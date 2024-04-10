Силами ПВО России над Брянской областью уничтожены пять беспилотников самолётного типа

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Силами ПВО России над Брянской областью уничтожены пять беспилотников самолётного типа

Киевский режим продолжает применять БПЛА для ударов по приграничным регионам РФ. Так, сегодня ночью силами ПВО России над Брянской областью были уничтожены пять беспилотников самолетного типа.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве заявили, что украинские военные пытались атаковать российскую территорию при помощи пяти беспилотных аппаратов самолетного типа, которые удалось уничтожить при помощи дежурных средств противовоздушной обороны.

В течение прошедшей ночи пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области

- сказано в сообщении министерства обороны.

Украинскими военными в последнее время ежедневно предпринимаются попытки атак на российскую территорию. Помимо беспилотников, они применяют для этого артиллерию и ракетное вооружение. Речь идет не только об оружии и боеприпасах, произведенных на Украине или оставшихся в «наследство» от Советской армии. Нередко ВСУ применяют для ударов по приграничью России и вооружение западного производства. Конечно, значительная часть боеприпасов перехватывается и уничтожается российскими силами ПВО, но, к сожалению, многие из них все же достигают цели.
  • Минобороны РФ
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2 комментария
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:24
    к сожалению, многие из них все же достигают цели.
    . Отодвигать противника подальше от нашей территории и увеличивать эффективность средств контроля за воздушным пространством... пока так.
    Бесконечно наращивать силы ПВО не придётся, предел есть и у противника, тем более, можно наносить удары по местам дислокации его ударных средств.
    В этом случае, количество переходит в качество.
  2. Пионер1984 Ранг пользователя
    Пионер1984
    -1
    Сегодня, 12:02
    Сегодня наши "доблестные" ПВОшники опять отличились "дружественным" огнём.Результат потеря вертолёта и экипажа.Долго такая хрень будет продолжаться?

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