Киевская хунта собралась в новое контрнаступление, соответствующие планы Генштаб ВСУ уже приготовил. Об этом заявил Зеленский в очередном интервью западной прессе.Глава киевской хунты в беседе с журналистом немецкого издания Bild рассказал, что украинская армия намерена провести новое контрнаступление, но только если Запад предоставит Украине новые "современные" системы вооружения, побольше бронетехники и боеприпасов. Все остальное для наступательной операции у Киева есть, а именно план контрнаступа и украинские солдаты. В общем, все в очередной раз свелось к выпрашиванию западной военной помощи.- заявил Зеленский.Стоит отметить, что при назначении на должность главкома ВСУ Александра Сырского, офис президента Украины поставил ему условие разработать новый план контрнаступления с учетом сегодняшней обстановки. Зеленский неоднократно заявлял, что намерен воевать до конца, пока Украина снова не выйдет на границы 1991 года. Правда, совсем недавно он обмолвился, что уже готов договариваться с Россией и при выходе на границы 2022 года, но никак не раньше.По мнению экспертов, в том числе и западных, на сегодняшний день у Киева нет возможности провести новое контрнаступление даже при наличии военной помощи от США и Европы. Несмотря на еще имеющиеся резервы, украинская армия измотана, несет большие потери и имеет низкий моральный дух.

Да, у нас есть план контрнаступления

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