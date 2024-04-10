Турция может разместить зенитные ракетные комплексы С-400 на границе с Ираком

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Турция может разместить зенитные ракетные комплексы С-400 на границе с Ираком

Турецкое военное руководство планирует задействовать, ранее приобретенные у России, комплексы С-400 на границе с Ираком, сообщает издание Türkiye.

В материале говорится, что размещение вышеупомянутых ЗРК может начаться сразу после окончания празднования Ураза-байрам, который в этом году выпадает на 10 апреля или на следующей неделе.



Как сообщает источник издания, переброска С-400 на границу с Ираком связана с трансграничной операцией, которая якобы уже полностью спланирована, а ее конечной целью является взятие под полный контроль турецко-иракской границы и очистка ее от представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В статье говорится, что вышеупомянутая операция может начаться уже после 22 апреля. На эту дату запланирован визит турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Ирак. Вероятно, президент Турции в ходе данной встречи согласует с властями страны детали предстоящей операцию, после чего начнутся боевые действия.

Сообщается, что Анкара уже начала переброску своих армейских подразделений и тыловых частей в приграничные с Ираком регионы.

Напомним, что ранее президент Турции обещал установить полный контроль над границей к лету. Также Эрдоган анонсировал завершение мероприятий по борьбе с терроризмом в САР.
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    14 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:02
      Турция может разместить зенитные ракетные комплексы С-400 на границе с Ираком
      А против кого?
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 11:27
        А против кого?
        Так вроде пояснили, что против Рабочей партии Курдистана. Вот только РПК не имеет ни авиации, ни баллистических ракет. Тогда выходит, что против Сирии или Ирана между которыми Ирак?
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 11:33
          Сирия, Иран, а чем они Турции могут угрожать, а главное, ЗАЧЕМ?
          Курдов никто особо не любит, кроме полосатиков, пожалуй...
          1. rotmistr60 Ранг пользователя
            rotmistr60
            0
            Сегодня, 11:48
            Сирия, Иран, а чем они Турции могут угрожать, а главное, ЗАЧЕМ?
            А чем Сирия и Иран угрожают Сша? А у Эрдогана все же войска в Сирии.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 12:27
              Это, как раз, другое, проблему отодвинули на потом ... за курдов кто впишется?
        2. vargo Ранг пользователя
          vargo
          0
          Сегодня, 11:47
          Вот только сегодня пробежала инфа, что Израиль может нанести удар по Ирану (по ядерным объектам). После этого читаю про турецкие С-400 у Ирака. На севере Ирака как раз горный массив, и подобные системы могли бы помешать там подлететь скрытно к северной части Ирана.
          Других мыслей от кого бы мог там быть С-400 реально не вижу. Не против США же.
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:30
            Эрдоган помогает Ирану...
            Восток дело смутное, конечно, но именно этот вариант, надо как то обосновать, никаких предпосылок не было.
            Впрочем, подковерные игры были, есть, будут всегда и о большей части таковых, мы не узнаем... не успеем узнать.
            1. vargo Ранг пользователя
              vargo
              0
              Сегодня, 12:33
              Ну там конечно у каждого своя хата. Но в борьбе против Израиля там у многих есть общий интерес. Так что не исключаю
              1. rocket757 Ранг пользователя
                rocket757
                0
                Сегодня, 12:48
                А чем Израиль мешает султан, так шоп напрямую... Для него это повод, взбодрить свой электорат... повод вечный, удобный.
      2. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        0
        Сегодня, 13:19
        Скорее для уничтожения "кустарными" БПЛА. Явно пиндский заказ, чтоб скомпрометировать.
    2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      -1
      Сегодня, 11:15
      Цитата: rocket757
      А против кого?

      Эрдоган такой фрукт что может запросто повернуть это оружие против нас.
      Так что господину Путину прежде чем продавать другу Эрдогану оружие России 100 раз надо было подумать.
      1. vargo Ранг пользователя
        vargo
        0
        Сегодня, 11:49
        С турками всегда надо думать дважды. Но это не только нам, это всем.. С ними иначе никак. Просто вот так всегда сложно. Но работать то как-то надо.
      2. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:52
        Султан нам не друг, вот только вместо него на всех могут пролезть такие, которые ещё хуже.
        По мнению политологов, сами турки не рвутся ссорится с Россией, но кто и когда спрашивал/слушал обывателя, особенно после выигранных выборов?
        В общем, шило на мыло, но результат не очевиден.
    3. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 12:30
      На кой черт С-400 для борьбы с РПК???

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