Глава космических войск США заявил о необходимости наладить канал связи с Россией по космосу
Отношения России и США находятся на самом низком уровне за всю историю, каналы связи почти не действуют, за исключением нескольких. Пентагон желал бы добавить в этот список еще один канал, на этот раз по космосу. Об этом заявил начальник космического командования США Стивен Уайтинг.
Американское космическое командование хотело бы иметь канал для связи с Москвой по теме космоса, поскольку Пентагон якобы выступает против гонки вооружений на околоземной орбите, призывая к этому Россию и Китай. По словам Уайтинга, на сегодняшний день на вооружении стран появилось оружие, которое еще несколько лет назад считалось фантастическим, а боевые действия могут перенестись в космос.
- приводит РИА Новости слова генерала.
Ранее Уайтинг заявлял, что российские противоспутниковые системы якобы угрожают "национальной безопасности" США и их союзников. По его словам, боевой потенциал российских ВКС очень высок, несмотря на участие в конфликте на Украине и западные санкции.
- добавил Уайтинг.
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