Украинские националисты применили химическое оружие против ВС России под Клещеевкой

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Украинские националисты применили химическое оружие против ВС России под Клещеевкой

Украинские националисты применили химическое оружие в попытке остановить российское наступление в районе Клещеевки на Бахмутском (Артемовском) направлении. Как сообщили с передовой наши бойцы, сброс стеклянных колб с отравляющим веществом осуществлялся с беспилотников.

Украинские вооруженные формирования атаковали позиции российских войск под Клещеевкой отравляющими веществами, осуществив сброс специальных колб с ОВ с беспилотников. Согласно заключению эксперта, предположительно, речь может идти о белом фосфоре, который вызывает ожоги верхних дыхательных путей и может привести к летальному исходу при большой концентрации.



Химсостав на основе серной или азотной кислоты, этот газ очень сильно раздражает слизистую

- заявил боец из состава штурмовой бригады "Байкал".

Отмечается, что это уже не первое, да и не последнее применение ВСУ химического оружия. Все попытки России через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) хоть как-то повлиять на Украину провалились, Запад просто не реагирует на них. Тем не менее, в марте этого года Россия предоставила полные данные об использовании Киевом отравляющих веществ.

По данным росийских экспертов из войск РХБЗ, украиснкие военные чаще всего используют против российской армии аналоги химического вещества "Табун", применяемого фашистами в годы Великой Отечественной войны. Недалеко от своих кумиров ушли.
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    42 комментария
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +19
      Сегодня, 06:32
      Значит надо ответить так же, как и на применение свинорейхом кассетных боеприпасов...по другому эти скоты не поймут...
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +8
        Сегодня, 06:47
        Украинские националисты применили химическое оружие против ВС России
        Нужно найти и уничтожить тех, кто отдал приказ на применение ОВ !
        1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
          Виктор Ленинградец
          +10
          Сегодня, 07:22
          Нужно найти и уничтожить тех, кто отдал приказ на применение ОВ !

          Что за детство!
          Не найти, а назначить кого нам выгодно. И отвечать "несоразмерным применением силы". А на общественное мнение "цивилизованного мира" следует накласть в "особо циничной форме" публично унизив каких либо знаковых фигур этого содома.
        2. Алекс_1973 Ранг пользователя
          Алекс_1973
          +2
          Сегодня, 07:25
          Ну положим приказы там пока еще зеля раздаёт, а сырский исполняет. В любом случае без одобрения своих кураторов из фша и мелкобритании он вряд ли бы отважился.
          И кстати, белый фосфор они применяют давно и достаточно регулярно. По крайней мере в мае прошлого года они его применяли против нас под Лисичанским НПЗ. Нам повезло, мы на ротации были, а вот парням на нуле досталось. Сожгли несколько блиндажей, точнее то, что на них сверху было, даже мешки с землёй и те пообгорели. Но концентрация была не сильной поэтому до летального не дошло, все живы тогда остались, но кашляли долго.
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 06:48
        Значит надо ответить так же

        Так же ответить не получится...
        Российская Федерация полностью выполнила взятые на себя в рамках «Конвенции о запрещении химического оружия» обязательства – в сентябре 2017 г. был уничтожен последний российский химический боеприпас.
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          +1
          Сегодня, 06:58
          Откуда тогда у бандеровцев этот состав(C6H5)2NH и трёххлористого мышьяка AsCI3,
          из хлоргидрата дифениламина (C6H5)2NH∙HCl?
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +3
            Сегодня, 06:59
            Откуда тогда у бандеровцев этот состав(C6H5)2NH и трёххлористого мышьяка AsCI3,
            из хлоргидрата дифениламина (C6H5)2NH∙HCl

            Не знаю... У западных кураторов наверное лучше уточнить...
      3. Див Дивыч Ранг пользователя
        Див Дивыч
        -2
        Сегодня, 07:24
        Я за ассиметричный ответ, ударить ядерным оружием по Львовской области, чтобы боялись.
    2. Arzt Ранг пользователя
      Arzt
      +22
      Сегодня, 06:38
      Ну что, пришла пора брить бороды? В Армии СССР то, не дураки были. wink
      1. Андрей НМ Ранг пользователя
        Андрей НМ
        +3
        Сегодня, 07:13
        Ну что, пришла пора брить бороды? В Армии СССР то, не дураки были.

        На лодке К-219 командир боевой части погиб именно из-за бороды. Неплотное прилегание маски противогаза.
        1. Arzt Ранг пользователя
          Arzt
          +1
          Сегодня, 08:29
          На лодке К-219 командир боевой части погиб именно из-за бороды. Неплотное прилегание маски противогаза.

          Я в химвойсках начинал, получил атрофический ринит на всю жизнь просто из-за противогаза на размер больше. Наивная молодежь таким образом выполняла нормативы и вдруг, внезапно... Палатка... Хлорпикрин... И ты в этой палатке в большом противогазе. laughing

          Поэтому мне забавно было наблюдать за этой борьбой новоявленных викингов и старого генерала СА.

