Полковник инженерного корпуса армии США жалуется на сложности при демонтаже обрушившегося в воду моста в Балтиморе

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Полковник инженерного корпуса армии США жалуется на сложности при демонтаже обрушившегося в воду моста в Балтиморе

В американском Балтиморе возникли новые трудности по поднятию из воды упавших в неё пролётов моста. Напомним, что мост обрушился после столкновения с одной из его опор контейнеровоза, следовавшего под флагом Сингапура и под управление капитана с украинским гражданством. Обрушившийся мост перекрыл судоходство, заблокировав порт Балтимора, являющийся одним из крупнейших в Соединённых Штатах.

Работы по демонтажу и отправке на берег обрушившихся металлоконструкций осуществляют подразделения инженерного корпуса армии США. Командир одного из инженерных формирований, полковник Эсти Пинчасин заявила о том, что «приходится буквально распутывать искорёженный металл как над водой, так и под водой». Сложности, по словам американского полковника, состоят ещё и в том, что как только срезается один из фрагментов конструкции, большинство остальных приходят в движение, меняя свою конфигурацию. Соответственно, это приводит к необходимости каждый раз вносить корректировки в работу, что приводит к её затягиванию.



Эсти Пинчасин:

То, что мы видим, — это массивная, консольная, искорёженная масса обломков, которая искривлена и чрезвычайно трудно идентифицировать какую-либо структурную целостность.

О трудностях при разборе рухнувшего моста заявил и губернатор штата Мэриленд Уэс Мур. По его словам, каждый раз при перемещении одного из элементов конструкции возникает опасность прихода в движение над водой и под водой других металлических конструкций.

Мур:

Это опасно и для выполняющих работу.

Помимо военнослужащих инженерного корпуса США на месте обрушения моста в Балтиморе работают подразделения Береговой охраны и рабочие, которые, как утверждается, были наняты по краткосрочным контрактам.

На месте работают около 50 водолазов, задействовано 12 кранов со специальными резаками, которые помогают вырезать части моста и удалять их из реки Патапско.



Полковник Пинчасин жалуется:

Если вы держите пружину в напряжении с обеих сторон, а затем собираетесь её разрезать, части пружины отскочат назад. И это то, что есть в некоторых частях обломков. Ещё и видимость в воде крайне низкая. Вода настолько мутная, что водолазы видят не далее 1 м перед собой.

Основной задачей до наступления лета объявлена расчистка канала глубиной 11,5 м и шириной 85 м для разблокировки порта Балтимор. Движение судов при этом будет односторонним до окончательного завершения работ. О том, когда планируется восстановить сам мост, в США пока предпочитают не говорить.
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    26 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      Сегодня, 07:17
      Это опасно и для выполняющих работу

      Охрана труда безусловно очень важна. Но такое ощущение, что в США не хватает квалифицированных кадров по таким опасным вопросам. Наши, уже как минимум половину бы уже растащили...
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 09:19
        Как взрывать Северные потоки они умеют.... Вот и здесь не надо раньше времени лезть к мосту с автогеном. Надо просто установить десятки подрывных шашек на критических точках секции моста и разорвать его на части методом взрыва. Или им "зеленые" не позволяют нарушать окружающую среду и глушить рядом рыбу?
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:17
      «Как только срезается один из фрагментов конструкции, большинство остальных приходят в движение, меняя свою конфигурацию» —

      — Кто такой мост конструировал? ...
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +3
        Сегодня, 07:20
        Кто такой мост конструировал

        good lol
        Сопромат...
      2. haron Ранг пользователя
        haron
        -2
        Сегодня, 08:16
        — Кто такой мост конструировал?
        Тот же кто и мост в Вязьме Смоленской области
      3. Christophe_Nicolas Ранг пользователя
        Christophe_Nicolas
        0
        Сегодня, 09:17
        En France, on appelle cela un pont rail Eiffel
        https://fr.wikipedia.org/wiki/Passerelle_Eiffel

        Le concept est plus ancien :
        https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_en_treillis
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 07:18
      Основной задачей до наступления лета объявлена расчистка канала глубиной 11,5 м и шириной 85 м для разблокировки порта Балтимор
      Судя по трудностям возникающим в процессе работ до июня могут не управится. А каждый день приносит убытки и значительные. А еще потом мост восстанавливать. Не все нас своими санкциями пичкать, не вредно и на себе испытать "неудобства".
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +6
        Сегодня, 07:33
        Цитата: rotmistr60
        А каждый день приносит убытки и значительные. А еще потом мост восстанавливать.

