппаратура управления и другие наземные средства, но такая информация намекает и на возможные размеры самого АНПА.Известно, что в программе Manta Ray используются электрические энергетические установки, в т.ч. построенные с применением новых компонентов и технологий. Как организовано хранение энергии на борту АНПА, неизвестно. За движение при этом отвечает пара электромоторов с гребными винтами на законцовках плоскости. Любопытно, что на концептах недавнего прошлого аппарат имел четыре мотора на задней кромке.Вероятно, аппарат должен развивать скорость не более нескольких узлов, за счет чего достигается высокая продолжительность и дальность плавания. При этом ходовые характеристики, как и прочие, не раскрываются. Для увеличения продолжительности дежурства в море предусматривается режим ожидания. В этом случае «Манта» будет ложиться на дно и переходить в режим экономии с минимально необходимым потреблением энергии.Для Manta Ray разработана новая система управления, обеспечивающая самостоятельное плавание, решение задач с применением полезной нагрузки и т.д. Все задачи выполняются автоматически, однако имеется возможность связи с оператором для уточнения задания или непосредственного управления. Состав такой системы управления, по понятным причинам, не уточняется. Очевидно, что в нее входят средства навигации, сенсоры и датчики, а также компьютер управления.Точный круг задач для Manta Ray пока не определен. Соответственно, неясно, какие приборы и устройства должен будет нести АНПА и какие задачи сможет решать. По всей видимости, аппарат получит приборы для мониторинга обстановки и поиска различных объектов. При этом нельзя исключать, что большие размеры позволят установить на него легкое минно-торпедное вооружение.Компания Northrop Grumman завершила разработку своей версии АНПА Manta Ray, построила опытный образец и теперь готовит его к испытаниям. После необходимых предварительных проверок это изделие передадут агентству DARPA для дальнейших мероприятий в рамках конкурсной части текущей программы.В ближайшие месяцы Агентство перспективных разработок проведет сравнительные испытания двух «Скатов» от разных разработчиков. Сообщается, что технике предстоит показывать свои возможности в условиях морских полигонов, при решении некоторых несложных задач. По всей видимости, на первом этапе таких «соревнований» будут проверяться только ходовые характеристики, автономность и возможности автоматического управления.Уже в 2024-25 гг. DARPA может вынести свое решение и определить более удачную разработку. При этом перспективы победителя текущего конкурса, как и всей программы, пока остаются неизвестными. В зависимости от достигнутых результатов, более удачный проект может получить дальнейшее развитие и превратиться в новый образец техники для ВМС США или иных структур. Впрочем, проект-победитель может так и остаться сугубо экспериментальной разработкой, но основные его решения и технологии найдут применение в будущих АНПА, которые, в свою очередь, поступят на вооружение.На проведение запланированных мероприятий требуется, как минимум, несколько месяцев. Это означает, что первые результаты программы Manta Ray следует ожидать к концу текущего года или позже. При этом речь идет только о демонстрации технологий и перспективных решений. Адаптация экспериментальных конструкций к практическому применению тоже потребует немало времени. В итоге потенциальный заказчик сможет получить готовые АНПА нового типа лишь во второй половине десятилетия.