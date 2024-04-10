Западное информагентство озвучило стоимость контракта Пентагона с компанией Илона Маска по терминалам на Украине
Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, осуществляет обеспечение спутниковой связью и интернетом украинских вооруженных сил. Данная деятельность ведется компанией по контракту с министерством обороны США.
Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник в администрации США назвало стоимость контракта Пентагона с компанией Илона Маска по терминалам спутниковой связи Starlink на Украине. По утверждению источника, контракт обошелся американскому военному ведомству в 23 миллиона долларов.
Примечательно, что беседовавший с информагентством американский чиновник не уточнил, последует ли в дальнейшем продление контракта с компанией или нет. Но, утверждает источник, 23 миллиона долларов – совсем небольшие деньги по сравнению с теми суммами, которые принадлежащая Маску компания получает за запуск спутников в интересах национальной безопасности США.
Отметим, что Илон Маск неоднократно выступал с критикой украинского конфликта. В частности, он называл Крым исторически российским и призывал провести повторные референдумы на уже вошедших в состав России территориях. Кроме того, он критиковал и поставки вооружений киевскому режиму западными странами.
Однако при этом компания, принадлежащая Маску, играет одну из ключевых ролей в обеспечении связью украинской армии. То есть, слова бизнесмена расходятся с его фактической деятельностью, способствующей дальнейшему усугублению украинского конфликта.
- Official SpaceX Photos - Starlink Mission
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