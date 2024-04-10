Немецкое правительство выделило средства на подготовку новой партии боевых машин пехоты Marder для ВСУ

Немецкий концерн Rheinmetall поставит украинской армии дополнительную партию БМП Marder, заказ на подготовку техники разместило немецкое правительство. В концерне заявили, что уже начали работы по восстановлению БМП.Германия передаст Украине дополнительно еще 20 БМП Marder 1A3, техника снимается с длительного хранения и отправляется на предприятия концерна Rheinmetall, где ее приведут в надлежащий вид и отправят украинским военным. Пока по точным срокам отправки информации нет, но завершить передачу техники обещают в этом году. Работы идут одновременно на двух заводах в Унтерлюссе и Касселе, в концерне заявили, что получили от правительства ФРГ двузначную цифру миллионов евро за работу.Новые 20 БМП Marder присоединятся к уже переданной ранее ВСУ примерно сотне единиц аналогичной техники. Часть немецких боевых машин пехоты уже уничтожена в боях, несколько экземпляров попали в руки российских военных в качестве трофеев. Взяли их под Авдеевкой, куда была переброшена 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, на вооружении которой и стоят "немцы".Согласно опубликованному Rheinmetall пресс-релизу, все машины новой партии будут оборудованы в ходе работ лазерным дальномером, что должно значительно увеличить возможность обнаруживать и поражать цели. Другие подробности капитального ремонта техники не сообщаются.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»