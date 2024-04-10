Зеленский: Украина готова начать новое контрнаступление, соответствующий план уже составлен

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Зеленский: Украина готова начать новое контрнаступление, соответствующий план уже составлен

Киевская хунта собралась в новое контрнаступление, соответствующие планы Генштаб ВСУ уже приготовил. Об этом заявил Зеленский в очередном интервью западной прессе.

Глава киевской хунты в беседе с журналистом немецкого издания Bild рассказал, что украинская армия намерена провести новое контрнаступление, но только если Запад предоставит Украине новые "современные" системы вооружения, побольше бронетехники и боеприпасов. Все остальное для наступательной операции у Киева есть, а именно план контрнаступа и украинские солдаты. В общем, все в очередной раз свелось к выпрашиванию западной военной помощи.



Да, у нас есть план контрнаступления

- заявил Зеленский.

Стоит отметить, что при назначении на должность главкома ВСУ Александра Сырского, офис президента Украины поставил ему условие разработать новый план контрнаступления с учетом сегодняшней обстановки. Зеленский неоднократно заявлял, что намерен воевать до конца, пока Украина снова не выйдет на границы 1991 года. Правда, совсем недавно он обмолвился, что уже готов договариваться с Россией и при выходе на границы 2022 года, но никак не раньше.

По мнению экспертов, в том числе и западных, на сегодняшний день у Киева нет возможности провести новое контрнаступление даже при наличии военной помощи от США и Европы. Несмотря на еще имеющиеся резервы, украинская армия измотана, несет большие потери и имеет низкий моральный дух.
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    22 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 06:08
      «Всё остальное для наступательной операции у Киева есть, а именно план контрнаступа и украинские солдаты» —

      — "Это не план у вас,панове,это анаша" ...
      1. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        +2
        Сегодня, 06:27
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Да, у нас есть план контрнаступления

        Да гебельс тоже нёс херню до последнего
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +4
          Сегодня, 06:34
          После этих слов зе-фюрера, где то жалобно и обречённо захрюкали тарасики laughing
          1. OrangeBigg Ранг пользователя
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 08:21
            Зрадник Зе собирается наступать до тех пор пока Украина не станет безлюдной.
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +1
          Сегодня, 06:47
          Цитата: фигвам
          Да гебельс тоже нёс херню до последнего

          "Есть ли у вас план, мистер Фикс?
          - Да, у меня есть план"
          Вроде же весна уже, а он все пургу несет.
          1. Аргон Ранг пользователя
            Аргон
            +1
            Сегодня, 07:09
            Представляете, мы с вами одинаково вспомнили laughing
          2. Egeny Ранг пользователя
            Egeny
            0
            Сегодня, 07:15
            ...намерена провести новое контрнаступление, но только если Запад...

            ...чего не скажешь под кайфом.)
      2. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        +2
        Сегодня, 07:07
        "Дайте побольше "железа", а "мясо" у нас свое."
      3. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +1
        Сегодня, 07:08
        "Есть ли у вас план мистер Фикс?" . Напомнило это выражение из мультика.)))
        А по нормальному если, то надо сначала первый план довести до логического завершения. laughing
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 06:10
      "Плана "у тебя достаточно ,сидящий на "плане "наркоша ! fool fool
    3. smart_ups Ранг пользователя
      smart_ups
      +1
      Сегодня, 06:22
      - У вас наверное был , какой-то план и вы его придерживались.
      - Да у меня был какой-то план и я его придерживался.
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 06:23
      Поставить " боевых свиней, и " боевых волов". И современно,и " патрЫотЫчно".
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:24
      Киевская хунта собралась в новое контрнаступление
      Общение с Макроном на пользу явно не идет. Такие же наполеоновские планы - контрнаступление при систематической потере своих позиций и "отходе на заранее подготовленные рубежи". В адекватности Зеленского уже даже начали сомневаться западные спонсоры этой войны.
    6. Владимир_Борисович Ранг пользователя
      Владимир_Борисович
      +1
      Сегодня, 06:31
      Эти люди все больше и больше отрываются от реальности, но это хорошо.
    7. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 06:43
      Зеленский: Украина готова начать новое контрнаступление, соответствующий план уже составлен

      Надежда на "контрудар Венка"... request
      1. BlackVoid Ранг пользователя
        BlackVoid
        0
        Сегодня, 09:22
        Тоже подумал об этой аналогии.
    8. sgr291158 Ранг пользователя
      sgr291158
      0
      Сегодня, 06:44
      О каком контрнаступе этот обдолбаный говорит. Кто наступать то будет, женщины и дети, плюс пенсионеры?
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 08:09
        О каком контрнаступе этот обдолбаный говорит. Кто наступать то будет, женщины и дети, плюс пенсионеры?

        Можно как угодно называть этого клоуна но если он готов к наступлению пусть даже заведомо провальному нужно реагировать. Мы видим картинку которую рисуют нам наши СМИ а враг ещё очень силён и опасен.
      2. Ghost1 Ранг пользователя
        Ghost1
        0
        Сегодня, 09:00
        Вы видите у них мобилизацию с 18 лет? Я вот не вижу, пока там ограничения до 25, а значит брать во всу есть кого ещё.
    9. Игорь Викторович Ранг пользователя
      Игорь Викторович
      +4
      Сегодня, 07:04
      Почему долбозе все называют глава Киевской хунты? В нашем правительстве он официально записан как президент Украины. Может тогда уже на госуровне признать его конечным клоуном, и тогда так писать? А то для нас его именуют главой хунты, ВСУ именуют боевиками.. Признайте уже каклов терористической страной, и тогда будет другой разговор, а то как торговать и за транзит платить, так правительство украины, а как сво, так хунта и боевики..
    10. Комментарий был удален.
    11. Див Дивыч Ранг пользователя
      Див Дивыч
      -1
      Сегодня, 07:31
      Указать пальцем на карте это не план.
    12. Jelezyakov Ранг пользователя
      Jelezyakov
      0
      Сегодня, 08:08
      Мистер Фикс у вас есть план? Конечно у меня есть забористый план.

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