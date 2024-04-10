Над Чёрным морем появился БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США, следящий за Краснодарским краем

16
Над Чёрным морем появился БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США, следящий за Краснодарским краем

Сегодня над акваторией Черного моря было зафиксировано появление высотного разведывательного беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk ВВС США. Как следует из анализа маршрута полета беспилотника, он занимается наблюдением за российским Краснодарским краем.

Понятно, что такое внимание разведывательной беспилотной авиации США к Краснодарскому краю не является случайным. Не исключено, что речь идет о подготовке атаки украинских формирований на военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске с помощью безэкипажных катеров, либо на аэропорт Сочи с помощью дронов-камикадзе.



С начала украинского конфликта авиация стран Североатлантического альянса демонстрирует очень высокую активность в Черноморском регионе. Речь идет о сборе разведывательными самолетами и БПЛА информации о российских стратегических объектах в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края. Затем полученная информация передается ВСУ и используется украинскими формированиями для планирования и осуществления атак на российские объекты.


Ранее мы сообщали, что в марте 2024 года количество полетов западной разведывательной авиации у южных границ нашей страны значительно возросло. Так, в районе Крыма появлялись разведывательные самолеты военно-воздушных сил США, Великобритании, Франции, Италии, Турции.

Нет сомнений в существовании прямой связи между разведывательной активностью авиации НАТО в Черноморском регионе и участившимися атаками ВСУ против объектов российского флота в Крыму.
  • Wikipedia / U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Чёрный Ранг пользователя
    Чёрный
    +1
    Сегодня, 09:13
    Тут только одно противоядие - "случайный" пуск ракеты со "случайным" поражением цели....
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      Сегодня, 09:16
      Тут только одно противоядие - "случайный" пуск ракеты

      Нет есть ещё одно эффективное средство... Авиационный керосин "в морду" ...
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        +2
        Сегодня, 09:19
        Безпилотник неизвестного происхождения попал в двигатель, прилетел со стороны грузии, чем не вариант. Над Севастополем воздушная тревога. Возможно обманка, летает он явно в зоне моста.
    2. Комментарий был удален.
    3. скептик Ранг пользователя
      скептик
      +2
      Сегодня, 09:24
      Цитата: Чёрный
      Тут только одно противоядие - "случайный" пуск ракеты со "случайным" поражением цели....

      Как минимум - слепить. На протесты - устраняем укрошпионаж.
    4. alebdun2000 Ранг пользователя
      alebdun2000
      +2
      Сегодня, 09:25
      Вот именно, а потом " мы разберёмся виновных накажем"...и так постоянно
  2. Neo-9947 Ранг пользователя
    Neo-9947
    +2
    Сегодня, 09:16
    Совсем опупкли. Завтра глядишь над Сочи пролетит.
    Валить его к чертям собачьим.
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 09:17
    RQ-4B Global Hawk ВВС США... он занимается наблюдением за российским Краснодарским краем
    Следовательно необходимо ожидать очередной пакости со стороны киева под руководством англосаксов.
    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 09:36
      Сигнал... ухи надо держать востро!
  4. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +1
    Сегодня, 09:21
    Да..
    Разведка стран NATO очень хорошо помогает Украине.
    Наверное бпла проходят модернизацию с учётом сво , азначит будет ещё лучше работать.
    1. andr327 Ранг пользователя
      andr327
      0
      Сегодня, 09:27
      А что-то сегодня Посейдона не видно.
  5. Санчо да Винча Ранг пользователя
    Санчо да Винча
    0
    Сегодня, 09:24
    Уважаемые коллеги, не кажется ли вам, что в воздухе очень явственно запахло военной провокацией с нехорошими последствиями, а вот где и каким способом - нашим аналитикам придётся попотеть. Дай Бог разгадать! И всё это вокруг нашего Чёрного моря - Крым, Краснодар, Приднестровье...
  6. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    0
    Сегодня, 09:29
    Цитата: andr327
    А что-то сегодня Посейдона не видно.

    Может нет нужды?
    Да они там не спят, все переправеряют.
  7. Владимириус Ранг пользователя
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 09:30
    абсолютно любой глобал хоук над черным морем необходимо уничтожать причем как можно скорее
  8. 30 вис Ранг пользователя
    30 вис
    +1
    Сегодня, 09:31
    Быстро про пин ..досины работают .... . у нас объявлена воздушная тревога .. Севастополь ...
  9. fax66 Ранг пользователя
    fax66
    +1
    Сегодня, 09:33
    Когда в каких-то районах мирового океана проводятся учения флотов, то страны предупреждают об этом и закрывают воздушное и водное пространство на время проведения учений. Или это не так?
    А у нас вообще-то идёт война в Черноморском бассейне, а летают по правилам мирного времени... Это как?
  10. Андрей Андреев_2 Ранг пользователя
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 09:36
    Да хватит уже маскироваться и прятаться!! Сбивать надо без сомнения! И вводить бесполетную зону над ЧМ...

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»