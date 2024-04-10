ВС РФ нанесли удары по целям в Очакове, Николаеве, Одессе и Харьковской области
В ночь на среду 10 апреля российские войска нанесли новые удары по объектам противника в тыловых его районах. Известно о серии взрывов, прогремевших в Николаевской области.
По последним данным, российская армия, используя дроны типа «Герань», нанесла огневое поражение объектам в Очакове. В этом городе ранее натовцы собирались создать фактически свою военную базу. Теперь в первую очередь британцы занимаются в городе военным планированием, обеспечивая ВСУ и ГУР информацией для нанесения ударов по российским кораблям и объектам на территории Крыма.
В результате применения дронов-«камикадзе» в Очакове поражена цель в виде пункта дислокации личного состава вооружённых сил Украины и иностранных наёмников, а также склад с хранением морских дронов. Напомним, что ранее морской дрон со взрывным устройством был на днях обнаружен у берегов Румынии. Это безэкипажный катер, принадлежность которого, как заявили в Бухаресте, «не установлена». Эта находка, так уж вышло, была обнаружена всего за пару дней до начала в Румынии натовских учений военно-морских сил, которые проводятся в том числе и на Дунае.
БПЛА ВС РФ были применены и по объектам противника в Николаеве. Там в ночь на 10 апреля прогремели несколько взрывов, в том числе в парке размещения военной техники ВСУ.
Одновременно с этим корректируемыми авиабомбами были поражены цели в Харьковской области. В частности, уничтожен склад хранения ГСМ на северо-востоке Харьковщины. Склад был оборудован украинскими военнослужащими.
Накануне вечером удар был нанесён по промпредприятию, выпускающему военную продукцию в Одессе.
Информация