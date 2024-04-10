Западное информагентство озвучило стоимость контракта Пентагона с компанией Илона Маска по терминалам на Украине

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Западное информагентство озвучило стоимость контракта Пентагона с компанией Илона Маска по терминалам на Украине

Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, осуществляет обеспечение спутниковой связью и интернетом украинских вооруженных сил. Данная деятельность ведется компанией по контракту с министерством обороны США.

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации США назвало стоимость контракта Пентагона с компанией Илона Маска по терминалам спутниковой связи Starlink на Украине. По утверждению источника, контракт обошелся американскому военному ведомству в 23 миллиона долларов.



Примечательно, что беседовавший с информагентством американский чиновник не уточнил, последует ли в дальнейшем продление контракта с компанией или нет. Но, утверждает источник, 23 миллиона долларов – совсем небольшие деньги по сравнению с теми суммами, которые принадлежащая Маску компания получает за запуск спутников в интересах национальной безопасности США.

Отметим, что Илон Маск неоднократно выступал с критикой украинского конфликта. В частности, он называл Крым исторически российским и призывал провести повторные референдумы на уже вошедших в состав России территориях. Кроме того, он критиковал и поставки вооружений киевскому режиму западными странами.

Однако при этом компания, принадлежащая Маску, играет одну из ключевых ролей в обеспечении связью украинской армии. То есть, слова бизнесмена расходятся с его фактической деятельностью, способствующей дальнейшему усугублению украинского конфликта.
  • Official SpaceX Photos - Starlink Mission
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17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 11:21
    То есть, слова бизнесмена расходятся с его фактической деятельностью, способствующей дальнейшему усугублению украинского конфликта.

    Дык бизнес это для Маска. Как же он будет отказываться заработать то ? Капитализм (с)
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 11:28
      Дык бизнес это для Маска. Как же он будет отказываться заработать то ? Капитализм (с)

      И не только это.
      Есть мнение, что его безбедное существование и осуществление стартапов стали возможно именно благодаря военному ведомству США и его безразмерному кошельку. wink
    2. LuckyBlog Ранг пользователя
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 11:59
      Маска практически вынудили помогать кастрюлям, он еще в 2022 году пытался взбрыкнуться, но в пентагоне быстро прикрикнули и он побежал выполнять ибо если откажется то кампания быстро станет не его.
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        +1
        Сегодня, 12:14
        Цитата: LuckyBlog
        Маска практически вынудили помогать кастрюлям, он еще в 2022 году пытался взбрыкнуться, но в пентагоне быстро прикрикнули и он побежал выполнять ибо если откажется то кампания быстро станет не его.

        Нет, он сам вызвался и прибежал задолго до решения Пентагона. Которое вообще по правила принять даже было невозможно, ведь Старлинк это гражданская система.
        А он не взбрыкнул. А его правая рука в СпейсИкс Шотвел, решила написать в Пентагон письмо с предложением оплачивать в будущем связь для Украины. А то компания нести такие расходы долго не хочет, и вообще всем платят. Что СпейсИкс не платят? Пентагон слил письмо в СМИ и случился шторм говнеца. Который в итоге привёл к вину, так как на Маска накатили собак словно он Агент Путина и тем самым оставлять агенту Путина возможность без последствий отключить всю связь для Украины уже не решились. wassat
        1. LuckyBlog Ранг пользователя
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 12:29
          и это тоже, но он тогда заявлял что если вся связь будет держать на старлинках то русские будут выводить его спутники из строя. а потом когда кастрюли начали бомбить БПЛА дальнего действия наши объекты внутри страны, то он отказался включить инет на нашей терририи аргументируя тем что тогда старлинк становится оружием а он против этого . после этого на руине пошел шквал его критики, мол на Путина работает
          1. BlackMokona Ранг пользователя
            BlackMokona
            +1
            Сегодня, 12:53
            Цитата: LuckyBlog
            и это тоже, но он тогда заявлял что если вся связь будет держать на старлинках то русские будут выводить его спутники из строя. а потом когда кастрюли начали бомбить БПЛА дальнего действия наши объекты внутри страны, то он отказался включить инет на нашей терририи аргументируя тем что тогда старлинк становится оружием а он против этого . после этого на руине пошел шквал его критики, мол на Путина работает

            Неа, всё это было не так.
            В Крыму он не включил Старлинк потому как санкции и ему запрещено.
            Оружием он не делает Старлинк, иначе правила ИТАР будут регулировать его как оружие. Поставить терминалы в Нигер будет не проще чем чипы от Томагавков.
            Вот и всё winked
      2. Алексей Лантух Ранг пользователя
        Алексей Лантух
        +1
        Сегодня, 12:30
        В общем то, везде одно и то же. Во всех странах. И куда ты денешься с подводной лодки. Вместе с подводниками будешь дыры затыкать. А иначе за борт.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:27
    «Отметим, что Илон Маск неоднократно выступал с критикой украинского конфликта» —

    — С критикой выступал,но денежки с него имел ...
  3. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 11:29
    Это же копейки... Значит, возмещение идёт по другим статьям. Вообще, большая часть финансирования Украины идет по скрытым каналам.
    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      0
      Сегодня, 11:40
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Это же копейки.

      Для Маска да, но он своё берёт контрактами с военными и НАСА США/ а там миллиарды.
  4. Rom8681 Ранг пользователя
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 11:58
    23 миллионов долларов и связь у
    х о х л о в отличная.
    Когда у нас, такая будет или будет она вообще
    1. BlackMokona Ранг пользователя
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 12:15
      Цитата: Rom8681
      23 миллионов долларов и связь у
      х о х л о в отличная.
      Когда у нас, такая будет или будет она вообще

      У нас тоже сейчас на фронте через Старлинк связь. Контрабандой возим и оплачиваем.
    2. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:25
      23 миллиона?))) это бред, там контракт на лярды
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 13:30
        Цитата: Nastia Makarova
        23 миллиона?))) это бред, там контракт на лярды

        Пентагону очень понравился Старлинк. Поэтому он приказал Локхиду сделать свой Старлинк. Кстати прикольное название системы. БлэкДжек.
        Потому как Маск понаехавший мигрант из Африки, а Локхид Уважаймые люди
        1. voyaka uh Ранг пользователя
          voyaka uh
          0
          Сегодня, 13:57
          Макс создает для Пентагона отдельную спутниковую группировку.
          Starlink будет служить для этих военных спутников средством передачи
          информации.
          Новая группировка будет способна отслеживать и сопровождать важные цели
          в движении и в реальном времени.
          Например, движущуюся по маршрутам на земле, машину ракеты Ярс.
  5. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:17
    23 миллиона долларов – совсем небольшие деньги по сравнению с теми суммами, которые принадлежащая Маску компания получает за запуск спутников в интересах национальной безопасности США.

    А если поставить вопрос по другому ? 23 миллиона долларов – это небольшие деньги ТОЛЬКО от украинского конфликта .А еще есть миллионы пользователей ,тот же Пентагон вне Украины и еще + еще+ еще
    1. BlackMokona Ранг пользователя
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 12:22
      Цитата: APASUS
      А если поставить вопрос по другому ? 23 миллиона долларов – это небольшие деньги ТОЛЬКО от украинского конфликта .А еще есть миллионы пользователей ,тот же Пентагон вне Украины и еще + еще+ еще

      Пентагон вне Украины только за север Африки оплачивает ещё столько же примерно. А так основную долю денег приносит 2.7 миллиона гражданских клиентов

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