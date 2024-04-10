Западное информагентство озвучило стоимость контракта Пентагона с компанией Илона Маска по терминалам на Украине

Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, осуществляет обеспечение спутниковой связью и интернетом украинских вооруженных сил. Данная деятельность ведется компанией по контракту с министерством обороны США.Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации США назвало стоимость контракта Пентагона с компанией Илона Маска по терминалам спутниковой связи Starlink на Украине. По утверждению источника, контракт обошелся американскому военному ведомству в 23 миллиона долларов.Примечательно, что беседовавший с информагентством американский чиновник не уточнил, последует ли в дальнейшем продление контракта с компанией или нет. Но, утверждает источник, 23 миллиона долларов – совсем небольшие деньги по сравнению с теми суммами, которые принадлежащая Маску компания получает за запуск спутников в интересах национальной безопасности США.Отметим, что Илон Маск неоднократно выступал с критикой украинского конфликта. В частности, он называл Крым исторически российским и призывал провести повторные референдумы на уже вошедших в состав России территориях. Кроме того, он критиковал и поставки вооружений киевскому режиму западными странами.Однако при этом компания, принадлежащая Маску, играет одну из ключевых ролей в обеспечении связью украинской армии. То есть, слова бизнесмена расходятся с его фактической деятельностью, способствующей дальнейшему усугублению украинского конфликта.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»