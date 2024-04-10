Силами ПВО России над Брянской областью уничтожены пять беспилотников самолётного типа
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Киевский режим продолжает применять БПЛА для ударов по приграничным регионам РФ. Так, сегодня ночью силами ПВО России над Брянской областью были уничтожены пять беспилотников самолетного типа.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве заявили, что украинские военные пытались атаковать российскую территорию при помощи пяти беспилотных аппаратов самолетного типа, которые удалось уничтожить при помощи дежурных средств противовоздушной обороны.
В течение прошедшей ночи пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области
- сказано в сообщении министерства обороны.
Украинскими военными в последнее время ежедневно предпринимаются попытки атак на российскую территорию. Помимо беспилотников, они применяют для этого артиллерию и ракетное вооружение. Речь идет не только об оружии и боеприпасах, произведенных на Украине или оставшихся в «наследство» от Советской армии. Нередко ВСУ применяют для ударов по приграничью России и вооружение западного производства. Конечно, значительная часть боеприпасов перехватывается и уничтожается российскими силами ПВО, но, к сожалению, многие из них все же достигают цели.
Минобороны РФ
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