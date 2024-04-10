На Украине планируют сократить список категорий граждан, подлежащих отсрочке от мобилизации
На фоне значительных потерь и нехватки живой силы в ВСУ в украинский парламент внесен законопроект, согласно которому предполагается сократить список категорий граждан, подлежащих отсрочке от мобилизации.
Таким образом, киевский режим намерен отменить действующую в настоящее время отсрочку для тех, у кого на содержании находятся родители, имеющие инвалидность первой и второй групп. В случае, если из супругов-опекунов один не является военнообязанным, то второго могут мобилизовать.
Кроме того, будут подлежать мобилизации граждане, на иждивении которых находятся бабушки и дедушки с инвалидностью первой и второй групп. Внук может избежать мобилизации и отправки под условный Часов Яр или очередное "контрнаступление" только в случае отсутствия более близких родственников (либо они сами больны или уже мобилизованы).
Также планируется ввести ограничения для супругов инвалидов третьей группы. Согласно законопроекту, эти граждане освобождаются от мобилизации лишь в случае инвалидности, установленной вследствие тяжелого заболевания, включая онкологию, отсутствие конечностей или внутренних органов, а также паралича.
Вместе с тем предполагается освободить от повторной мобилизации военнослужащих, возвращенных из плена в результате обмена. Это обусловлено тем, что все больше пленных боевиков ВСУ отказываются от участия в обменах, резонно предпочитая безопасность и относительный комфорт российского плена участию в боевых действиях под ударами ФАБов и плотным огнем артиллерии ВС РФ.
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