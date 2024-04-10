Турция ввела санкции против Израиля, став первым предпринявшим такие меры государством

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Турция ввела санкции против Израиля, став первым предпринявшим такие меры государством

Власти Турции приняли решение о введении экономических санкций против Израиля. Таким образом, Турция стала первым государством в мире, решившимся на подобный шаг.

Как известно, Турция и ранее очень негативно воспринимала действия Израиля в секторе Газа. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно требовал от израильского руководства прекратить жестокую операцию, обвинял Израиль в гуманитарной катастрофе в регионе.



Отказ Израиля реагировать на попытки Турции оказать гуманитарную помощь Газе переполнил нашу чашу терпения. Совсем недавно была предотвращена попытка доставки помощи по воздуху через Иорданию. Мы временно ограничили экспорт из нашей страны в Израиль

- заявил министр торговли Турции Омер Болат.

Как отметил руководитель турецкого министерства торговли, в настоящее время определен список из 54 групп товаров. Их экспорт в Израиль будет ограничен. Среди данных товаров – авиационное топливо, моторное масло, цемент, станки различного типа.

Вплоть до последнего времени Турция активно торговала с Израилем. Это обстоятельство не способствовало авторитету Анкары в мусульманском сообществе, так как, несмотря на критику военной операции в палестинском анклаве, Анкара продолжала поставлять Тель-Авиву товары, часть которых использовалась и в военных целях, например – то же топливо. Теперь ситуация изменилась. Не исключено, что некоторые другие мусульманские страны тоже могут последовать примеру Турции.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 08:23
    Азербайджанской нефти в этом списке не вижу,это святое.
  2. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +1
    Сегодня, 08:27
    экономических санкций

    Мож нам кому- нить этих самых экономических санкций насыпать с горкой? recourse
    1. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 08:36
      Мож нам кому- нить этих самых экономических санкций насыпать с горкой?

      Ежели кому и насыпят, то Воронежу. Там родственников нет. drinks
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:29
    «Турция стала первым государством в мире, решившимся на подобный шаг» —

    — Алиев,следуй за старшим братом! ...
  4. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +1
    Сегодня, 08:32
    Не исключено, что некоторые другие мусульманские страны тоже могут последовать примеру Турции.

    Мусульманский мир сильно разделён. Может последуют, а может и нет... request
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 08:39
      Цитата: Msi
      Мусульманский мир сильно разделён. Может последуют, а может и нет...

      Тем не менее, Турции очень важно сохранить "лицо" в мусульманском мире. Вот Эрдоган и подсуетился
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 08:55
        Эрдоган красавчик! А всем остальным слабО? Иордания? Египет? Азербайджан?
    2. Анатоль Клим Ранг пользователя
      Анатоль Клим
      +3
      Сегодня, 08:57
      Цитата: Msi
      Мусульманский мир

      С праздником Ураза-Байрам всех, пусть у вас всех будет мир и достаток. Мои друзья татары поздравили меня, хотя я русский и не мусульманин, сказали, что это наш общий праздник, скоро поздравлю их на пасху hi
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 09:25
        Подарив десяток варёных крашеных яиц ?! feel
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:56
    Власти Турции приняли решение о введении экономических санкций против Израиля.
    У Эрдогана своя игра на международном поле и исключительно для поднятия своего авторитета.
    1. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +2
      Сегодня, 08:58
      Лично мне его игра нравится гораздо больше, чем игра макарона
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 08:59
      У Эрдогана своя игра на международном поле

      Возрождение Османской империи, влажные мечты Эрдогана...

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