Из «мобилизационного» законопроекта на Украине исключили пункт о демобилизации через 36 месяцев службы

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Из «мобилизационного» законопроекта на Украине исключили пункт о демобилизации через 36 месяцев службы

В Киеве продолжается обсуждение закона о мобилизации, принятия которого от режима Зеленского так ждут его западные спонсоры и лично американский сенатор Линдси Грэм (*внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов). Напомним, что во время своего недавнего визита в Киев сенатор-республиканец, по сути, требовал от Киева отменить возрастные рамки мобилизации. После этого глава киевского режима снизил мобилизационный возраст (нижнюю планку) с 27 до 25 лет, а украинский генерал Павлюк заявил, что «отсидеться ни у кого из граждан Украины не получится».

Теперь, при обсуждении законопроекта о мобилизации, в Киеве решено убрать из него пункт о демобилизации через 36 месяцев службы. Таким образом, демобилизация не предусматривается законом в принципе.



Одним из пунктов так называемой «предфинальной» версии законопроекта является пункт, предоставляющий бронь от мобилизации бенефициарным собственникам предприятий, которые крайне важны для украинской экономики. Это свидетельствует о том, что крупные украинские бизнесмены мобилизованы на Украине не будут ни при каких обстоятельствах. И этот факт вызвал возмущение в гражданской среде. Как говорится: «за что стоял майдан…»

Не меньший гнев населения Украины вызвал и пункт, который ограждает от мобилизации госслужащих различных категорий. В Киеве бронь на госслужащих объясняют тем, что страной «в военное время необходимо управлять, чтобы она не погрузилась в хаос».
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:03
      «Таким образом, демобилизация не предусматривается законом в принципе» —

      — "Путь в один конец" ...
      1. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        0
        Сегодня, 06:31
        в Киеве решено убрать из него пункт о демобилизации через 36 месяцев службы

        Утилизация идёт по плану
    2. vladimirvn Ранг пользователя
      vladimirvn
      +1
      Сегодня, 06:05
      У нас мобилизованных когда менять будут?
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 06:31
        У нас мобилизованных когда менять будут?

        Вот генерал уже давно ответил
        Генерал Картаполов заявил, что мобилизованные вернутся после окончания СВО. "Ротация никакая не предусмотрена", - добавил он.
      2. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 08:21
        после окончания СВО......
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:30
      при обсуждении законопроекта о мобилизации, в Киеве решено убрать из него пункт о демобилизации через 36 месяцев службы. Таким образом, демобилизация не предусматривается законом в принципе.

      За 36 месяцев солдат ВСУ превращается либо в покойника, либо "в резерв"", который идет воевать ""за того парня". Вот про инвалидов не уточнили, кого инвалидом считать будут. Без руки или без ноги, но воевать ведь сможет. Так что закон вполне в духе ВРУ для ВСУ. am
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        +1
        Сегодня, 06:36
        Цитата: Егоза
        Так что закон вполне в духе ВРУ для ВСУ.
        В общем, хотели перемогу, а вышла опять зрада.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:32
      в Киеве решено убрать из него пункт о демобилизации через 36 месяцев службы
      Когда еще появился этот пункт уже было понятно, что он не выполним. При нехватке л/с кто же будет демобилизовывать уже обстрелянных бойцов имеющих какой-никакой, но опыт ведения боевых действий. Теперь только в землю или в лучшем случае ранение с последующим признанием негодным к службе.
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 06:40
        Цитата: rotmistr60
        Теперь только в землю или в лучшем случае ранение с последующим признанием негодным к службе.
        Для наименее тyпыx есть еще волна 149.200 позывной "Волга"
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +1
          Сегодня, 06:42
          Цитата: Наган
          Для наименее тyпыx есть еще волна 149.200 позывной "Волга"

          Вот только еще до передатчика добраться нужно.

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