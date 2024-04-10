На Украине планируют сократить список категорий граждан, подлежащих отсрочке от мобилизации

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На Украине планируют сократить список категорий граждан, подлежащих отсрочке от мобилизации

На фоне значительных потерь и нехватки живой силы в ВСУ в украинский парламент внесен законопроект, согласно которому предполагается сократить список категорий граждан, подлежащих отсрочке от мобилизации.

Таким образом, киевский режим намерен отменить действующую в настоящее время отсрочку для тех, у кого на содержании находятся родители, имеющие инвалидность первой и второй групп. В случае, если из супругов-опекунов один не является военнообязанным, то второго могут мобилизовать.



Кроме того, будут подлежать мобилизации граждане, на иждивении которых находятся бабушки и дедушки с инвалидностью первой и второй групп. Внук может избежать мобилизации и отправки под условный Часов Яр или очередное "контрнаступление" только в случае отсутствия более близких родственников (либо они сами больны или уже мобилизованы).

Также планируется ввести ограничения для супругов инвалидов третьей группы. Согласно законопроекту, эти граждане освобождаются от мобилизации лишь в случае инвалидности, установленной вследствие тяжелого заболевания, включая онкологию, отсутствие конечностей или внутренних органов, а также паралича.

Вместе с тем предполагается освободить от повторной мобилизации военнослужащих, возвращенных из плена в результате обмена. Это обусловлено тем, что все больше пленных боевиков ВСУ отказываются от участия в обменах, резонно предпочитая безопасность и относительный комфорт российского плена участию в боевых действиях под ударами ФАБов и плотным огнем артиллерии ВС РФ.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:04
      «На Украине планируют сократить список категорий граждан, подлежащих отсрочке от мобилизации» —

      — На Украине планируют сократить список граждан ...
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 11:11
        Дальнейшая могилизация до последнего украинца продолжается продолжается!
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 11:22
          меньше потом в тылу останется недобитков
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:19
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — На Украине планируют сократить список граждан ...

        Могли бы не мучать людей, а сразу объявили всех годными для ведения войны. Все равно через месяц это придется делать, США надавят.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:05
      На Украине планируют сократить список категорий граждан, подлежащих отсрочке от мобилизации
      . И что? Других ВАЖНЫХ новостей там нет и быть не может!
      Это в глазах, в "умах" самых перескакавших кастрюлеголовых, с запада могут придти важные новости, а остальные могут понять, что от туда прилетает только чушь, вранье и прочее подобное.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 11:11
      ВСУ нужны люди и ко всем этим спискам можно отнестись условно ,с фронта возвращать не будут .Признают ошибку потом ,но скажут что вам не повезло просто
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:16
      Всех под ружье и без ограничений. Я как-то писал, что с такими темпами скоро будут с рождения приписывать ребенка к определенной в/части и при достижении призывного возраста обязывать явиться в эту часть или приводить под руки. И будет всем "счастье".
    5. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 12:36
      Да ладно, по-моему список расширили.

      Все сотрудники Нацполиции, НАБУ, БЭБ, ГБР, прокуратуры, ГСЧС, а также исполнительной службы будет забронирован от мобилизации;
      Депутаты ВР и штатные помощники;
      Руководители органов госвласти и местного самоуправления тоже;
      Персонал предприятий, критически важных для снабжения ВСУ, а также их бенефициарные собственники (даже если они на этом предприятии не работают).
      Сотрудники цирка и прочие деятели культуры.

      А вот простых граждан из него исключили. Полностью.

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