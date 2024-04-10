НАТО создает штаб сухопутных войск в Финляндии, недалеко от российской границы
В финском городе Миккели будет создан штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Соответствующее решение приняло военное руководство Североатлантического альянса, сообщает издание IltaLehti.
Миккели находится в 140 километрах от границы Финляндии с Российской Федерацией. Таким образом, альянс продолжает наращивать свою военную мощь в непосредственной близости от наших рубежей. Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет координировать взаимодействие армий стран - участниц альянса в данном регионе.
Ранее Финляндия, отказавшись от длительной политики нейтралитета, стала членом Североатлантического альянса. Вступление этой страны в блок НАТО создает дополнительные военно-политические риски для России, учитывая протяженность границ между двумя государствами. Теперь альянс усиливает свое военное присутствие в Финляндии.
В последние годы фиксируется рост военной активности стран НАТО на северном направлении. Это связано, в том числе, и с прогнозируемыми перспективами противостояния «коллективного Запада» и Российской Федерации в Арктическом регионе.
В этом плане Финляндия и вступившая следом за ней в блок НАТО Швеция обладают для альянса стратегическим значением, не столько из-за получения дополнительных сил в виде шведской и финской армий, сколько по причине возможности использования территорий этих двух государств для размещения новых военных баз, вооружений. В контексте гипотетического вооруженного конфликта с Россией обе страны Северной Европы – важное приобретение Североатлантического альянса.
- Министерство обороны Финляндии
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