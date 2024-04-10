Украинский депутат: Российские войска вошли в Работино, бои идут на улицах населённого пункта

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Украинский депутат: Российские войска вошли в Работино, бои идут на улицах населённого пункта

В эфире украинского ТВ противник рефлексирует на предмет того, что растерял большую часть «завоеваний», добытых в ходе прошлогоднее контрнаступления. Особенный негатив это вызывает в стане противника ещё и по той причине, что и на ряде других направлений (не только там, где «контрнаступ» шёл) Вооружённые силы России постепенно берут под контроль всё новые и новые территории, населённые пункты. Так, на днях российский флаг был поднят над освобождённым Первомайским, что к северо-западу от Донецка.

Так называемый депутат «Запорожской областной рады» Сергей Лышенко в телеэфире рассказал украинским зрителям о том, что российская армия вошла в Работино.



Киевский ставленник на оккупированных ВСУ территориях Запорожской области:

Бои идут на улицах самого Работино. Ещё и со стороны Вербового линия боевого соприкосновения сместилась в нашу сторону.

По словам Лышенко, российские войска «понемногу оттесняют ВСУ, отвоёвывая то, что удалось отбить во время контрнаступления».

Примечательно, что тут же возник заочный спор между украинским командованием и упомянутым депутатом. В так называемых «Силах обороны Юга» заявили, что «Работино находится под контролем ВСУ, а если противник (ВС РФ) и заходит, то это только ДРГ». Ровно так же в украинском командовании ещё совсем недавно говорили об Авдеевке, Тоненьком, Орловке, Мирном, Первомайском, Богдановке и других населённых пунктах, контроль над которыми ВСУ, понеся значительные потери, в итоге потеряли.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 06:15
      «Российские войска вошли в Работино» —

      — "Работайте,братья!" ...
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +3
        Сегодня, 06:35
        Главное- беречь жизни наших солдат. Никаких " сталинских ударов". Аккуратно. Постепенно.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 06:27
      Бои идут на улицах самого Работино.
      А в это время Зеленский с Сырским разрабатывают план "грандиозного контрнаступа" совершенно потерявшись в реальности происходящего.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:50
        Цитата: rotmistr60
        А в это время Зеленский с Сырским разрабатывают план "грандиозного контрнаступа" совершенно потерявшись в реальности происходящего.

        А как иначе чего-то выпросишь, если не заявлять о "кон-гениальных планах"
      2. Hellcos Ранг пользователя
        Hellcos
        0
        Сегодня, 07:25
        Да по-хорошему на любой случай должен быть план у военных. У США есть план даже на случай зомби-апокалипсиса. План Зеленского из той же серии, но широким массам об этом знать необязательно, ведь очень духоподъемно звучит
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 06:56
      Украинский депутат: Российские войска вошли в Работино, бои идут на улицах населённого пункта

      Последние "успехи контрнаступа" стираются... Несколько тысяч военнослужащих, сотни единиц бронетехники потеряли... Всё...
    4. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 06:58
      Ну так сейчас и идет война ДРГ, вошли, заметили войска противника навели туда ФАБ или артиллерию, пошли дальше.
    5. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      0
      Сегодня, 07:14
      Укро фюрер в подземном бункере приняв очередную порцию кокса,поведал о грандиозном плане!

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