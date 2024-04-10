Глава космических войск США заявил о необходимости наладить канал связи с Россией по космосу

Нам бы хотелось иметь рабочие деконфликтные каналы (...) США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе

Потенциал России по борьбе со спутниками представляет собой реальную угрозу для космической сферы, нашей национальной безопасности и способности командования решительно реагировать в целях защиты наших интересов и интересов наших союзников и партнеров