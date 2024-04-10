«Идея очень примитивная»: Зеленский раскритиковал мирный план Трампа по Украине

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«Идея очень примитивная»: Зеленский раскритиковал мирный план Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой якобы озвученного бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом плана мирного урегулирования конфликта. Глава киевского режима не очень хорошо высказался о содержании предполагаемого плана.

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором рассказывалось, что Трамп в случае победы на предстоящих в этом году президентских выборах в США собирается якобы склонить Киев к территориальным уступкам. Окружение экс-президента уже опровергло эту информацию, назвав ее фейковой.



Но украинские власти, судя по всему, всерьез обеспокоены, что если на выборах в США победит Трамп, то это неизбежно скажется на поддержке Киева американской стороной.

Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если это идея, то идея очень примитивная. Я думаю, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то я был бы очень рад выслушать эту идею

- заявил Зеленский немецкой прессе.

Глава киевского режима утверждает, что пригласил Трампа в Киев и собирается провести с ним переговоры, если кандидат в президенты США соизволит посетить Украину. Сам Трамп неоднократно критиковал действия существующей администрации США относительно украинского конфликта и утверждал, что он смог бы очень быстро урегулировать российско-украинские противоречия мирным путем.
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    16 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +3
      Сегодня, 11:32
      Глава киевского режима утверждает, что пригласил Трампа в Киев и собирается провести с ним переговоры, если кандидат в президенты США соизволит посетить Украину.
      Чтобы зарыть трампа , свалить на Россию, и получить большие бабки от демократов.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 11:34
        у зели кишка тонка Трампа зарыть. скорее наоборот.
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          0
          Сегодня, 12:32
          Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой якобы озвученного бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом

          Сравнили кто такой клоун Зе и какой то там Трамп. Да зе ногой дверь открывает не только в гейропе но в америке. Как смеет Трамп указывать клоуну. Шутка конечно, клоун по сути доживает последние месяцы как легитимный президент.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 11:34
      Трамп самолюбив и очередное оскорбление, а назвать план Трампа примитивным это для него оскорбление, может вылиться Зеленскому боком при избрании Дональда президентом. Зато план Зеленского - российская армия уходит, Крым отдают украине, границы на 1991 г наверное с его точки зрения "гениален"? Наркоша заигрался в "отца нации" и в "брутального героя" для Запада.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:38
        зеля уже ни для кого не "отец нации" и не "брутальный герой". уже все давно поняли что он холуй.
      2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 11:41
        зеленый сейчас находится в стадии торга и периодически вставляет свои "перлы" в нарративы, курирующих его британцев . Он все еще думает, что "крыша" его не даст течи ,в чем конечно глубоко заблуждается.
        1. blackGRAIL Ранг пользователя
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 12:22
          Да не думает он так. Просто для него мир - это выборы, которые он с треском проиграет и весь гешефт закончится.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:34
      «Идея очень примитивная» —

      — Клоун совсем краёв арены не видит ...
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 12:12
        Он там не один такой.А вот это реально примитивная идея.Украинский политолог Юрий Романенко считает, что в данный момент Украина находится в таком положении, когда мобилизовывать необходимо всех от 18 до 60 лет.

        Вот до чего порой доходит.

        . Последние 6 месяцев на Берая охотился военкомат. Они приезжали к нему домой много раз, грозили судом и арестом, ловили на улице. Тимур пытался прятаться, но в итоге его нашли и вручили повестку.20 марта Тимур отправился в ТЦК, где "практически молниеносно" прошел медицинскую комиссию и был признан годным.

        "Как потом выяснилось, он не сказал о своем диагнозе, а психиатр просто не проверял его на заболевания", – сказала сестра.Вскоре новобранца отправили в учебку на полигон в Одесской области. Там Тимур обращался к военному психологу с жалобами на состояние психики. Но психолог "успокоил" его – мол, "не переживай, все сейчас на нервах – это нормально".В одном из телефонных разговоров с матерью боец заявил: "Меня готовят на командира роты, но я пацанов на убой не поведу никогда".Перед тем как застрелиться, Тимур позвонил товарищу, сообщив, что ему очень плохо, и попросил привезти сигарет и таблетки – нейролептики, которые ему прописали медики. Потом он перезвонил и сказал, что ничего больше не нужно. Через несколько минут он совершил самоубийство.


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    4. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +4
      Сегодня, 11:36
      Ага, вот к Стамбулу, а лучше Минску вернуться - вот где идея весьма непримитивная, она сложная, двухступенчатая: 1) Обещаешь Путину что угодно; 2) Не выполняешь ничего из обещаного, требуя от Путина свою часть выполнить полностью.
      Это не примитив, это игра сверхразума!
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 12:24
        Кто глупее (примитивнее) - дуракк или тот, кто его слушает…
    5. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 11:40
      Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если это идея, то идея очень примитивная. Я думаю, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то я был бы очень рад выслушать эту идею- заявил Зеленский немецкой прессе.
      Отвечу вот такой фразой из интернета:
      Проблема тупого заключается в том, что он считает себя умным и не понимает что он тупой И да, он не считает это своей проблемой.

      От себя добавлю, если Зеленский будет и дальше "тупить" про Трампа, то вместо него найдут другого, более понятливого.
      laughing
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:41
      «Идея очень примитивная»: Зеленский раскритиковал мирный план Трампа по Украине
      . Кому ещё говорить о примитивизме бывшего/будущего президента полосатии...
      Хотя, Трамп ещё тот кадр, сделавший состояние на банкротства/убытках, это если тщательнее присмотреться и посчитать.
      Т. е. что б кто то на таком мог заработать, очень многие должны потерять много или ВСЁ!
    7. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      0
      Сегодня, 11:59
      Как по мне, идея - как раз соответствующая уровню мыслительных возможностей Зели. Хотя, похоже что и её он умудрился не понять. laughing
    8. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:13
      «Идея очень примитивная»: Зеленский раскритиковал мирный план Трампа по Украине

      И действительно ! Толи план самого Клоуна .Собрать конференцию по мирному урегулированию по Украине и не пригласить русских .Сразу объявить русских проигравшей стороной и потребовать контрибуции
      Гениально ,ну просто шедевр ! Остап Бендер ,просто бы слюной захлебнулся
    9. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 12:17
      Зелебобик давно берега попутал и если с дедом бидоном и европолитиками это проходит то с трампом может и нарваться на ответку от которой будет очень больно. Трамп не любит таких выпадов в свою сторону.

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