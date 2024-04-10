Украинские ресурсы: Националисты из 3-й ОШБр ВСУ отказались выполнять приказ Сырского о переброске под Часов Яр

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Украинские ресурсы: Националисты из 3-й ОШБр ВСУ отказались выполнять приказ Сырского о переброске под Часов Яр

Украинские националисты из 3-й отдельной штурмовой бригады, созданной на базе нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), отказались отправляться под Часов Яр для удержания фронта. Такая информация приходит с украинских ресурсов.

Несколько дней назад сообщалось, что главком ВСУ Сырский планирует перебросить 3-ю ОШБр ВСУ в район Часова Яра для удержания фронта. Данная бригада считается одной из самых боеспособных и мотивированных в составе ВСУ, поскольку набрана в основном из националистов. Однако в командовании бригады посчитали бессмысленным переброску на данное направление и отказались отправляться под Часов Яр. Что самое главное, главком не может никак повлиять на данное решение, поскольку националисты его просто не слушают, что было ясно еще по Авдеевке, где они игнорировали приказ войти в город.



"Азов"* отказался отправляться под Часов Яр для удержания фронта, в третьей штурмовой бригаде считают сейчас бессмысленным этот маневр. Главком считает, что бригады не могут выбирать на каком направлении им действовать, но повлиять на ситуацию Сырский не может

- сообщает ТГ-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Генштабе.

В последне время у командования ВСУ накопилось много вопросов 3-й ОШБр ВСУ из-за ее действий. Попытка ввести ее в Авдеевку обернулась провалом, бригада просто засела на Коксохиме, а потом сбежала оттуда. Затем ее попытались перебросить в район Бердычей, но и там ничего не получилось. Теперь ситуация с Часовым Яром, где фронт начинает проседать. Что будет предпринимать Генштаб ВСУ непонятно, но на открытый конфликт с Билецким* (внесен в России в список экстремистов и террористов) Сырский не пойдет. В общем, ждем развития ситуации.
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    38 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +14
      Сегодня, 11:20
      «Главком не может никак повлиять на данное решение, поскольку националисты его просто не слушают» —

      — Тогда он не главком ...
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +5
        Сегодня, 11:47
        Жить хочется и упоротым укропитекам. Это, ведь, не языком в Киеве работать.
        1. Incvizitor Ранг пользователя
          Incvizitor
          +5
          Сегодня, 13:14
          Хочется убивать, носиловать и воровать а подыхать не хочется.
        2. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          0
          Сегодня, 13:35
          Цитата: S.K.Vichyakow
          Жить хочется и упоротым укропитекам.

          А упоротым то, как раз больше всех жить то и хочется. Ведь если их не станет, то кто будет рассказывать как нэньку надо любить!?. laughing
      2. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        +3
        Сегодня, 11:48
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Главком не может никак повлиять на данное решение, поскольку националисты его просто не слушают» —

        — Тогда он не главком ...

        А это означает , что вертели этого главкома, азИвцы на одном месте , аки пропеллер .... И означает , что ,и остальные ВСУки будут вертеть .. И это ХОРОШО !
        1. алексеев Ранг пользователя
          алексеев
          -1
          Сегодня, 12:07
          " И это хорошо!"
          Это точно! С таких прискорбный случаев и начинается разложение в армии. У нас тоже один, ныне покойный, прикормленный властью, заливался, дескать, граждане патронов нету. Слава Богу, пережили с небольшими потерями. Теперь похожий случай у украинцев. Больше таких случаев, хороших и... одинаковых по сути. А их будет тем больше, чем будут эффективнее наши средства поражения. Не хотят ценные щирые бандерлоги под огонь, под КАБы. Они же "надiя нациi". Вот полицаями быть это да! Дух мобилизованных громадян такие хотения "элиты" не повышает и это здорово.
          1. Peter1First Ранг пользователя
            Peter1First
            +3
            Сегодня, 12:22
            Абсолютно в точку! Теперь и другие бригады ВСУ /если командиры более менее сообразительные и самостоятельные/ смогут отказаться от такого счастья и послать Сырского лесом.... На очереди Кракены и прочее отребье! А когда воевать за незалэжну отказываются самые упоротые нацики -остальным и подавно не захочется! Вот только сравнение с Пригожиным не удачное -тот, не смотря на все недостатки, от борьбы с врагом точно не уклонялся!
      3. BecmepH Ранг пользователя
        BecmepH
        0
        Сегодня, 11:48
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Главком не может никак повлиять на данное решение, поскольку националисты его просто не слушают» —

        — Тогда он не главком ...