          Так и хотелось сказать, ребята, придет время, будете штык-ножами бриться за минуту! wink
          Хотя противогазы наверное, все пропиты давно....
      2. Авиатор_ Ранг пользователя
        Авиатор_
        +1
        Сегодня, 08:07
        Ну что, пришла пора брить бороды? В Армии СССР то, не дураки были.
        А ещё в прошлом году истерика была на тему - брить ли бороды? Большинство участников той истерики отстаивали право на ношение бороды.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +14
      Сегодня, 06:38
      Украинские вооруженные формирования атаковали позиции российских войск под Клещеевкой отравляющими веществами
      Обращения по этому поводу в международные организации ни чего не даст - ворон ворону глаз не выклюет. Здесь необходим силовой ответ, чтобы земля горела под этими подразделениями ВСУ. А если есть возможность применить напалм, запасы которого имеются на складах, то выжечь все их позиции к чертовой матери.
      1. potap6509 Ранг пользователя
        potap6509
        +8
        Сегодня, 07:01
        Насчёт напалма, я думаю весьма здравая мысль. Всё по взрослому. С уважением.
    4. Pavel73 Ранг пользователя
      Pavel73
      +11
      Сегодня, 06:38
      Немцы не применяли табун. Заготовили, но не применяли. Хватило ума. Этим может не хватить.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 07:37
        Цитата: Pavel73
        Хватило ума. Этим может не хватить.

        Как бы там не было, но все таки немцы народ умный в отличии от "отмороженных", для которых что пулемет, что водка, лишь бы с ног сшибало. Пипл без чести и совести.
      2. aleks700 Ранг пользователя
        aleks700
        +1
        Сегодня, 08:06
        Там союзники обещали залить Германию химией. Окраине никто не грозит.
    5. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +4
      Сегодня, 06:39
      я писал что пока еще прохладно фосген будет самое оно он в норки залезает в подвалы хрюшкам будет уютно
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +3
        Сегодня, 06:44
        фосген будет самое оно
        Он эффективен лишь при долгой экспозиции или высокой концентрации. Кстати, курение может от него помочь- даже при незначительных концентрациях в воздухе фосген меняет процесс сухой перегонки табака и сигарета приобретает омерзительный вкус- сразу ясно, что что-то не то.
        1. Mazunga Ранг пользователя
          Mazunga
          +1
          Сегодня, 06:48
          а что мешает концентрацию создать он и сейчас в промышленности выпускается ну подумаешь сеном пахнет ну сигарки как то не курятся так отравление уже по любому выведет из строя даже в небольшой концентрации тушка уже воевать не сможет а сможет добавить расходов на бюджет там инвалидность прямо на лбу написана
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            +1
            Сегодня, 06:50
            что мешает концентрацию создать
            Высока вероятность, что и свои солдаты под облако попадут, если концентрация будет высокой.
            1. Mazunga Ранг пользователя
              Mazunga
              +1
              Сегодня, 06:53
              для этого метеослужба существует) розу ветров отследить спрогнозировать или может заявить мынетакуси?
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                +1
                Сегодня, 06:55
                метеослужба существует
                Когда в последний раз эти дармоеды правильно хоть что-то угадали? Как ни крути, а вероятность своих потерь есть.
                1. Mazunga Ранг пользователя
                  Mazunga
                  +3
                  Сегодня, 06:58
                  дармоеды по 16 тыщ получают имея универ за плечами и не самую легкую специальность одна механика жидкости и газов как вспомню так вздрогну )))а вообще настоящие прогнозы на конкретном участке местности очень точны просто они не для всех и кодируются как донесения цифровым кодом но до тех данных нас не допустют вы правы
                  1. Авиатор_ Ранг пользователя
                    Авиатор_
                    +2
                    Сегодня, 08:10
                    дармоеды по 16 тыщ получают имея универ за плечами
                    Ошибаетесь. Аж целых 33 тыщщи. Олигархи, однако.
                    1. Mazunga Ранг пользователя
                      Mazunga
                      0
                      Сегодня, 08:32
                      на аэродроме?)))это вам фартануло на гмс до 18 если не заполярье в армии 19300 техник
    6. sgr291158 Ранг пользователя
      sgr291158
      +9
      Сегодня, 06:39
      Неужели промолчим. Травануть их надо, чтобы все собаки подохли.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 06:44
        Цитата: sgr291158
        Травануть их надо, чтобы все собаки подохли.

