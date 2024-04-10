WSJ: Американские беспилотники оказались недостаточно эффективными для боевых действий на Украине

14
WSJ: Американские беспилотники оказались недостаточно эффективными для боевых действий на Украине

Американские беспилотники, поставленные украинской армии, оказались недостаточно эффективными для ведения боевых действий. Как пишет Wall Street Journal большинство американских беспилотных систем просто не могут справиться с российской РЭБ и выполнять боевые задачи.

По данным американского издания, поставляемые на Украину БПЛА оказались, в своем большинстве, слишком дорогими и неготовыми к участию в конфликтах такой эффективности. Как показали боевые действия, армии нужны относительно дешевые и эффективные дроны, являющиеся расходным материалом, а не высокотехнологичные дорогие "игрушки", на которые сделали ставку в США.

Общая репутация американских беспилотников любого вида на Украине такова, что они работают не так хорошо, как другие системы (...) они оказались не очень успешной платформой на линии фронта

- заявил глава американского производителя дронов Skydio Адам Брай.



С критикой американских дронов выступили как украинские волонтеры, так и военные. По их словам, основные проблемы у данных БПЛА заключается в неспособности бороться с российскими системами РЭБ, а также "хрупкости конструкции". Все это накладывается на стоимость, поэтому при закупках предпочтение отдается беспилотникам других производителей. Киев вынужден закупать более дешевые модели, чтобы увеличить количество дронов на линии фронта.

Американцы оправдываются тем, что многие БПЛА были разработаны несколько лет назад и уже устарели, а производители дронов "вообще не думали", что на Украине будет вестись радиоэлектронная борьба. Наверное, они представляли эту войну как конфликт на уровне Второй мировой войны.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 10:59
      Надо быть объективным... им негде, реально, было проверить свои дроны и... опять же объективно, у них тенденция делать сложно, дорого и... в общем, бабло зарабатывают, с реалиями они не хотят считается никак.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +2
        Сегодня, 11:08
        У них у всей техники, любой, БПЛА в том числе, привязка к GPS, а GPS наши глушат как минимум 22 года, это когда я первый раз увидел, потеря сигнала оператора ставит на автопилот и возврат к точке запуска, а если точку запуска невозможно найти без GPS? Нарезание кругов до потери топлива или тока в акк и достойный трофей для наших спецов
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 11:31
          Слышал интересное экспертное мнение почему полосатики загоношились вокруг наших космических дел, очень активно...
          Только у нас есть возможность уделать их военную космическую группировку реально, значительно, а без неё у них, если не полный кирдык, то затык конкретный и что самое главное, они ничего в замен сделать не могут, в обозримом будующем!
          1. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            Сегодня, 11:42
            Без тотального уничтожения всего на всех орбитах, от 300км до 40000км не уделать, а на это ни мы, ни амеры пойти не можем, плюс другие заинтересованные страны - Китай, например, снести пару спутников "контроля поверхности Земли" можно, особенно если осторожно и не атакой с Земли
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 12:24
              Ответе на простой вопрос... зачем тотально уничтожать все подряд?
              Можно ещё вопросик... сколько спутников жпс надо грохнуть над конкретной территорией, что жпс стала работать именно через ж ж ж? Это помимо наземных объектов системы позиционирования.
              1. KCA Ранг пользователя
                KCA
                0
                Сегодня, 12:33
                Передача со спутников GPS жалкие милливатты, загасить можно прям с мобильника, наземные влияют только на координаты спутников, потребителям они не важны, вдуть им ложные координаты тоже хорошо, что и делают
                1. rocket757 Ранг пользователя
                  rocket757
                  0
                  Сегодня, 12:46
                  жпс выключили, что тогда остаётся такого, что надо грохнуть?
                  Спутники разведчики, наблюдения и некоторые ретрансляторы...
                  Понятно, есть многопрофильные/универсальные, но это опять не все подряд.
                  В общем, дело такое, при необходимости смуту внести можно, потому как всегда есть самые узкие места, точки сосредоточения.
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 11:09
      Не надо обольщатся....
      Дадут краине хоть и недостаточно эффективного, но много....
      Качество поправят колличеством...
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:09
      оказались, в своем большинстве, слишком дорогими и неготовыми к участию в конфликтах такой эффективности.
      Вот и до американских дронов украинские критики добрались. Странно то, что удивлены дороговизной. Для Сша эта норма, т.к. принцип - дорогое, значит хорошее еще не отменили. То, что подавляются российскими системами РЭБ, так до этого американцы участвовали в конфликтах где противоположная сторона о РЭБ и не слышала, поэтому считали, что так будет всегда.
    4. смит7 Ранг пользователя
      смит7
      0
      Сегодня, 11:12
      Только без шапкозакидательства. Они скорректируются, тут сомнений нет.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:18
      Структура построения БПЛА США основана на превосходстве американской мысли. Нет у них противников и все с клеймом USA, само совершенство.
    6. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 11:20
      неготовыми к участию в конфликтах такой эффективности

      Не могу понять смысла фразы... Это у автора юмор такой? what
    7. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 12:58
      Для банды главная задача глобальный контроль, обнаружение и разведка, а что там нравится наемным туземцам совершенно плевать. Банда и дальше планирует воевать чужими руками, благо продажных чертей в мире несчитано, денег на это дадут, вложения окупаются. Не думает же кто всерьез, что войну начинают из-за ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, причина всегда бабки и влияние. Сейчас рептилоиды нацелились на Арктику, успеть загрести ресурсы.
    8. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 13:26
      Думаю, что потерю сигналов оператора и GPS высокотехнологичный БПЛА может перенести без проблем. Наверняка их система записывает пройденный маршрут и при потере сигнала БПЛА может расчитать кратчайший курс в направлении точки запуска. Летают такие аппараты высоко, так что им хватит запаса высоты, чтобы не врезаться в наземные препятствия. Большие проблемы будут у малых тактических дронов, которые могут кроме прочего потерять и управляемость и стабильность в воздухе.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»