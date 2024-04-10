Украинский депутат: Российские войска вошли в Работино, бои идут на улицах населённого пункта

Бои идут на улицах самого Работино. Ещё и со стороны Вербового линия боевого соприкосновения сместилась в нашу сторону.

В эфире украинского ТВ противник рефлексирует на предмет того, что растерял большую часть «завоеваний», добытых в ходе прошлогоднее контрнаступления. Особенный негатив это вызывает в стане противника ещё и по той причине, что и на ряде других направлений (не только там, где «контрнаступ» шёл) Вооружённые силы России постепенно берут под контроль всё новые и новые территории, населённые пункты. Так, на днях российский флаг был поднят над освобождённым Первомайским, что к северо-западу от Донецка.Так называемый депутат «Запорожской областной рады» Сергей Лышенко в телеэфире рассказал украинским зрителям о том, что российская армия вошла в Работино.Киевский ставленник на оккупированных ВСУ территориях Запорожской области:По словам Лышенко, российские войска «понемногу оттесняют ВСУ, отвоёвывая то, что удалось отбить во время контрнаступления».Примечательно, что тут же возник заочный спор между украинским командованием и упомянутым депутатом. В так называемых «Силах обороны Юга» заявили, что «Работино находится под контролем ВСУ, а если противник (ВС РФ) и заходит, то это только ДРГ». Ровно так же в украинском командовании ещё совсем недавно говорили об Авдеевке, Тоненьком, Орловке, Мирном, Первомайском, Богдановке и других населённых пунктах, контроль над которыми ВСУ, понеся значительные потери, в итоге потеряли.