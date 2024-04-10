Турция может разместить зенитные ракетные комплексы С-400 на границе с Ираком

Турецкое военное руководство планирует задействовать, ранее приобретенные у России, комплексы С-400 на границе с Ираком, сообщает издание Türkiye.В материале говорится, что размещение вышеупомянутых ЗРК может начаться сразу после окончания празднования Ураза-байрам, который в этом году выпадает на 10 апреля или на следующей неделе.Как сообщает источник издания, переброска С-400 на границу с Ираком связана с трансграничной операцией, которая якобы уже полностью спланирована, а ее конечной целью является взятие под полный контроль турецко-иракской границы и очистка ее от представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В статье говорится, что вышеупомянутая операция может начаться уже после 22 апреля. На эту дату запланирован визит турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Ирак. Вероятно, президент Турции в ходе данной встречи согласует с властями страны детали предстоящей операцию, после чего начнутся боевые действия.Сообщается, что Анкара уже начала переброску своих армейских подразделений и тыловых частей в приграничные с Ираком регионы.Напомним, что ранее президент Турции обещал установить полный контроль над границей к лету. Также Эрдоган анонсировал завершение мероприятий по борьбе с терроризмом в САР.

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