        "И бумеранг вернулся!" Не фиг было помогать ВСУ наш Крымский мост разрушать.
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 07:19
      Пусть наймут чубатых. Их не жалко. Для США они- расходный материал.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 07:57
        Пусть наймут чубатых.

        Это опасно... no если скажут что весь металл могут потом забрать себе... То они не остановятся, увлекутся, халява, могут и контейнеровоз порезать....
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +2
          Сегодня, 08:05
          Вполне возможно...) есть такая наклонность у чубатеньких. Как мартышки- тащат все,что плохо лежит.
    5. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +4
      Сегодня, 07:22
      Есть такая, вещь, как взрывчатка, расчистил запросто а потом отгребай себе обломки по чуть
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 07:46
        Есть такая, вещь, как взрывчатка, расчистил запросто а потом отгребай себе обломки по чуть

        Да отлично поддерживаю. Выгнем металлоконструкцию в "другую сторону" laughing резать всё равно придётся, только какую загогулину только. Да ещё и контейнеровоз с командой на борту стоит по прежнему. Нет, надо рвануть... laughing
        1. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          +1
          Сегодня, 08:08
          Почему выгнем? Грамотно заложенный заряд как раз разрежет сложные места
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +1
            Сегодня, 08:11
            Грамотно заложенный заряд как раз разрежет сложные места

            Потом, всё равно придётся резать и подвергать опасности персонал. Ну как это всё сделать идеально, перебить всё, потом куски доставать. Хоть верть круть хоть круть верть. Нет как по мне это только тратит силы и средства на негодую идею.
            1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
              Сабуров_Александр53
              +1
              Сегодня, 09:31
              Нет как по мне это только тратит силы и средства на негодую идею.
              Даже если взрывами не получится полностью разорвать толстые металлические секции моста, это снимет все напряжения в искривленной секции и уложит её на дно, где будет безопасно допиливать на части автогеном.
              Но есть и другой вариант, пригласить индусов, которые насобачились с разделкой огромных судов прямо у берега, вручную. Эти все смогут и даже под водой с противогазом. laughing
      2. Керенский Ранг пользователя
        Керенский
        0
        Сегодня, 07:48
        Есть такая, вещь, как взрывчатка,

        Которую можно устанавливать дронами. А перебить металл под водой легче.
      3. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 09:24
        роман66, (роман) браво!!! Я не дошел до вашего комментария и поторопился вставить свой чуть выше, с таким же предложением, разорвать секции моста наложенными шашками со взрывчаткой. Посмотрим. додумаются ли до этого америкосы или будут тупо пилить и резать. request
    6. Звездочет Ранг пользователя
      Звездочет
      0
      Сегодня, 07:38
      Кто решил, что он жалуется? Просто, доводит до сведения, что работенка далеко не самая простая.
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 08:09
        Головой думать не хотят,, полковник.. Едрить
        1. Звездочет Ранг пользователя
          Звездочет
          0
          Сегодня, 08:27
          Кто думать не хочет? Автор заметки или полковник? Дык один не умеет, а другому необязательно.
    7. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 07:41
      Он не настоящий полковник!
      1. gmss Ранг пользователя
        gmss
        0
        Сегодня, 08:33
        в статье вообще то она, а не он.
        походу многие даже не читали )))))
    8. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +3
      Сегодня, 07:56
      Это не ракеты для скакуасов бочками возить для Крыма. Тут думать и работать руками надо, зелёная бумажка тут не поможет.
    9. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +3
      Сегодня, 08:01
      . Сложности, по словам американского полковника

      Нисколько не опечален...
      Пусть сложностей будет побольше и продолжаются, чем больше, тем лучше...
    10. _просто Ранг пользователя
      _просто
      0
      Сегодня, 09:17
      Это как дать сложную практическую работу вновь "родившемуся" выпускнику... Сразу: "А как? А где?" Сами возвели, и сами же не понимают как с ним быть. Мост- это непростой объект. На лицо нехватка специалистов, практической, если хотите, мудрости.

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