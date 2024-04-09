Дэвид Кэмерон: Лондон и Вашингтон достигли прогресса в вопросе «изъятия» замороженных активов России

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Дэвид Кэмерон: Лондон и Вашингтон достигли прогресса в вопросе «изъятия» замороженных активов России

Великобритания и США "достигли прогресса" в вопросе кражи российских замороженных активов и передачи их Украине. Об этом заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон.

США и Великобритания являются главными инициаторами кражи российских средств, другие европейские страны относятся к этому вопросу с большой долей опасений, что непременно прилетит "ответка" от России. Однако в Лондоне и Вашингтоне этот вопрос решили в сторону не откладывать, а "изъять" часть средств и передать их страдающему без западной поддержки Зеленскому.



В общем, Дэвид Кэмерон прибыл в Вашингтон на переговоры с Энтони Блинкеном, о чем они договорились пока не известно, но на совместной пресс-конференции британец заявил, что они якобы добились прогресса в вопросе кражи российских средств. Обсудить все это он предложил на саммите "Большой семерки", который пройдет в июне.

Мы знаем, что им нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7

- заявил Кэмерон.

Ранее сообщалось, что США выступают за единогласное решение по российским замороженным активам, которое должны принять все страны G7, но добиться этого будет трудно, Германия не хочет участвовать в этой авантюре. В Берлине считают, что совершив кражу российских денег, Запад создаст прецедент, который поставит фактический крест на западной банковской системе. Никто не захочет хранить свои активы в банках, откуда они могут быть изъяты в любой момент под выдуманным предлогом.
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    34 комментария
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    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 21:09
      Ему надо свинную голову подарить. Даром.

      Шапка другой статьи идеально подходит для этих разбойников:

      Британская пресса: в Европе и США недооценивают возможности России, при этом переоценивая свои силы
      1. Tusv Ранг пользователя
        Tusv
        +1
        Сегодня, 21:34
        Цитата: alystan

        Ему надо свинную голову подарить. Даром.

        Согласно фильму "Дежавю" Рыбу, завернутую в газету и уведомление на уплату НДФЛ с материальной выгоды
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 21:35
        Дэвид Кэмерон: Лондон и Вашингтон достигли прогресса в вопросе «изъятия» замороженных активов России

        Сказал бы прямо - Лондон и Вашингтон достигли прогресса в воровстве чужих денег... А именно наших российских... Но пусть Кэмерон запомнит... - бумеранг всегда возвращается... angry
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          +2
          Сегодня, 21:49
          Цитата: Lev_Russia
          Сказал бы прямо - Лондон и Вашингтон достигли прогресса в воровстве чужих денег...
          Я всегда говорил, в мире все тоже самое что во дворе, кто сильнее тот и прав. Так вот Большой пацан может отобрать деньги практически у любого, если конечно этот любой не даст сдачи или не позовет больших дядек ( в мире это например ООН, ЕС).
          Но если РФ например скажет верните с процентами или нанесу удар ЯО по Лондону, как думаете вернут?
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            -1
            Сегодня, 22:04
            Предлагаете ядерный шантаж...??? Ну не знаю... Перед тем как кого - то шантажировать, нужно доказать серьёзность своих намерений, то есть кого то накрыть ЯО... Иначе , зная нас, они посто не поверят... Как думаете - сможем...??? Что-то я сильно в этом сомневаюсь... Штаты в 45-м смогли, но мы не Штаты, и я даже где-то по большому счёту рад этому...
            1. fif21 Ранг пользователя
              fif21
              0
              Сегодня, 22:32
              Цитата: Lev_Russia
              Предлагаете ядерный шантаж...??? Ну не знаю...

              Блинкен и Камэрон кандидаты на утюг и паяльник ? Сначала они переведут все свои сбережения в "Фонд мира" г. Москва . Затем , это добровольно сделают Ротшильды и Рокфелеры . wassat У каждого преступника, есть фамилия и имя . Народы США и Англии могут выдохнуть . hi
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +2
      Сегодня, 21:14
      КТо мешает нам печатать деньги скоко надо. Под свои проекты.
      Свой фантик-свой восход, закат солнца. Без мвф и гномов.
      300 млрд те-мелочь в вечности
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +2
        Сегодня, 21:19
        Видимо кончилась у них лафа по бесконтрольному печатанию фантиков.
        В США все теперь отчитываются о своих астрономических расходах. А Пентагон до сих пор по затратам на Афганистан и Ирак не может закрыть аудиты.
        В Британии не менее печально все, уже ни на что не хватает ни фунтов, ни стерлингов.
        И так во всей Европе. И даже в Японии беда, внешний долг под 300%. В США всего-то около 130%. laughing
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 21:27
        Цитата: антивирус
        КТо мешает нам печатать деньги скоко надо. Под свои проекты.

