ВС РФ нанесли удары по целям в Очакове, Николаеве, Одессе и Харьковской области

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ВС РФ нанесли удары по целям в Очакове, Николаеве, Одессе и Харьковской области

В ночь на среду 10 апреля российские войска нанесли новые удары по объектам противника в тыловых его районах. Известно о серии взрывов, прогремевших в Николаевской области.

По последним данным, российская армия, используя дроны типа «Герань», нанесла огневое поражение объектам в Очакове. В этом городе ранее натовцы собирались создать фактически свою военную базу. Теперь в первую очередь британцы занимаются в городе военным планированием, обеспечивая ВСУ и ГУР информацией для нанесения ударов по российским кораблям и объектам на территории Крыма.



В результате применения дронов-«камикадзе» в Очакове поражена цель в виде пункта дислокации личного состава вооружённых сил Украины и иностранных наёмников, а также склад с хранением морских дронов. Напомним, что ранее морской дрон со взрывным устройством был на днях обнаружен у берегов Румынии. Это безэкипажный катер, принадлежность которого, как заявили в Бухаресте, «не установлена». Эта находка, так уж вышло, была обнаружена всего за пару дней до начала в Румынии натовских учений военно-морских сил, которые проводятся в том числе и на Дунае.

БПЛА ВС РФ были применены и по объектам противника в Николаеве. Там в ночь на 10 апреля прогремели несколько взрывов, в том числе в парке размещения военной техники ВСУ.

Одновременно с этим корректируемыми авиабомбами были поражены цели в Харьковской области. В частности, уничтожен склад хранения ГСМ на северо-востоке Харьковщины. Склад был оборудован украинскими военнослужащими.

Накануне вечером удар был нанесён по промпредприятию, выпускающему военную продукцию в Одессе.

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    5 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 06:49
      «ВС РФ нанесли удары по целям в Очакове, Николаеве, Одессе и Харьковской области» —

      — 80 лет назад, 10 апреля 1944 года, солдаты Красной армии за один день освободили Одессу от немецко-фашистских войск ...
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 06:59
      в Очакове поражена цель в виде пункта дислокации личного состава вооружённых сил Украины и иностранных наёмников, а также склад с хранением морских дронов.
      Очень хочется, чтобы и британские "спецы" попали под удар. Слишком много неприятностей приносит эта страна России: начиная от поставки ракет и морских беспилотников до организации терактов на нашей территории.
      1. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
        Владимир Нижегородский
        +2
        Сегодня, 07:07
        Англичанка гадить не перестанет пока в воды Темзы не войдет Посейдон.
        Хотя бы потом нашлись разумные договориться.
        Потому что простым бритам их правительство уже давно поперёк горла.
    3. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      +4
      Сегодня, 07:07
      Уничтожение 32 гаубиц Д-20
      Ракетный удар искандером по центральной базе хранения оружия и боеприпасов ВСУ в районе н.п. Ахтырка Сумской области. Уничтожено 32 единицы буксируемой гаубицы Д-20 ВСУ. С точки зрения уничтожения буксируемой артиллерии это самый эпичный страйк за всю войну.

      https://m.vk.com/wall-206639135_625880
    4. жарофф Ранг пользователя
      жарофф
      -1
      Сегодня, 08:42
      Я не первый раз читаю,что уничтожена база в Очакове,а она как птица Феникс,возрождается. Не удивлюсь,что на том же самом месте

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