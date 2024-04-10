Западные мониторинговые ресурсы отмечают значительное увеличение количества полетов авиации НАТО у Крыма
Страны НАТО в марте значительно нарастили количество разведывательных полетов над Черным морем вблизи Крымского полуострова. Ряд экспертов считает, что западные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления координируют удары украинских летательных и морских беспилотников по Крыму.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, в марте 2024 года количество полетов западной авиации у южных рубежей России значительно возросло. В небе у Крыма замечены разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании, американские стратегические разведывательные беспилотники, самолеты радио и радиоэлектронной разведки на базе бизнес-джетов из состава ВВС США и Турции, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления французских и итальянских ВВС. Появлялись у полуострова и американские и турецкие противолодочные самолеты.
Часть полетов связана с различными миссиями НАТО в Черноморском регионе, часть направлена против России, благо Румыния со своими базами и аэродромами находится рядом с Украиной. Самолеты ДРЛО, да стратегические БПЛА могут выступать ретрансляторами для безэкипажных катеров ВСУ, а также определять цели для ударов украинских ракет по Крыму.
Кроме того, в Румынии разместилась очередная миссия НАТО, задачей которой является перехват российских истребителей, если они вдруг залетят на территорию альянса. Накануне туда прибыли шесть британских истребителей, они будут нести службу четыре месяца.
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