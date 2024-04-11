Освобождение Крыма: прорыв обороны немецкой 17-й армии
Бойцы 2-й гвардейской Таманской дивизии срывают фашистскую вывеску с клуба им. Энгельса в Керчи. В клубе им. Энгельса во время оккупации был расположен лагерь советских военнопленных
Штурм
80 лет назад силы 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией начали операцию по освобождению Крыма (Как 80 лет назад Красная Армия начала освобождение Крыма).
На полуострове оборонялась 17-я армия вермахта под командованием генерала Эрвина Йенеке, в составе 5 немецких и 7 румынских дивизий. Всего свыше 195 тыс. человек, около 3 600 орудий и миномётов, 215 танков и штурмовых орудий, 148 самолётов. Штаб 17-й армии располагался в Симферополе.
В северной части Крыма оборонялись: немецкий 49-й горный армейский корпус (50-я, 111-я и 336-я пехотные дивизии, 279-я бригада штурмовых орудий); 3-й румынский кавалерийский корпус (9-я кавалерийская, 10-я и 19-я пехотные дивизии). Штабы 49-го горнострелкового и 3-го румынского кавалерийского корпусов находились в Джанкое. В том же районе располагались и резервы на данном направлении – 111-я пехотная дивизия (без одного полка), 279-я бригада штурмовых орудий (Воинка), один полк 9-й румынской кавалерийской дивизии.
Красноармейцы после штурма и прорыва немецких укреплений Турецкого вала. Район поселка Перекоп под городом Армянск
Вечером 7 апреля 1944 года советские войска провели разведку боем, которая подтвердила прежние сведения о расположении позиций противника в районе Перекопа и Сиваша. Перед наступлением тяжёлая артиллерия несколько дней наносила удары по долговременным сооружениям противника. Для быстрого взлома обороны противника на участках прорыва создавались высокие плотности артиллерии – до 150 орудий и минометов на 1 км фронта.
8 апреля в 8 часов утра в полосе 4-го Украинского фронта началась мощная артиллерийская подготовка, которая продолжалась 2,5 часа. Она сопровождалась авиационными ударами по немецким позициям. Сразу после артподготовки войска 4-го УФ перешли в наступление.
Командующий 17-й немецкой армией, правильно определив главное направление удара советской 51-й армии, быстро подтянул армейские резервы. Бои приняли ожесточённый характер. Наносившие главный удар 1-й гвардейский и 10-й стрелковый корпуса (командиры – генералы И. И. Миссан и К. П. Неверов) 51-й армии на Тархано-Ишуньском направлении смогли прорвать только первую и частично вторую траншеи противника.
Наступавший на вспомогательных направлениях – каранкинском и тойтюбинском, 63-й стрелковый корпус генерала П. К. Кошевого действовал более успешно. Он прорвал оборону 10-й румынской пехотной дивизии. Командование фронта 9 апреля для развития успеха корпуса ввело в прорыв дивизию второго эшелона этого же корпуса, усилив её гвардейской танковой бригадой и гвардейским танковым полком. Также удар поддержала артиллерия и самолеты 8-й воздушной армии.
В результате вспомогательный удар 51-й армии стал перерастать в главный. 9 апреля шли жестокие бои. 63-й корпус, отражая яростные контратаки 111-й немецкой пехотной дивизии, 279-й бригады штурмовых орудий и 10-й румынской дивизии, продвинулся на 4–7 км, захватив несколько опорных пунктов противника. Командование фронта подкрепило стрелковый корпус бригадой реактивной артиллерии и передало ему из армейского резерва 77-ю стрелковую дивизию.
В это же время на Перекопском направлении тяжёлые бои вела 2-я гвардейская армия Захарова. В первый же день наступления гвардейцы освободили Армянск. К концу дня 9 апреля армия провала немецкую оборону на Перекопе. Немецкие войска стали отходить на Ишуньские позиции. При этом гитлеровцы постоянно контратаковали. Так, 9 апреля воины 13-го гвардейского и 54-го стрелковых корпусов отбили 8 контратак неприятеля.
В ночь на 10 апреля для содействия наступлению 13-го гвардейского корпуса в тыл немцам выбросили десант (усиленный батальон под началом капитана Ф. Д. Диброва и капитана М. Я. Рябова). За успешные действия весь состав батальона был удостоен государственных наград, а Диброву присвоили звание Героя Советского Союза.
К концу 10 апреля 51-я и 2-я гвардейская армии пробили немецкую оборону у Сиваша и Перекопа.