        А там все "никто"...
        А с другой стороны, если у протестующего есть воля, и он мотивирован, то его ничем не сломишь. А тут на кону жизнь. Вот так воля улетучивается и кончается мотивация.
      4. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        0
        Сегодня, 13:34
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Тогда он не главком ...

        Главком. Главком от - главный комик с цирка. В отличии от верховного клоуна
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +8
      Сегодня, 11:20
      в командовании бригады посчитали бессмысленным переброску на данное направление и отказались отправляться под Часов Яр.
      А ведь уже не в первый раз эта бригада отказывается от выполнения приказа (при Залужном было то же). А ведь это отпетые нацики и "чистокровные арийцы украинского происхождения", что тогда требовать от мобилизованных? Или с ними проще - можно гнать, как скот, а вот с "азовцами" так поступить кишка тонка.
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +10
        Сегодня, 11:26
        Ну так... это же не мирных жителей расстреливать, пытать, гнобить... тут биться надо.... а умирать не хочет никто....
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 11:49
          Цитата: Mouse
          Ну так... это же не мирных жителей расстреливать, пытать, гнобить... тут биться надо.... а умирать не хочет никто.

          Как-то сразу вспомнились строчки из стишка детского поэта Чуковского:
          "Мы врага бы
          На рога бы,
          Только шкура дорога,
          И рога нынче тоже не дёшевы" request
      2. Север35 Ранг пользователя
        Север35
        +4
        Сегодня, 11:35
        А ведь это отпетые нацики
        Так вроде они и есть реальная власть на территории Украины, под которых лег зеля,и кого выкормил "запад".
      3. BecmepH Ранг пользователя
        BecmepH
        0
        Сегодня, 11:49
        Цитата: rotmistr60
        А ведь это отпетые нацики

        Отпели, видать, своё.
      4. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 12:05
        А у меня вдруг мысли невпопад... Вот если бы у "Азова" был статус ЧВК, то он бы мог сам выбирать себе участок фронта. И ведь вначале СВО у них была такая свобода действий, но затем их всех подчинили или расформировали, как "Торнадо".
        Нас тоже, кое чему научил опыт с ЧВК и теперь их нет на фронте.
        1. ВПК-65 Ранг пользователя
          ВПК-65
          +1
          Сегодня, 12:45
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Вот если бы у "Азова" был статус ЧВК, то он бы мог сам выбирать себе участок фронта.

          Они бы тогда выбрали Абрамовича и экстракшен lol
    3. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      +3
      Сегодня, 11:21
      это не бизнес отжимать под видом защиты от русских. тут умереть можно, и так очень много нациков погибло под авдеевкой, остальные не хотят
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:23
        Нацикам проще в заградотрядах сидеть и по своим мобилизованным лупить если что. Это более-менее для них безопасно.
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 11:24
          тот небольшой процент упоротых что остались уже не хотят идти вперед
    4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 11:22
      Однако в командовании бригады посчитали бессмысленным переброску на данное направление и отказались отправляться под Часов Яр.
      сами себе велосипеды. Раздрай у всушников, нам нА руку. Может перестреляются друг, с другом!
      1. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        0
        Сегодня, 11:57
        Интересно почему для нациков не работают загранотряды (например из наемников)? Не выполнил приказ - под расстрел! Так они бы их быстро перевели без нашего участия. Будем смотреть это кино дальше. Похоже сюжет должен дальше развиваться.
    5. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +4
      Сегодня, 11:24
      Что-то подобное было в период с 1916 по 1917 года, когда солдаты и матросы Российской Империи перестали выполнять приказы старших офицеров, а потом и начали их убивать.
      В Красной армии Троцкий лишь при помощи террора восстановил порядок в армии.

