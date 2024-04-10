Министр обороны США раскритиковал атаки Украины против российских нефтезаводов

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Министр обороны США раскритиковал атаки Украины против российских нефтезаводов

Власти США негативно относятся к атакам украинских формирований против нефтеперерабатывающих заводов на территории «старых» регионов Российской Федерации. Ранее об этом уже сообщала американская пресса, но теперь последовало и заявление главы Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Киеву не надо выбирать российские нефтезаводы в качестве целей для ударов ВСУ. По мнению руководителя американского военного ведомства, такие действия Украины могут угрожать глобальным интересам в сфере энергетики.



Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия

- подчеркнул Ллойд Остин.

Власти США обеспокоены тем, что такие удары могут ухудшить ситуацию на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Но неизвестно, прислушается ли Украина к словам Остина. Тем более, заявление главы Пентагона на публику – это одно дело, а совсем другое дело – то, что говорят в действительности американские чиновники своим украинским протеже.

Вполне вероятно, что дальнейшие удары, если они последуют, будут подаваться как «самодеятельность» Киева, за которую «коллективный Запад» не несет никакой ответственности. С этой целью и могло быть сделано соответствующее заявление руководителя американского министерства обороны.
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    17 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 08:36
      «Министр обороны США раскритиковал атаки Украины против российских нефтезаводов» —

      — Ну как раскритиковал,пожурил ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:43
        Открестился чёрт от ладана...Цинизму американцев нет предела... А кто хохлопитекам эти атаки помогает устраивать...??? Не ваши ли друзья англичане...??? Ну так может сразу их "раскритиковать"...???
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 09:08
          На мой взгляд этот примат просто пытается отвести подозрение от сша, как соучастнике этих атак.
    2. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 08:36
      типа плохой полицейский и хороший полицейский ?
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 08:43
      Просто товарищ Новак вместе с Опек + действует в одной упряжке.Как то " случайно" ремонтируемые мощности для переработки точно совпадают с количеством баррелей нефти ,на которые Россия сократила добычу не уменьшая экспорт.71$ за Urals ,минус 6- 8 $ дисконт ,в России всех устраивает.
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 08:53
        Цитата: tralflot1832
        Просто товарищ Новак вместе с Опек + действует в одной упряжке.

        Только вот США на эту упряжку...
        Джеффри Пайетт: "Наша цель — гарантировать, что „Арктик СПГ-2“ не будет иметь шансов на успех. Мы максимально сосредоточены на том, чтобы у России не было возможности осуществлять новые проекты, чтобы реализовать газ, который она раньше направляла в Европу"
        "НОВАТЭК" уже приостановил производство на Arctic LNG 2.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 09:00
          И что из этого,завод в рабочем состоянии.Как только сойдёт лёд он заработает.Пока в сезонное режиме.
          1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 09:06
            Цитата: tralflot1832
            И что из этого,завод в рабочем состоянии.Как только сойдёт лёд он заработает.Пока в сезонное режиме.

            А вот Новак говорит что проект приостановлен. Французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), японский консорциум Japan Arctic LNG (10%) так же приостановили участие в проекте. Николай Шульгинов заявляет что теперь сосредоточены на развитии Мурманского проекта. Но вам, конечно, виднее, кто они все такие...
            1. tralflot1832 Ранг пользователя
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 09:20
              Если с места сдвинется накопитель " Саам ПГХ" в Ура- губе ,тогда у Арктик СПГ действительно проблемы.А так всё это БЛА- БЛА.Третью очередь ,недавно доставленную из двух модулей китайскими судами - тяжеловозами зимой по СМП под проводкой двух атомных ледоколов можно и использовать в Мурманской проекте Новатэка.Но это не точно.
      2. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 08:58
        Извиняюсь Urals ,ceгодня 77 $. good
    4. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 08:44
      Вполне вероятно, что дальнейшие удары, если они последуют, будут подаваться как «самодеятельность» Киева, за которую «коллективный Запад» не несет никакой ответственности.

      Понятное дело. Постоянно пытаются придать самостоятельности 404 ым... Если что, себя хотят вывести из под ответного удара.
    5. Dzenn Ранг пользователя
      Dzenn
      +1
      Сегодня, 08:45
      Ну значит надо ждать новых пролетов американских самолетов и БПЛА в Черном море, и новых атак на наши НПЗ.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 08:48
      Остин заявил, что Киеву не надо выбирать российские нефтезаводы в качестве целей для ударов ВСУ.
      Выходит, что возможная неблагоприятная ситуация на рынке нефти намного важнее информационной картинки украинских ударов в глубину российской территории. Но при этом помогают киеву осуществляя целеуказание и сопровождение полета дронов.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 09:03
        Генадий ,удивительно но нефтяные спикулянты из всего повышения цен на нефть 2-3 $ списывают на удары ВСУ по нашим НПЗ.
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +1
          Сегодня, 09:07
          нефтяные спекулянты
          hi , Андрей. Каждый зарабатывает, как может поэтому пользуются любой возможностью особенно если это на первых страницах СМИ.
    7. KCA Ранг пользователя
      KCA
      0
      Сегодня, 09:02
      Конечно критикует, кажется, что до зимы далеко, а она как вдруг неожиданно настанет, как вдруг США понадобится закупать на ДВ мазут и солярку, а их нет, а вдруг зима ещё и холодная будет
    8. Солдатов В. Ранг пользователя
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 09:10
      Не военные главные в этой игре, а нефтяные мировые магнаты, наши тоже в этой игре. Цены на бензин сдерживают развитие экономики нашей страны, как и цены на электроэнергию.

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