«Идея очень примитивная»: Зеленский раскритиковал мирный план Трампа по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой якобы озвученного бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом плана мирного урегулирования конфликта. Глава киевского режима не очень хорошо высказался о содержании предполагаемого плана.
Ранее американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором рассказывалось, что Трамп в случае победы на предстоящих в этом году президентских выборах в США собирается якобы склонить Киев к территориальным уступкам. Окружение экс-президента уже опровергло эту информацию, назвав ее фейковой.
Но украинские власти, судя по всему, всерьез обеспокоены, что если на выборах в США победит Трамп, то это неизбежно скажется на поддержке Киева американской стороной.
- заявил Зеленский немецкой прессе.
Глава киевского режима утверждает, что пригласил Трампа в Киев и собирается провести с ним переговоры, если кандидат в президенты США соизволит посетить Украину. Сам Трамп неоднократно критиковал действия существующей администрации США относительно украинского конфликта и утверждал, что он смог бы очень быстро урегулировать российско-украинские противоречия мирным путем.
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