        законы экономики
        1. Tusv Ранг пользователя
          Tusv
          +3
          Сегодня, 21:42
          Цитата: Василенко Владимир
          законы экономики

          Так вроде законы экономики не мешают эмитировать в собственную экономику эквивалентную сумму. Они все равно заморожены. Не работают. Тупая резанная бумага
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 22:20
            Цитата: Tusv
            Так вроде законы экономики не мешают эмитировать в собственную экономику эквивалентную сумму

            эквивалентную чему?!
            золоту или валюте?!
            общий объем рублей не должен в идеале превышать объем товаров
        2. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          0
          Сегодня, 22:37
          Цитата: Василенко Владимир
          законы экономики

          belay Законы колониальной экономики ,может и запрещают . А суверенное государство , может и положить болт ,на западные правила . hi
      3. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +2
        Сегодня, 21:46
        Цитата: антивирус
        КТо мешает нам печатать деньги скоко надо. Под свои проекты.
        Свой фантик-свой восход, закат солнца. Без мвф и гномов.

        Никто не мешает и ЦБ РФ каждый год пару триллионов рублей допечатывает. Но вся проблема в том, что никому в мире кроме Россиян эти рубли не нужны. А вот доллары нужны всем. Потому что в 47 году заключили соглашение и признали доллар мировой валютой, и с того времени никак перестроиться не могут.
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +1
          Сегодня, 21:55
          никому в мире кроме Россиян эти рубли не нужны. А вот доллары нужны всем.

          Ну, когда рубль обеспечивался золотом, рубли всем нужны были, хотя и признали доллар мировой валютой
          1. topol717 Ранг пользователя
            topol717
            0
            Сегодня, 21:59
            Цитата: Егоза
            Ну, когда рубль обеспечивался золотом, рубли всем нужны были,

            Тогда не было такой мировой торговли.
            Ну и если будет обеспечен долларом то и печатать вы не сможете. да и экономику обеспечить деньгами тоже не сможете.
            Намного проще сделать сильную экономику и через 10-20 лет бизнес сам придет за рублем.
      4. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        -1
        Сегодня, 21:47
        Цитата: антивирус
        КТо мешает нам печатать деньги скоко надо. Под свои проекты.
        Свой фантик-свой восход, закат солнца. Без мвф и гномов.

        После ратификации Беловежских соглашений Россия превратилась в колонию однополярного мира под предводительством из Вашингтона. Одним из важнейших инструментов управления Россией, как колонией, стала новая кредитно-финансовая система (КФС) России. А именно.

        20 декабря 1991 года Государственный банк СССР был упразднён. Все активы, пассивы и имущество Госбанка СССР на территории РСФСР были переданы ЦБ РФ. Ещё через несколько месяцев Центральный банк РСФСР (Банк России) был переименован в Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
        Самая первая версия закона "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" была принята 2 декабря 1990 года, после того, как летом 1990 года Ельцин Б.Н. с огромным перевесом выиграл выборы и стал первым президентом России, и через полгода своего президентства подписал Федеральный закон от 02.12.1990 № 394-1. Закон видоизменялся и дополнялся, но в целом его суть сохранилась.
        Предательство национального суверенитета РФ в области финансов заложено и подкреплено в самой её Конституции РФ от 12 декабря 1993 года, которая составлялась при ЕБН под патронажем из Вашингтона.

        Официально авторами этой колониальной Конституции РФ от 1993 года были: Сергей Шахрай, Анатолий Собчак, Алексеев Сергей Сергеевич и Конституционное совещание РФ.

        Конституция РФ от 1993 года только закрепила колониальное положение РФ в этом вопросе.
        В результате имеем в стране колониальное законодательство, которое, похоже, невозможно при компрадорской власти никоем образом мирным путём отменить.

        Кстати, в рамках этого законодательства и действуют Силуаноов и Набиулина.

        Какие должности в МВФ занимают Силуанов и Набиуллина?
        1. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          -1
          Сегодня, 22:24
          А ещё в 2018 году в РФ впервые на российский федеральный бюджет было распространю т.н. "БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО".
          БЮЖ\ДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО заключается в том, что все дополнительные доходы, полученные от продажи энергоносителей при цене нефти выше 40 долларов за баррель, должны идти не на покрытие дефицит бюджета, а будут направлены в резервы.

          Иными словами - деньги, которыми можно покрыть дефицит бюджета, а не брать для этих целей кредиты в западных банках, будут инвестированы в западные ценные бумаги, в первую очередь в казначейские облигации США, за счет продажи которых американцы покрывают свои бюджетные дыры в связи с разрастанием американских ВПК и ВС США против суверенизации России.