        Только не настоящие собаки! А в форме которые.
    7. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 06:43
      Ответ должен быть зеркальным; поскольку БОВ в арсеналах ВС РФ нет: применить ТЯО.
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        0
        Сегодня, 07:50
        Цитата: Иезекиль 25-17
        поскольку БОВ в арсеналах ВС РФ нет:

        США свое химоружие не уничтожили , значит и нам можно новое набодяжить и свежачком на свинорылов побрызгать . hi
    8. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +3
      Сегодня, 06:44
      А у нас хим оружия нетути, всё хим оружие ,если я не ошибаюсь, ещё при меченном Михаиле самоуничтожили. . . hi
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 06:52
        Цитата: андрей мартов
        если я не ошибаюсь, ещё при меченном Михаиле самоуничтожили

        Как уничтожили, так и восстановить можно. Формулы известны. Это не проектировать что-то супер-новое.
        1. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          +1
          Сегодня, 08:57
          Цитата: Егоза
          Цитата: андрей мартов
          если я не ошибаюсь, ещё при меченном Михаиле самоуничтожили

          Как уничтожили, так и восстановить можно. Формулы известны. Это не проектировать что-то супер-новое.

          Одно дело формулы, совсем другое - восстановить производство. Тем более весьма опасное. Но я не об этом.
          Я, вообще-то, категорически был против применения ТЯО, о чем и писал неоднократно. Но в данной ситуации надо сделать исключение. Предупредить уродов, что в течение недели по одному из мостов (не указывать, какому) будет нанесен удар тактическим ядерным боеприпасом. И ОБЯЗАТЕЛЬНО это сделать. И предупредить, что в случае применения ХО такие удары будут повторяться уже без предупреждения. И этот ультиматум широко озвучить в мировых СМИ. Это будет действенно. Хотя вони будет много.
    9. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 06:46
      Не удивлен...видел в начале СВО жуткую смерть нашего бойца от боеприпаса с химической начинкой сброшенного с БПЛА укронациков.
      Поражает что наше командование как то прохладно к этим фактам относится.
      Это военное преступление требующего самого жестокого ответа киевскому режиму по полной программе...дальше будет только хуже.
      1. Tigr Ранг пользователя
        Tigr
        -2
        Сегодня, 07:07
        Здесь всепропальщики в тренде.
    10. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +1
      Сегодня, 07:03
      краиснкие военные чаще всего используют против российской армии аналоги химического вещества "Табун",

      Это средства для борьбы с сельхозвредителями.
      "Табун", применяемого фашистами в годы Великой Отечественной войны.

      Не применялся ни разу!
      Вот хороший материал, а пропаганда хромает, по причине вранья, на котором пропагандист ловится пять минут. И всё, - материалу веры нет.
      Надо ответственней к работе относится, дело-то важное и нужное.
    11. Army General Ранг пользователя
      Army General
      -5
      Сегодня, 07:03
      Ядерными бомбами раскидать всю Европу.
      Или кое у кого дети виллы яхты имеются?
    12. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 07:21
      Согласно заключению эксперта, предположительно, речь может идти о белом фосфоре, который вызывает ожоги верхних дыхательных путей и может привести к летальному исходу при большой концентрации.

      По другой версии в районе села Клещеевка ВСУ выпустили на позиции ВС России отравляющее вещество светло-желтого цвета адамсит (DМ). Об этом агентству ТАСС сообщил источник из силовых структур.
    13. air wolf Ранг пользователя
      air wolf
      +3
      Сегодня, 07:22
      Эта позиционная война из-за ожидания очередного договорника может затянуться на годы, и потом будет революция, ни кто не делает выводы из истории, только массированные удары и наступление на Киев может все закончить...
    14. solar Ранг пользователя
      solar
      +4
      Сегодня, 07:56
      Согласно заключению эксперта, предположительно, речь может идти о белом фосфоре

      Силен "эксперт"
      Химсостав на основе серной или азотной кислоты, этот газ очень сильно раздражает слизистую

      Белый фосфор и "раздражающий слизистую" не имеют ничего общего.
      который вызывает ожоги верхних дыхательных путей и может привести к летальному исходу при большой концентрации

      Не знаю, где автор такого "эксперта" нашел, по принципу "слышал звон, да не знает, где он", но очевидно, что эксперт не в курсе, что белый фосфор используется как зажигательный состав, который может оставлять глубокие раны, попадая на тело. Какая "большая концентрация"? Глаза режет читать эту ерунду на ресурсе, специализируещемся на военной тематике :((
      Автор тоже явно не понимает, о чем пишет. Или является с "экспертом" одним и тем же лицом? :((
    15. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 08:46
      Похоже, время расчехлять боеприпасы со специальной БЧ.
    16. Nikolaevich I Ранг пользователя
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 08:51
      предположительно, речь может идти о белом фосфоре, который вызывает ожоги верхних дыхательных путей и может привести к летальному исходу при большой концентрации.
      В инете есть сообщения и о применении адамсита (из "семейства " CS , хлорпикрин...)
      чаще всего используют против российской армии аналоги химического вещества "Табун", применяемого фашистами в годы Великой Отечественной войны.
      "Табун"-нервно-паралитическое ОВ ("семейство" : зоман,зарин...). О применении его ВСУ не слышал....немцы табун не применяли в годы ВОВ,хотя и имели его,также,как и зоман !

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