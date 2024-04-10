Из «мобилизационного» законопроекта на Украине исключили пункт о демобилизации через 36 месяцев службы
В Киеве продолжается обсуждение закона о мобилизации, принятия которого от режима Зеленского так ждут его западные спонсоры и лично американский сенатор Линдси Грэм (*внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов). Напомним, что во время своего недавнего визита в Киев сенатор-республиканец, по сути, требовал от Киева отменить возрастные рамки мобилизации. После этого глава киевского режима снизил мобилизационный возраст (нижнюю планку) с 27 до 25 лет, а украинский генерал Павлюк заявил, что «отсидеться ни у кого из граждан Украины не получится».
Теперь, при обсуждении законопроекта о мобилизации, в Киеве решено убрать из него пункт о демобилизации через 36 месяцев службы. Таким образом, демобилизация не предусматривается законом в принципе.
Одним из пунктов так называемой «предфинальной» версии законопроекта является пункт, предоставляющий бронь от мобилизации бенефициарным собственникам предприятий, которые крайне важны для украинской экономики. Это свидетельствует о том, что крупные украинские бизнесмены мобилизованы на Украине не будут ни при каких обстоятельствах. И этот факт вызвал возмущение в гражданской среде. Как говорится: «за что стоял майдан…»
Не меньший гнев населения Украины вызвал и пункт, который ограждает от мобилизации госслужащих различных категорий. В Киеве бронь на госслужащих объясняют тем, что страной «в военное время необходимо управлять, чтобы она не погрузилась в хаос».
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