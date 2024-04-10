Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если это идея, то идея очень примитивная. Я думаю, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то я был бы очень рад выслушать эту идею

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой якобы озвученного бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом плана мирного урегулирования конфликта. Глава киевского режима не очень хорошо высказался о содержании предполагаемого плана.Ранее американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором рассказывалось, что Трамп в случае победы на предстоящих в этом году президентских выборах в США собирается якобы склонить Киев к территориальным уступкам. Окружение экс-президента уже опровергло эту информацию, назвав ее фейковой.Но украинские власти, судя по всему, всерьез обеспокоены, что если на выборах в США победит Трамп, то это неизбежно скажется на поддержке Киева американской стороной.- заявил Зеленский немецкой прессе.Глава киевского режима утверждает, что пригласил Трампа в Киев и собирается провести с ним переговоры, если кандидат в президенты США соизволит посетить Украину. Сам Трамп неоднократно критиковал действия существующей администрации США относительно украинского конфликта и утверждал, что он смог бы очень быстро урегулировать российско-украинские противоречия мирным путем.