          См. подробно - Чистое предательство: Россия открыто финансирует армию США. Опубликовано 18 января 2018 года. - https://topwar.ru/134053-chistoe-predatelstvo-rossiya-otkryto-finansiruet-armiyu-ssha.html#comment
        2. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 22:48
          Закон видоизменялся и дополнялся, но в целом его суть сохранилась.
          Предательство национального суверенитета РФ в области финансов заложено и подкреплено в самой её Конституции РФ от 12 декабря 1993 года, которая составлялась при ЕБН под патронажем из Вашингтона.
          Куча лозунгов без конкретики. А знаете почему, потому-что конкретики нет. Вы не стой стороны лодку раскачиваете.
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 21:17
      Есть способ заработать по крупному:освободить от бритов мальвины и передать их аргентине за мзду малую.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +4
        Сегодня, 21:30
        Цитата: антивирус
        Есть способ заработать по крупному:освободить от бритов мальвины и передать их аргентине за мзду малую.

        у них денег нет и клоун у власти
      2. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 22:48
        освободить от бритов мальвины
        Как показывает практика, не так просто.
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 21:18
      Мы знаем, что им нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7

      - заявил Кэмерон.
      Жаль что раньше не была закон о прекращении действия соглашения, заключенного в 1956 году между СССР и Великобританией. Правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.
      1. Junkman George Ранг пользователя
        Junkman George
        +1
        Сегодня, 22:39
        We know they need money

        They don't "need" any money, as they can (and will) simply print more. But they would like to steal money, as they don't have to account for the stolen money. Money you don't have to account for can easily find its way into many pockets.
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 21:28
      В Берлине считают, что совершив кражу российских денег, Запад создаст прецедент, который поставит фактический крест на западной банковской системе. Никто не захочет хранить свои активы в банках, откуда они могут быть изъяты в любой момент под выдуманным предлогом.

      Очень здравое рассуждение. ЛондОн и Фашингтон подкладывают под себя мину замедленного действия пытаясь украсть российские активы. Если это произойдет то отток капитала, из этих стран, будет обязательно. Пусть не сразу, но этого не избежать. Ведь ни одна страна не может быть уверена, что завтра это не произойдет именно с ней.
    6. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +2
      Сегодня, 21:29
      Применение еврейского закона талиона - лучший из возможных сдерживающих факторов против западного воровства. Англичане - это раса пиратов, разбойников.
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 21:46
      Кэмерон тот ещё проидоха умудрился ещё и к Трампу съездить Мар а Лаго, и сказал на ушко Доне : " убей" этого маразматика байдена на выборах.Достал. wassat А для прессы ,прошла оживлённая беседа на международные темы. drinks
    8. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 21:47
      Ядерный удар захотел Лондон получить.
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 21:58
      Когда изымете-поверим-а пока нечего трепаться про какие то ваши прогрессы laughing
    10. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      0
      Сегодня, 22:00
      ну как достигли, они этот вопрс спустили на ес
    11. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      +1
      Сегодня, 22:29
      , the West will create a precedent that will effectively put an end to the Western banking system. No one wants to keep their assets in banks, from where they can be withdrawn at any time under a fictitious pretext.
      Already been done in Canada, where Trudy declared an emergency (quite illegally) and seized funds, money just flew out of banks.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 22:51
        Already been done in Canada
        And also in Cyprus, where accounts of non-residents were raided to rescue the budget.
    12. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 22:35
      Цитата: антивирус
      КТо мешает нам печатать деньги скоко надо

      Маленькая поправочка
      Не рубли. Доллары и евро.
      Всё равно мы для них - изгои. А напечатанная с поддеркой современными технологиями валюта вряд ли будет отличаться от той, что печатается официально, в Штатах. И сбывать напечатанное в третьих странах, под фальшивым флагом, разумеется.
      200-300 тонн таких фальшивок сделает то, что не сделает ни одна военная операция)
      На войне все способы хороши
    13. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 22:42
      Дэви-бой просто озвучил что уже давно было решено в верхах саксов, не более. А вот наши терпилы, кто согласился на такие условия газовых и нефтеконтрактов, когда как бы уплаченные нам деньги даже не покидали западных банков! То есть мы долгие годы сырьё для развития господ тупо отдавали даром! Надо прям в первые окопы тех кто подписывал такие контракты!
    14. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      +1
      Сегодня, 22:43
      However, in London and Washington they decided not to put this issue aside, but to “withdraw” part of the funds and transfer them to Elensky, who is suffering without Western support.

      Elenski doesn't look to me like he is missing many meals.

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