Над Чёрным морем появился БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США, следящий за Краснодарским краем
Сегодня над акваторией Черного моря было зафиксировано появление высотного разведывательного беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk ВВС США. Как следует из анализа маршрута полета беспилотника, он занимается наблюдением за российским Краснодарским краем.
Понятно, что такое внимание разведывательной беспилотной авиации США к Краснодарскому краю не является случайным. Не исключено, что речь идет о подготовке атаки украинских формирований на военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске с помощью безэкипажных катеров, либо на аэропорт Сочи с помощью дронов-камикадзе.
С начала украинского конфликта авиация стран Североатлантического альянса демонстрирует очень высокую активность в Черноморском регионе. Речь идет о сборе разведывательными самолетами и БПЛА информации о российских стратегических объектах в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края. Затем полученная информация передается ВСУ и используется украинскими формированиями для планирования и осуществления атак на российские объекты.
Ранее мы сообщали, что в марте 2024 года количество полетов западной разведывательной авиации у южных границ нашей страны значительно возросло. Так, в районе Крыма появлялись разведывательные самолеты военно-воздушных сил США, Великобритании, Франции, Италии, Турции.
Нет сомнений в существовании прямой связи между разведывательной активностью авиации НАТО в Черноморском регионе и участившимися атаками ВСУ против объектов российского флота в Крыму.
- Wikipedia / U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
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