      Если украинские отморозки и головорезы начали выказывать неповиновение и игнорировать приказы, значит дело приобретает хороший для нас поворот. Ждём продолжения и загибаем пальцы. yes
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        -1
        Сегодня, 13:27
        Разложение в армии РИ пошло после февральской революции,с введением совета депутатов т.е.выбирались депутаты из солдат и они решали идти в атаку или нет, ещё решали хороший офицер или не очень и пора ему допустим покинуть грешную землю.А в 1916 как раз армия была на пике своей силы в ПМВ
    6. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 11:25
      Нацисты, идущие в "мясные штурмы"? Ага, нашли дураков.
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +6
      Сегодня, 11:26
      Одно дело пытать мирное население ,устраивать акции устрашения в Мариуполе и совсем никуда под бомбы . Вы что они же жить хотят .Вот если бы мирняк расстреливать ,очередь бы стояла
    8. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +3
      Сегодня, 11:27
      "Дурных немае!".......это уже начало"махновщины",если этим можно откосить,то почему нельзя другим??
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:27
      Украинские ресурсы: Националисты из 3-й ОШБр ВСУ отказались выполнять приказ Сырского о переброске под Часов Яр
      . "занимательно"... самые свидонутые могут оказаться зрадниками и шкура и дрожащими.
      В общем, посмотрим, что у них и как будет происходить.
    10. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:29
      Что будет предпринимать Генштаб ВСУ непонятно

      Могли бы просто расформировать, а "мясо" разбросать по другим частям.
    11. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +4
      Сегодня, 11:31
      Нацики не хотят денацификации? Удивительно, они же херои, заранее самопровозглашенные... А хероев беречь надо, их мало, в окоп и крестьян, баб и подростков можно засунуть!
      А херями надо гордиться, кричать им славу и, конечно, беречь, ибо вдруг кончатся, и кто тогда?
    12. Zoer Ранг пользователя
      Zoer
      +1
      Сегодня, 11:38
      Так и шо, уже не хотят на свидание с бандерой? laughing
      А как же, сбылась мечта бандеры, перейти с оружием в руках через Днепр?
    13. Zoer Ранг пользователя
      Zoer
      0
      Сегодня, 11:46
      Ну так пусть проведут построение на открытом поле, часок другой. laughing
    14. Андрей1978 Ранг пользователя
      Андрей1978
      0
      Сегодня, 11:48
      Как то странно, не подчинение приказу в действующей, тем более боевой части. Может что задумали опять, инфовбросом отвлечь, а сами в это время появятся там где их не ждут?
    15. Snay Ранг пользователя
      Snay
      +1
      Сегодня, 11:50
      озоф, озоф.. Щенки цыкливые..
    16. swnvaleria Ранг пользователя
      swnvaleria
      0
      Сегодня, 12:04
      "у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны" как говорил попандопуло ,
    17. Замкадыш Ранг пользователя
      Замкадыш
      0
      Сегодня, 12:15
      Может, сумели в нашей тюрьме донести до некоторых, что даже если они слиняют из Турции, на передке им лучше не отсвечивать? А в Авдеевке продемонстрировали, что это были не пустые разговоры.
    18. ГУМАНОИД Ранг пользователя
      ГУМАНОИД
      +1
      Сегодня, 12:24
      Главком считает, что бригады не могут выбирать на каком направлении им действовать, но повлиять на ситуацию Сырский не может



      Ну почему не может,нужно просто скинуть нашим координаты места дислокации этих ушлёпков ,мы поможем. wassat
    19. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 12:58
      "Удержать фронт" в их случае, отправить в один конец, пока комплектуются и стягиваются другие силы. Смертники одним словом.
    20. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      0
      Сегодня, 13:26
      Цитата: алексеев
      У нас тоже один, ныне покойный, прикормленный властью, заливался, дескать, граждане патронов нету. Слава Богу, пережили с небольшими потерями.

      Можно развернутее прояснить вашу мысль?

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