Немецкое правительство выделило средства на подготовку новой партии боевых машин пехоты Marder для ВСУ

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Немецкое правительство выделило средства на подготовку новой партии боевых машин пехоты Marder для ВСУ

Немецкий концерн Rheinmetall поставит украинской армии дополнительную партию БМП Marder, заказ на подготовку техники разместило немецкое правительство. В концерне заявили, что уже начали работы по восстановлению БМП.

Германия передаст Украине дополнительно еще 20 БМП Marder 1A3, техника снимается с длительного хранения и отправляется на предприятия концерна Rheinmetall, где ее приведут в надлежащий вид и отправят украинским военным. Пока по точным срокам отправки информации нет, но завершить передачу техники обещают в этом году. Работы идут одновременно на двух заводах в Унтерлюссе и Касселе, в концерне заявили, что получили от правительства ФРГ двузначную цифру миллионов евро за работу.



Новые 20 БМП Marder присоединятся к уже переданной ранее ВСУ примерно сотне единиц аналогичной техники. Часть немецких боевых машин пехоты уже уничтожена в боях, несколько экземпляров попали в руки российских военных в качестве трофеев. Взяли их под Авдеевкой, куда была переброшена 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, на вооружении которой и стоят "немцы".


Согласно опубликованному Rheinmetall пресс-релизу, все машины новой партии будут оборудованы в ходе работ лазерным дальномером, что должно значительно увеличить возможность обнаруживать и поражать цели. Другие подробности капитального ремонта техники не сообщаются.
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    2 комментария
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 09:21
      Rheinmetall поставит украинской армии дополнительную партию БМП Marder
      А как на Rheinmetall с пожарной безопасностью обстоят дела? Это я к тому, что такое вредное для России предприятие может (просто обязано) в один прекрасный момент загореться по различным причинам или кто-то из руководства попасть в автомобильную катастрофу. А ведь заслуживают этого.
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 09:30
      техника снимается с длительного хранения и отправляется на предприятия концерна Rheinmetall

      Место занимает... освождать для слудуещей партии надо... а выкинуть жалко... winked

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