Израиль впервые применил корабельную версию системы ПВО «Железный купол», сбив беспилотник йеменских повстанцев
Зафиксирован первый случай применения корабельной версии системы противовоздушной обороны «Железный купол» военно-морскими силами Израиля. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Система ПВО C-Dome, установленная на корвете класса Sa'ar 6, уничтожила беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону порта Эйлат на Красном море. Атака БПЛА против этого израильского порта была организована йеменскими хуситами из движения «Ансар Алла». Из системы ПВО были запущены две ракеты, которые и смогли сбить дрон. Над Красным морем в момент попадания ракет в беспилотник, произошел сильный взрыв.
Армия обороны Израиля сообщает, что воздушная цель была перехвачена системой «Железный купол» после того, как нарушила границы воздушного пространства Израиля в районе Эйлата. Беспилотник летел с восточного направления. В самом Эйлате из-за попытки атаки дроном была объявлена воздушная тревога.
В последние месяцы хуситы интенсифицировали свои атаки против израильского порта Эйлат. Руководство движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующего значительную часть Йемена, заявляет, что данные атаки являются знаком солидарности с палестинским движением ХАМАС, ведущим борьбу против израильских войск в секторе Газа. Помимо атак БПЛА против израильского порта, хуситы регулярно атакуют суда израильских компаний в Красном море, используя дроны и противокорабельные ракеты.
Помимо хуситов, дроны против израильских объектов запускает и радикальная группировка «Исламское сопротивление в Ираке», которая тесно взаимодействует с ливанским шиитским движением «Хизбалла». Эта группировка атакует как израильские цели, так и американские военные объекты в Ираке и Сирии.
На прошлой неделе «Исламское сопротивление Ирака» атаковало док Эйлата с помощью ударного беспилотника дальнего действия. В результате атаки едва не был поражен израильский корвет, который находился в данном доке. Контр-адмирал ВМС Израиля Даниэль Хагари назвал произошедшее очень серьёзным инцидентом и подчеркнул, что вооруженные силы страны сделают соответствующие выводы о необходимости усиления противовоздушной обороны Эйлата.
- Армия обороны Израиля / https://www.idf.il/
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