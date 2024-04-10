Полковник инженерного корпуса армии США жалуется на сложности при демонтаже обрушившегося в воду моста в Балтиморе

То, что мы видим, — это массивная, консольная, искорёженная масса обломков, которая искривлена и чрезвычайно трудно идентифицировать какую-либо структурную целостность.

Это опасно и для выполняющих работу.

Если вы держите пружину в напряжении с обеих сторон, а затем собираетесь её разрезать, части пружины отскочат назад. И это то, что есть в некоторых частях обломков. Ещё и видимость в воде крайне низкая. Вода настолько мутная, что водолазы видят не далее 1 м перед собой.

В американском Балтиморе возникли новые трудности по поднятию из воды упавших в неё пролётов моста. Напомним, что мост обрушился после столкновения с одной из его опор контейнеровоза, следовавшего под флагом Сингапура и под управление капитана с украинским гражданством. Обрушившийся мост перекрыл судоходство, заблокировав порт Балтимора, являющийся одним из крупнейших в Соединённых Штатах.Работы по демонтажу и отправке на берег обрушившихся металлоконструкций осуществляют подразделения инженерного корпуса армии США. Командир одного из инженерных формирований, полковник Эсти Пинчасин заявила о том, что «приходится буквально распутывать искорёженный металл как над водой, так и под водой». Сложности, по словам американского полковника, состоят ещё и в том, что как только срезается один из фрагментов конструкции, большинство остальных приходят в движение, меняя свою конфигурацию. Соответственно, это приводит к необходимости каждый раз вносить корректировки в работу, что приводит к её затягиванию.Эсти Пинчасин:О трудностях при разборе рухнувшего моста заявил и губернатор штата Мэриленд Уэс Мур. По его словам, каждый раз при перемещении одного из элементов конструкции возникает опасность прихода в движение над водой и под водой других металлических конструкций.Мур:Помимо военнослужащих инженерного корпуса США на месте обрушения моста в Балтиморе работают подразделения Береговой охраны и рабочие, которые, как утверждается, были наняты по краткосрочным контрактам.На месте работают около 50 водолазов, задействовано 12 кранов со специальными резаками, которые помогают вырезать части моста и удалять их из реки Патапско.Полковник Пинчасин жалуется:Основной задачей до наступления лета объявлена расчистка канала глубиной 11,5 м и шириной 85 м для разблокировки порта Балтимор. Движение судов при этом будет односторонним до окончательного завершения работ. О том, когда планируется восстановить сам мост, в США пока предпочитают не говорить.