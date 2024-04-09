Дэвид Кэмерон: Лондон и Вашингтон достигли прогресса в вопросе «изъятия» замороженных активов России

Мы знаем, что им нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7

Великобритания и США "достигли прогресса" в вопросе кражи российских замороженных активов и передачи их Украине. Об этом заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон.США и Великобритания являются главными инициаторами кражи российских средств, другие европейские страны относятся к этому вопросу с большой долей опасений, что непременно прилетит "ответка" от России. Однако в Лондоне и Вашингтоне этот вопрос решили в сторону не откладывать, а "изъять" часть средств и передать их страдающему без западной поддержки Зеленскому.В общем, Дэвид Кэмерон прибыл в Вашингтон на переговоры с Энтони Блинкеном, о чем они договорились пока не известно, но на совместной пресс-конференции британец заявил, что они якобы добились прогресса в вопросе кражи российских средств. Обсудить все это он предложил на саммите "Большой семерки", который пройдет в июне.- заявил Кэмерон.Ранее сообщалось, что США выступают за единогласное решение по российским замороженным активам, которое должны принять все страны G7, но добиться этого будет трудно, Германия не хочет участвовать в этой авантюре. В Берлине считают, что совершив кражу российских денег, Запад создаст прецедент, который поставит фактический крест на западной банковской системе. Никто не захочет хранить свои активы в банках, откуда они могут быть изъяты в любой момент под выдуманным предлогом.