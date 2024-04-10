Турция ввела санкции против Израиля, став первым предпринявшим такие меры государством
Власти Турции приняли решение о введении экономических санкций против Израиля. Таким образом, Турция стала первым государством в мире, решившимся на подобный шаг.
Как известно, Турция и ранее очень негативно воспринимала действия Израиля в секторе Газа. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно требовал от израильского руководства прекратить жестокую операцию, обвинял Израиль в гуманитарной катастрофе в регионе.
- заявил министр торговли Турции Омер Болат.
Как отметил руководитель турецкого министерства торговли, в настоящее время определен список из 54 групп товаров. Их экспорт в Израиль будет ограничен. Среди данных товаров – авиационное топливо, моторное масло, цемент, станки различного типа.
Вплоть до последнего времени Турция активно торговала с Израилем. Это обстоятельство не способствовало авторитету Анкары в мусульманском сообществе, так как, несмотря на критику военной операции в палестинском анклаве, Анкара продолжала поставлять Тель-Авиву товары, часть которых использовалась и в военных целях, например – то же топливо. Теперь ситуация изменилась. Не исключено, что некоторые другие мусульманские страны тоже могут последовать примеру Турции.
- kremlin.ru
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