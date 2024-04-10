Глава космических войск США заявил о необходимости наладить канал связи с Россией по космосу

11
Глава космических войск США заявил о необходимости наладить канал связи с Россией по космосу

Отношения России и США находятся на самом низком уровне за всю историю, каналы связи почти не действуют, за исключением нескольких. Пентагон желал бы добавить в этот список еще один канал, на этот раз по космосу. Об этом заявил начальник космического командования США Стивен Уайтинг.

Американское космическое командование хотело бы иметь канал для связи с Москвой по теме космоса, поскольку Пентагон якобы выступает против гонки вооружений на околоземной орбите, призывая к этому Россию и Китай. По словам Уайтинга, на сегодняшний день на вооружении стран появилось оружие, которое еще несколько лет назад считалось фантастическим, а боевые действия могут перенестись в космос.



Нам бы хотелось иметь рабочие деконфликтные каналы (...) США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе

- приводит РИА Новости слова генерала.

Ранее Уайтинг заявлял, что российские противоспутниковые системы якобы угрожают "национальной безопасности" США и их союзников. По его словам, боевой потенциал российских ВКС очень высок, несмотря на участие в конфликте на Украине и западные санкции.

Потенциал России по борьбе со спутниками представляет собой реальную угрозу для космической сферы, нашей национальной безопасности и способности командования решительно реагировать в целях защиты наших интересов и интересов наших союзников и партнеров

- добавил Уайтинг.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    11 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. smart_ups Ранг пользователя
      smart_ups
      +6
      Сегодня, 08:16
      История показала , что все договора с англосаксами действуют только до того момента пока им это выгодно. И этими бумажками они с лёгкостью подтираются.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 08:26
        Пентагон якобы выступает против гонки вооружений на околоземной орбите, призывая к этому Россию и Китай.

        Они там ничего не попутали...??? Это баба Яга была против, а Пентагон всегда был за размещение вооружений в космосе, а значит и за гонку вооружений там... Про "СОИ" мы ещё не забыли...
        1. krot Ранг пользователя
          krot
          +1
          Сегодня, 09:01
          У нас война с англосаксами.. И если они чувствуют свою уязвимость в космосе, то наоборот нам нужно развивать данное направление, а не договариваться с паразитами Земли!
    2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 08:16
      США, России и Китаю надо укреплять доверие...

      Американцы рассчитывают на доверие русских после санкций, многочисленных лжи и обманов... smile однако...
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:20
      Согласен "сидеть" на этом телефоне,но он должен быть подключён к американской телефонной сети. bullyОплачивает Пентагон.
    4. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 08:23
      в целях защиты наших интересов и интересов наших союзников и партнеров

      Вы, же
      " исключительные"... выкручивайтесь сами.... yes
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:23
      «Пентагон якобы выступает против гонки вооружений на околоземной орбите, призывая к этому Россию и Китай» —

      — Хочет в этой "гонке" один поучаствовать ...
    6. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 08:24
      По его словам, боевой потенциал российских ВКС очень высок, несмотря на участие в конфликте на Украине и западные санкции.

      Да что ты будешь делать... laughing чубатые, на миротворец этого Уайтинга, срочно... lol
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:36
        Цитата: Msi
        боевой потенциал российских ВКС очень высок, несмотря на участие в конфликте на Украине и западные санкции.

        Да-да-да! Высок и очень опасен!! Лучше выпрыгивай из окошка с криком "Русские в космосе нас сбивают!"
    7. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      Сегодня, 08:50
      Прямой канал связи между руководителями США и прочими странами, и СССР действует с 1980 года, чо ещё выдумывать? Причём связь как голосовая, так, на всякий случай, ещё телетайпная и телеграфная
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 08:54
      Глава космических войск США заявил о необходимости наладить канал связи с Россией по космосу

      История много чего показала, особенно то, что с полосатиками стоит разговаривать тогда, когда "хорошие карты на руках" есть джокер и не в рукаве!!! По крайне мере, они должны в это поверить!
      Можно и блефовать, но тогда мастер "игры" должен быть уровнем не меньше их уровня.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»