Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия

Власти США негативно относятся к атакам украинских формирований против нефтеперерабатывающих заводов на территории «старых» регионов Российской Федерации. Ранее об этом уже сообщала американская пресса, но теперь последовало и заявление главы Пентагона.Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Киеву не надо выбирать российские нефтезаводы в качестве целей для ударов ВСУ. По мнению руководителя американского военного ведомства, такие действия Украины могут угрожать глобальным интересам в сфере энергетики.- подчеркнул Ллойд Остин.Власти США обеспокоены тем, что такие удары могут ухудшить ситуацию на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Но неизвестно, прислушается ли Украина к словам Остина. Тем более, заявление главы Пентагона на публику – это одно дело, а совсем другое дело – то, что говорят в действительности американские чиновники своим украинским протеже.Вполне вероятно, что дальнейшие удары, если они последуют, будут подаваться как «самодеятельность» Киева, за которую «коллективный Запад» не несет никакой ответственности. С этой целью и могло быть сделано соответствующее заявление руководителя американского министерства обороны.