Морские пехотинцы на привале
Тактика выжженной земли
Командование немецкой 17-й армии запросило у штаба группы армий «А» разрешение на отвод сил к Севастополю. Разрешение дали. 5-й армейский корпус, который держал оборону на Керченском полуострове, получил приказ отходить к Севастополю. Немецкое командование с 10 апреля начало эвакуацию тыловых служб, транспорта, гражданских служащих, коллаборационистов и пленных.
Эвакуацию приостановил Гитлер. 12 апреля он приказал оборонять Севастополь до конца и не эвакуировать боеспособные части. Против этого решения выступило командование 17-й армии, группы армий «Южная Украина» и начальник генштаба сухопутных войск Курт Цейтцлер. Они хотели сохранить боеспособность армии. Но фюрер настоял на своём решении.
Командование 17-й армии, понимая, что Крым не удержать, старалось провести подготовительные мероприятия для вывоза войск. Уже 8 апреля началось создание групп эвакуации. В первую очередь планировали вывезти части и подразделения, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях. Для снабжения, технического обеспечения оставляли только небольшое количество людей. В тыл выводили «хиви» – «добровольных помощников» вермахта, служивших во вспомогательных частях, а также бывших карателей, строителей, контрразведку и агитационные органы. В Севастополь приказали свезти как можно больше боеприпасов и продовольствия.
Одновременно немцы приступили к разрушению инфраструктуры Крыма. Немецкое командование планировало уничтожить или вывести из строя коммуникации, гавани, порты, важные хозяйственные строения, аэропорты, средства связи и т. д. По плану гитлеровцев СССР должен был долго восстанавливать Крым и не иметь возможности использовать полуостров как операционную базу. Собственное военное имущество вывозили или приводили в негодность.
Немцы все делали тщательно, пунктуально. Разрушались дороги, горели селения, рушили столбы, убивали людей. Однако наступление советских войск, которым содействовали партизаны, было настолько стремительным, что большая часть плана по разрушению Крыма так и не была реализована.
Румынские артиллеристы ведут огонь из 75-мм противотанковой пушки PaK 97/38 L/36 во время боя в Крыму.
Противотанковая 75-мм пушка PaK 97/38 L/36 – модернизированная трофейная французская или польская 75-мм легкая полевая пушка Шнайдера образца 1897 года путем замены лафета на лафет немецкой противотанковой пушки PaK 38.
Удар 19-го танкового корпуса
10 апреля 1944 года комфронта Толбухин приказал подтянуть 19-й танковый корпус ближе к переднему краю, чтобы утром 11 апреля бросить его в бой. Танкисты должны были освободить Джанкой, а затем наступать в направлении Симферополь – Севастополь, чтобы рассечь крымскую группировку противника, не дать врагу осуществить организованный отход.
19-й танковый корпус с частями усиления перед наступлением имел в своем составе: 187 танков, 46 САУ, 14 БТР, 31 бронемашину, более 200 орудий и минометов, 15 реактивных установок БМ-13. Комкор Васильев во время осмотра местности был тяжело ранен осколком сброшенной с самолета бомбы, поэтому командование корпусом принял его заместитель полковник Поцелуев (хотя он тоже был легко ранен). Он командовал корпусом до конца Крымской операции.
Немцы до вступления в бой 19-го танкового корпуса были в неведение о его расположении на Сивашском плацдарме. Командование 17-й армии считало, что советский танковый корпус находится в районе Перекопа, где они ожидали главный удар 4-го УФ. Хотя вся техника и вооружение корпуса в марте 1944 года были переброшены на плацдарм южнее Сиваша. Для переброски танков были созданы две переправы: мост на рамных опорах длиной 1 865 м и две земляных дамбы длиной 600–700 м с понтонным мостом между ними длиной 1 350 м.
С целью маскировки в километре от настоящих переправ был сооружен ложный мост. Переправа осуществлялась ночью или в плохих погодных условиях. Инженеры и саперы подготовили замаскированные укрытия. Следы гусениц заметали. Поэтому удар советских танкистов у Сиваша был для противника внезапным.
В 5 часов 11 апреля войска 63-го стрелкового корпуса при поддержке 19-го танкового корпуса завершили прорыв немецкой обороны на Сивашском участке. Советские танкисты стремительно продвигались к Джанкою. Уже в 11 часов 11 апреля передовой отряд ворвался в северную часть города. С юга удар поддержали мотострелки.
Немецкий гарнизон, имеющий в своём составе до полка пехоты, два дивизиона артиллерии, четыре штурмовых орудия и бронепоезд, упорно оборонялся. Город был освобожден от гитлеровцев к вечеру 11 апреля. Кроме того, советские танкисты разгромили немецкий аэродром в районе Веселого (15 км юго-западнее Джанкоя) и захватили важный железнодорожный мост в 8 км юго-западнее Джанкоя.
