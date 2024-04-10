НАТО создает штаб сухопутных войск в Финляндии, недалеко от российской границы

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НАТО создает штаб сухопутных войск в Финляндии, недалеко от российской границы

В финском городе Миккели будет создан штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Соответствующее решение приняло военное руководство Североатлантического альянса, сообщает издание IltaLehti.

Миккели находится в 140 километрах от границы Финляндии с Российской Федерацией. Таким образом, альянс продолжает наращивать свою военную мощь в непосредственной близости от наших рубежей. Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет координировать взаимодействие армий стран - участниц альянса в данном регионе.



Ранее Финляндия, отказавшись от длительной политики нейтралитета, стала членом Североатлантического альянса. Вступление этой страны в блок НАТО создает дополнительные военно-политические риски для России, учитывая протяженность границ между двумя государствами. Теперь альянс усиливает свое военное присутствие в Финляндии.

В последние годы фиксируется рост военной активности стран НАТО на северном направлении. Это связано, в том числе, и с прогнозируемыми перспективами противостояния «коллективного Запада» и Российской Федерации в Арктическом регионе.

В этом плане Финляндия и вступившая следом за ней в блок НАТО Швеция обладают для альянса стратегическим значением, не столько из-за получения дополнительных сил в виде шведской и финской армий, сколько по причине возможности использования территорий этих двух государств для размещения новых военных баз, вооружений. В контексте гипотетического вооруженного конфликта с Россией обе страны Северной Европы – важное приобретение Североатлантического альянса.
  • Министерство обороны Финляндии
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16 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 08:13
    В пределах досягаемости наших ударных средств и средств наблюдения БПЛА...
    .они там экстремалы что ли?
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:14
      они там экстремалы что ли?

      Они просто финны...... Амерам финнов тоже не жалко.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 08:37
        Они просто финны...... Амерам финнов тоже не жалко.

        Маленький и красивый городок Миккели (50 тыс. населения)... Не жилось тебе спокойно.... Знаешь как противно по ночам воют сирены...??? Нет...??? Значит узнаешь... Твои арендаторы об этом уже побеспокоились...
    2. Комментарий был удален.
    3. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 08:39
      Цитата: Леха с Андроида.
      В пределах досягаемости наших ударных средств и средств наблюдения БПЛА...
      .они там экстремалы что ли?

      ну и РФ в пределах досягаемости штабы наверное не точно ! нато готовится
  2. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 08:13
    Штаб недалеко от границы ???? fool
    Это чтобы накрыли если что начнется сразу??
    Обычно штабы подальше об места потенциального боестолкновения располагают, если я не ошибаюсь.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:33
      Цитата: Nexcom
      Штаб недалеко от границы ????
      Это чтобы накрыли если что начнется сразу??

      Западники уверены, что ""Россия не посмеет!" А наблюдать за РФ очень удобно. Ну, а если что....только днем ударить надо, чтобы наверняка. И ночью повторить на всякий случай
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +2
    Сегодня, 08:14
    Миккели находится в 140 километрах от границы Финляндии с Российской Федерацией

    Отлично, для Искандера более чем достаточно...
    В контексте гипотетического вооруженного конфликта с Россией обе страны Северной Европы – важное приобретение Североатлантического альянса.

    Сомнительное утверждение. С НАТО никто обычным вооружением воевать не собирается. yes
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:14
    Жители Миккели жили себе спокойно,но тут появился штаб НАТО !!! bully
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 08:27
      Жители Миккели жили себе спокойно,но тут появился штаб НАТО

      Повезло... am
  5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:17
    «НАТО создает штаб сухопутных войск в Финляндии, недалеко от российской границы» —

    — "Мы можем посмотреть на него в бинокль,а можем в прицел " ...
  6. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +3
    Сегодня, 08:19
    Да понятно, что мы "угроза" в покое нас не оставят... а фины и шведы разменный материал....
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:27
    Фины берите пример с Норвегии,отрабатывайте сразу регламент сдачи в плен.
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 09:19
      отрабатывайте сразу регламент сдачи в плен.

      Ну такую можно... Хм... В плен... lol
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 09:24
        Мsi Я возмущён,коврик есть - москитной сетки нет,а комарьё и мошка? hiДа кстати норвежка - пожарник запустила мировой членж одеться по боевому в рабочую одежду вися на пожарной лестнице пожарной машины,тоже можно в плен брать.
  8. жарофф Ранг пользователя
    жарофф
    0
    Сегодня, 08:36
    Норвегия с 1949 года в блоке. И ничего. Все живы. Союза нет,Варшавского блока нет,а по норгам так никто и не ударил. НАТО есть и Норвегия есть. Надо быть реалистом. И про финам никто не ударит и по шведам ,да и по лабусам.
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:42
    Миккели находится в 140 километрах от границы Финляндии с Российской Федерацией
    "Достойное", а главное "безопасное" место для размещения штаба Сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Вот, что делает даже с военными, которые обязаны просчитывать свои действия, чувство якобы своего "превосходства" над потенциальным противником.

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