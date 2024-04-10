Западные мониторинговые ресурсы отмечают значительное увеличение количества полетов авиации НАТО у Крыма

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Западные мониторинговые ресурсы отмечают значительное увеличение количества полетов авиации НАТО у Крыма

Страны НАТО в марте значительно нарастили количество разведывательных полетов над Черным морем вблизи Крымского полуострова. Ряд экспертов считает, что западные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления координируют удары украинских летательных и морских беспилотников по Крыму.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, в марте 2024 года количество полетов западной авиации у южных рубежей России значительно возросло. В небе у Крыма замечены разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании, американские стратегические разведывательные беспилотники, самолеты радио и радиоэлектронной разведки на базе бизнес-джетов из состава ВВС США и Турции, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления французских и итальянских ВВС. Появлялись у полуострова и американские и турецкие противолодочные самолеты.



Часть полетов связана с различными миссиями НАТО в Черноморском регионе, часть направлена против России, благо Румыния со своими базами и аэродромами находится рядом с Украиной. Самолеты ДРЛО, да стратегические БПЛА могут выступать ретрансляторами для безэкипажных катеров ВСУ, а также определять цели для ударов украинских ракет по Крыму.


Кроме того, в Румынии разместилась очередная миссия НАТО, задачей которой является перехват российских истребителей, если они вдруг залетят на территорию альянса. Накануне туда прибыли шесть британских истребителей, они будут нести службу четыре месяца.
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    9 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:54
      Появлялись у полуострова и американские и турецкие противолодочные самолеты.

      Ну "друг"-Султан тоже получается не отстаёт от амеров.....
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:00
        Цитата: Nexcom
        Ну "друг"-Султан тоже получается не отстаёт от амеров...

        С такими друзьями и врагов не надо.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 08:01
          Султан хитрожоп до безобразия. Везде профит хочет поиметь и имеет. И с нами торгует, и какелам много чего поставляет и завод хочет там строить, и с амерами опять хороводы водит. Всё ради своей Турции.... Опасный "друг" этот Султан - с ним ухо востро надо держать. Сунет потом "кинжал в спину" в самый неподходящий для нас момент и всё, все его песни про дружбу по-боку..... Вот нафига его спасали от переворота тогда?

          Елена hi
        2. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          +1
          Сегодня, 08:04
          Такой ещё друг... нож за спиной держит....
      2. opuonmed Ранг пользователя
        opuonmed
        0
        Сегодня, 08:43
        Цитата: Nexcom
        Ну "друг"-Султан тоже получается не отстаёт от амеров.....

        если че он в нато !
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:58
      Логично... такого уровня конфликт даёт много идей, вариантов, для осмысления, для создания новой стратегии ведения боевых действий в новых условиях с применением новых средств, систем, используемых на поле боя.
      Всё сейчас учатся, это так.
      Ах да, помогают, руководят они действиями кукуевских бармалеев, это и так понятно. Ещё и тренируются, готовятся гады, без особой угрозы для их вояк, с нашей стороны.
      Гады, одним словом.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 07:59
      «Западные мониторинговые ресурсы отмечают значительное увеличение количества полётов авиации НАТО у Крыма» —

      — Наши тоже отмечают,но пока не отвечают ...
    4. Альберт Брехт Ранг пользователя
      Альберт Брехт
      0
      Сегодня, 08:12
      ВВС Люксембурга?-Интересно, злоупотребляют явно местным гостеприимством.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:36
      Ряд экспертов считает, что западные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления координируют удары украинских летательных и морских беспилотников по Крыму
      Ряд западных экспертов наконец (?) начали понимать для чего это все летает над Черным морем. А мы почему-то давно знали с какой основной целью самолеты стран НАТО пасутся в небе над Черным морем. Не исключено, что придет время когда наконец вынуждены будем "приземлить" хотя бы один такой.

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