11 апреля командование 4-го УФ с целью быстрейшего освобождения Крымского полуострова сформировало подвижную группу фронта. В неё вошли 19-й танковый корпус, 279-я стрелковая дивизия (два полка были посажены на автотранспорт) и 21-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада. Подвижную группу возглавил заместитель командующего 51-й армией генерал-майор В. Н. Разуваев.
Советские бойцы на танке М3 «Генерал Ли» (американского производства, поставлялся в СССР по ленд-лизу) наступают в Крыму
Керченское направление
Отдельная Приморская армия под командованием генерала армии А. И. Ерёменко (с 15 апреля генерал-лейтенанта К. С. Мельника) планировала прорвать оборону противника севернее Керчи, уничтожить по частям керченскую группировку противника, не дать врагу уйти на Ак-Монайские позиции. В дальнейшем наступать на Симферополь и Севастополь, частью сил – вдоль южного побережья полуострова, чтобы при поддержке флота освободить порты.
На Керченском полуострове оборонялись: немецкий 5-й армейский корпус (73-я и 98-я пехотные дивизии и 191-я бригада штурмовых орудий), 6-я кавалерийская и 3-я горнострелковая румынские дивизии.
Опасаясь попасть в котёл, гитлеровцы в ночь на 11 апреля начали отходить на Ак-Монайские позиции. Отход был своевременно вскрыт нашей разведкой. Войска Отдельной Приморской армии перешли в наступление. В 21 час 30 минут 10 апреля после сильной артиллерийской и авиационной подготовки пошли в атаку передовые части армии, а в 2 часа ночи 11 апреля – основные силы. Соединения 3-го горно-стрелкового корпуса под командованием генерала А. А. Лучинского прорвали немецкую оборону, заняли хорошо укрепленный опорный пункт немцев Булганак и стали выдвигаться к Турецкому валу.
Войска 11-го гвардейского корпуса генерала С. Е. Рождественского и 16-го стрелкового корпуса генерала К. И. Провалова также прорвали немецкую оборону и освободили Керчь. В город наши войска вошли третий раз за войну. Много немцев и румын не успели сбежать и попали в плен.
Танки 1-го танкового батальона 63-й танковой Таманской бригады Отдельной Приморской армии на улице населенного пункта перед атакой
11 апреля Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил благодарность войскам 4-го Украинского фронта, которые прорвали мощную оборону противника на Перекопе, Сиваше и освободили Джанкой, а также Отдельной Приморской армии, которая освободила Керчь. В Москве прогремел салют в честь победоносных Советских войск.
Многострадальный город за годы оккупации был полностью разрушен. Но и в тяжелых условиях террора нацистов он не прекращал борьбы. Используя каменоломни, героически сражались с врагом на Керченском полуострове остатки разбитых подразделений Советских войск и партизанские отряды.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 сентября 1973 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм и стойкость, проявленные трудящимися Керчи и воинами Советских Вооруженных Сил, и в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск при освобождении Крыма городу было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Расчет советской 76-мм дивизионной пушки УСВ под командованием сержанта Борисова ведет огонь по противнику в боях за Керчь.
Расчет советской 20-мм зенитной пушки «Эрликон» на побережье в освобожденной Керчи.
С утра 11 апреля войска Отдельной Приморской армии стали преследовать отходившего врага вдоль южного побережья Крыма. Вперёд пошла армейская подвижная группа – 227-я стрелковая дивизия полковника Г. М. Преображенского. Стрелков посадили на автомобили. Успешные действия подвижной группы помогли с ходу прорвать вторую полосу обороны противника, и армия продвигалась по 40–46 км в сутки.
Германские и румынские дивизии отходят с севера и востока полуострова в сторону Севастополя. Гитлеровцы уничтожают коммуникации, дороги, мосты, минируют их, устраивают завалы, всячески препятствуя наступлению Красной Армии.
Пленные немецкие моряки под Керчью
Советский солдат срывает нацистскую свастику с ворот металлургического завода им. Войкова в освобождённой Керчи. Второй боец готовит Красное Знамя для установки. Окончательно город был освобождён от захватчиков 11 апреля 1944 года. Завод им. Войкова был ареной ожесточённых боёв в ходе крушения Крымского фронта и сдачи Керчи в мае 1942 года. Здесь оборонялись сводные отряды 44-й армии, прикрывавшие переправу отступавших Советских войск через Керченский пролив. Активная фаза обороны длилась с 18 мая до 5 августа 1942 года, после этого остатки защитников спустились в подземные коммуникации завода и оттуда продолжили борьбу с оккупантами. Последняя перестрелка на заводе им. Войкова датируется декабрём 1942 года.
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
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