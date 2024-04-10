"Азов"* отказался отправляться под Часов Яр для удержания фронта, в третьей штурмовой бригаде считают сейчас бессмысленным этот маневр. Главком считает, что бригады не могут выбирать на каком направлении им действовать, но повлиять на ситуацию Сырский не может

Украинские националисты из 3-й отдельной штурмовой бригады, созданной на базе нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), отказались отправляться под Часов Яр для удержания фронта. Такая информация приходит с украинских ресурсов.Несколько дней назад сообщалось, что главком ВСУ Сырский планирует перебросить 3-ю ОШБр ВСУ в район Часова Яра для удержания фронта. Данная бригада считается одной из самых боеспособных и мотивированных в составе ВСУ, поскольку набрана в основном из националистов. Однако в командовании бригады посчитали бессмысленным переброску на данное направление и отказались отправляться под Часов Яр. Что самое главное, главком не может никак повлиять на данное решение, поскольку националисты его просто не слушают, что было ясно еще по Авдеевке, где они игнорировали приказ войти в город.- сообщает ТГ-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Генштабе.В последне время у командования ВСУ накопилось много вопросов 3-й ОШБр ВСУ из-за ее действий. Попытка ввести ее в Авдеевку обернулась провалом, бригада просто засела на Коксохиме, а потом сбежала оттуда. Затем ее попытались перебросить в район Бердычей, но и там ничего не получилось. Теперь ситуация с Часовым Яром, где фронт начинает проседать. Что будет предпринимать Генштаб ВСУ непонятно, но на открытый конфликт с Билецким* (внесен в России в список экстремистов и террористов) Сырский не пойдет. В общем, ждем развития ситуации.