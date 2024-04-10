Украинские националисты применили химическое оружие против ВС России под Клещеевкой
42
Украинские националисты применили химическое оружие в попытке остановить российское наступление в районе Клещеевки на Бахмутском (Артемовском) направлении. Как сообщили с передовой наши бойцы, сброс стеклянных колб с отравляющим веществом осуществлялся с беспилотников.
Украинские вооруженные формирования атаковали позиции российских войск под Клещеевкой отравляющими веществами, осуществив сброс специальных колб с ОВ с беспилотников. Согласно заключению эксперта, предположительно, речь может идти о белом фосфоре, который вызывает ожоги верхних дыхательных путей и может привести к летальному исходу при большой концентрации.
Химсостав на основе серной или азотной кислоты, этот газ очень сильно раздражает слизистую
- заявил боец из состава штурмовой бригады "Байкал".
Отмечается, что это уже не первое, да и не последнее применение ВСУ химического оружия. Все попытки России через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) хоть как-то повлиять на Украину провалились, Запад просто не реагирует на них. Тем не менее, в марте этого года Россия предоставила полные данные об использовании Киевом отравляющих веществ.
По данным росийских экспертов из войск РХБЗ, украиснкие военные чаще всего используют против российской армии аналоги химического вещества "Табун", применяемого фашистами в годы Великой Отечественной войны. Недалеко от своих кумиров ушли.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация