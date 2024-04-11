Освобождение Крыма: прорыв обороны немецкой 17-й армии

Советский солдат срывает нацистскую свастику с ворот металлургического завода им. Войкова в освобождённой Керчи. Второй боец готовит Красное Знамя для установки. Окончательно город был освобождён от захватчиков 11 апреля 1944 года. Завод им. Войкова был ареной ожесточённых боёв в ходе крушения Крымского фронта и сдачи Керчи в мае 1942 года. Здесь оборонялись сводные отряды 44-й армии, прикрывавшие переправу отступавших Советских войск через Керченский пролив. Активная фаза обороны длилась с 18 мая до 5 августа 1942 года, после этого остатки защитников спустились в подземные коммуникации завода и оттуда продолжили борьбу с оккупантами. Последняя перестрелка на заводе им. Войкова датируется декабрём 1942 года.

Расчет советской 76-мм дивизионной пушки УСВ под командованием сержанта Борисова ведет огонь по противнику в боях за Керчь.

Советские бойцы на танке М3 «Генерал Ли» (американского производства, поставлялся в СССР по ленд-лизу) наступают в Крыму

Румынские артиллеристы ведут огонь из 75-мм противотанковой пушки PaK 97/38 L/36 во время боя в Крыму. Противотанковая 75-мм пушка PaK 97/38 L/36 – модернизированная трофейная французская или польская 75-мм легкая полевая пушка Шнайдера образца 1897 года путем замены лафета на лафет немецкой противотанковой пушки PaK 38.

Бойцы 2-й гвардейской Таманской дивизии срывают фашистскую вывеску с клуба им. Энгельса в Керчи. В клубе им. Энгельса во время оккупации был расположен лагерь советских военнопленных

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