В Сети появились кадры поражения одной российской ракетой десятков украинских гаубиц Д-20 на базе в Сумской области

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В Сети появились кадры поражения одной российской ракетой десятков украинских гаубиц Д-20 на базе в Сумской области

Результативность ударов ВС России по базам хранения вооружений и техники ВСУ значительно возросла, это связывают с появлением у российского Минобороны новых средств наблюдения, в том числе и космических. Накануне ракетным ударом была накрыта база хранения вооружений ВСУ в Сумской области.

10 апреля 2024 года в командовании украинской армии запомнят надолго, всего одна ракета ОТРК "Искандер" уничтожила сразу 32 152-мм гаубицы Д-20, находившиеся на центральной базе хранения оружия и боеприпасов ВСУ в районе н.п. Ахтырка, Сумская область. Как видно на кадрах, ракета ударила прямо в середину открытой площадки, на которой стояли орудия. Возможно, они нуждались в ремонте, поэтому и хранились на открытом воздухе, но, тем не менее это хороший прилет.



Великолепный удар по центральной базе хранения вооружения ВСУ, уничтоживший 32 гаубицы

- пишут российские ресурсы.


Орудия были обнаружены группой аэроразведки одного из подразделений ВС России, после чего координаты ушли в штаб, где приняли решение нанести удар по базе, задействовав ОТРК "Искандер". Результат превзошел все ожидания.

Отмечается, что на сегодняшний день время реагирования от получения данных разведки до нанесения удара значительно сократилось, командиры перестали трястись над каждой ракетой, российский ВПК обеспечил войска достаточным количеством различных боеприпасов.

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    21 комментарий
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Сегодня, 07:27
      «Возможно, они нуждались в ремонте» —

      — Возможно,они в ремонте больше не нуждаются ...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 07:44
        Возможно,они в ремонте больше не нуждаются .

        Страйк laughing
        1. krot Ранг пользователя
          krot
          0
          Сегодня, 09:21
          Старенькие Д-20 похоже ..
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +5
      Сегодня, 07:27
      10 апреля 2024 года в командовании украинской армии запомнят надолго, всего одна ракета ОТРК "Искандер" уничтожила сразу 32 152-мм гаубицы Д-20, находившиеся на центральной базе хранения оружия и боеприпасов ВСУ

      Кто ответственный за хранение? Фамилия? Кого расстр... Пардон, наградить... laughing
    3. Vrotkompot
      Vrotkompot
      -7
      Сегодня, 07:27
      Надеюсь это не пластиковые макеты ))
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 07:32
        Надеюсь это не пластиковые макеты ))

        Да у вас куда только не ударим, то всё у вас "макеты" ... lol технику просить только успеваете, да и кладбища расширять.
      2. lwxx Ранг пользователя
        lwxx
        +9
        Сегодня, 07:35
        Цитата: Vrotkompot
        Надеюсь это не пластиковые макеты ))

        Во многих телеграмм каналах высказывается такая версия. Правда на видео видно , что часть орудий остались на своих местах .И если это удар Искандера , то от макетов ,да и другой мишуры там бы и следа не осталось. Так что , скорее всего, стволы настоящие.
        1. Mazunga Ранг пользователя
          Mazunga
          +1
          Сегодня, 08:14
          макеты на полях стоят и их еще и маскируют трохи а так макеты демонстративно ставить да еще в таком количестве зачем? ракет у нас и так вагонами одной больше одной меньше а макеты тоже денег стоят тем более база явно не надувная другой вопрос что они на 155 перешли может для этого уже снарядов не было вот и бросили
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            -1
            Сегодня, 08:24
            скорее всего просто стволы расстреляны, а новых нет и не будет
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +11
      Сегодня, 07:32
      Удар действительно классный и как говорится в яблочко. Конечно неплохо было бы вторым ударом разнести здание, в котором по всей видимости и осуществляется ремонт орудий.
      на сегодняшний день время реагирования от получения данных разведки до нанесения удара значительно сократилось
      И это большой плюс, т.к. на войне лишняя бюрократия смерти подобна.
      1. Кариб Ранг пользователя
        Кариб
        0
        Сегодня, 08:55
        А вот в здании возможно 155 калибр стоял, ждал ремонт и ремонтировался.
    5. гагрид Ранг пользователя
      гагрид
      0
      Сегодня, 07:33
      а что где то орудия хранятся в закрытых помещениях?
    6. Khakas Ранг пользователя
      Khakas
      +2
      Сегодня, 07:38
      Ракета хорошо пошла, ой wassat вошла. Снайперский удар drinks
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:47
      Баскетболисты,трёх очковый зашиворот. good
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 08:01
      Так то там всю базу надо разносить, ровнять с грунтом!!!
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 09:33
        Точно. Туда, даже по видео судя, 2-3 ракеты еще простятся. Недалеко техника стоит. 4 броневика и два грузовых, на камаз похожи.
    9. Роман RUS Ранг пользователя
      Роман RUS
      +3
      Сегодня, 08:27
      Да тоже макеты! У этих свинорылов всё в макетах. И кладбище у них это тоже макеты.
      У них и не страна, а макет.
    10. Uno Ранг пользователя
      Uno
      -1
      Сегодня, 08:34
      они там стоят с 2017 года :)
    11. singless Ранг пользователя
      singless
      +1
      Сегодня, 08:36
      на до было и ангары сравнять вдруг это замануха чтоб по ангарам не били
    12. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 08:43
      всего одна ракета ОТРК "Искандер" уничтожила сразу 32 152-мм гаубицы Д-20

      В яблочко! good
    13. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      0
      Сегодня, 08:57
      Жаль не все разнесли в округе. Ангары закрыты, персонала рядом нет. Что за время выбрано для удара? Пинды очень хорошо продумывают свои удары, а мы вот так, увидели и давай долбить. Ракет много и дешёвые.

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