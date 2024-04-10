Группа американских ученых на борту списанного авианосца проводит климатический эксперимент по «замедлению глобального потепления»

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Группа американских ученых на борту списанного авианосца проводит климатический эксперимент по «замедлению глобального потепления»

Американские ученые приступили к первому этапу климатического эксперимента, призванного «замедлить глобальное потепление», пишет издание Politico.

В материале говорится, что секретный климатический эксперимент проводится на борту списанного авианосца в Аламеде (восточный берег залива Сан-Франциско). Суть последнего заключается в том, что ученые из Вашингтонского университета запустили в атмосферу струю микрочастиц соли. По их мнению, данная манипуляция должна увеличить облачность, что в свою очередь приведет к отражению солнечного света и снижению температуры.



В издании подчеркивают, что о подготовке к проведению вышеупомянутого эксперимента знал очень ограниченный круг лиц. Это может свидетельствовать о том, что к геоинженерным проектам пока многие относятся с опаской. Именно поэтому детали опыта, который продлится до конца мая, держатся в секрете, чтобы его проведению никто не смог помешать.

Сообщается, что в Аламеде состоялся лишь первый этап. Вторая фаза пройдет на неназванном пирсе, который находится в миле от американского побережья.

Стоит отметить, что о геоинженеринговых проектах, которые могли бы более эффективно бороться с глобальным потеплением, чем банальное снижение выбросов углекислого газа, говорят уже довольно давно. Однако многие эксперты относятся к данному подходу с крайней опаской, так как считают, что подобные эксперименты с природой могут привести к непоправимым последствиям, которые окажутся куда опаснее того самого глобального потепления.
  • pixabay.com
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34 комментария
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  1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
    S.K.Vichyakow
    +2
    Сегодня, 11:44
    Как-бы они этим, не устроили глобальное подтопление.
    1. vargo Ранг пользователя
      vargo
      +5
      Сегодня, 11:55
      Ну струей соли они ничего не изменят. Но думаю там совсем не про соль эксперименты. Соль скорее вкинули в прессу, а не в атмосферу. Пока не расскажут, не узнаем
      1. Dym71 Ранг пользователя
        Dym71
        +1
        Сегодня, 12:26
        Цитата: vargo
        Ну струей соли они ничего не изменят.

        Точно!
        Вот верное средство, чтоб правильная погода стояла!
        1. НИКНН Ранг пользователя
          НИКНН
          +2
          Сегодня, 13:07
          Суть последнего заключается в том, что ученые из Вашингтонского университета запустили в атмосферу струю микрочастиц соли. По их мнению, данная манипуляция должна увеличить облачность, что в свою очередь приведет к отражению солнечного света и снижению температуры.
          И для этого потребовался авианосец? Серьезная струя видимо. А с ядерной зимой не пробовали экспериментировать, эффект по расчетам ученых умопомрачительный, про потепление можно будет вообще на долго забыть.
    2. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      -5
      Сегодня, 12:19
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Как-бы они этим, не устроили глобальное подтопление.

      Во-первых, "как-бы" следует писать без дефиса. Во-вторых, после слова "этим" запятая не нужна. В-третьих, поражают возмущенные вопли комментаторов: конденсация пересыщенных атмосферных паров на кристалликах соли (обычно - йодистого серебра) известна давным-давно и широко применяется для борьбы с градом и для разгона дождевых облаков. В том числе в СССР и в России. И, господа комментаторы, вы уверены, что термин "соль" здесь означает хлорид натрия, поваренную соль? Солей - их тысячи.
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +1
        Сегодня, 12:47
        Благодарю за обучение правописанию.
        1. astepanov Ранг пользователя
          astepanov
          -2
          Сегодня, 13:09
          Всегда к вашим услугам. Обращайтесь. Кстати, "дотла" пишется слитно. Там у вас и других ошибок множество.
  2. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 11:47
    Как и глобальное потепление глобальный фарс, так и эта отмазка для формулировки эксперимента фарс. История уже знает случай подобного эксперимента на действующем амерском корабле и чем это закончилось.
    1. vargo Ранг пользователя
      vargo
      +1
      Сегодня, 11:56
      История уже знает случай подобного эксперимента на действующем амерском корабле

      О чем эта история? Я возможно не в курсе, интересно
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 12:35
        Филадельфийский эксперимент 43 года. Интересно, почитайте. В двух словах: на корабле установили оборудование, которое сделало корабль невидимым как для глаз, так и средств обнаружения. После отключения, корабль появился, но экипаж: часть сгорела до тла, часть светилась, часть сошли с ума. (Вне протокола, корабль во время исчезновения, по словам выживших матросов, находился в безвременном пространстве.)
        1. astepanov Ранг пользователя
          astepanov
          -1
          Сегодня, 13:17
          Цитата: Фаталист
          Филадельфийский эксперимент 43 года. Интересно, почитайте. На корабле установили оборудование, которое сделало корабль невидимым как для глаз, так и средств обнаружения. После отключения, корабль появился, но экипаж: часть сгорела до тла, часть светилась, часть сошли с ума. (Вне протокола, корабль во время исчезновения, по словам выживших матросов, находился в безвременном пространстве.)
          Этот "эксперимент" - липа, он впервые описан много позже неким любителем НЛО. На самом же деле проводилось размагничивание корпуса корабля (магнитные мины еще были новинкой) И не было пространственного перемещения, и никто из экипажа не пострадал. Фаталист, вы тоже спец по летучим тарелкам? Полтергейст не беспокоит?
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            -1
            Сегодня, 13:34
            Нет. Я в порядке. Но то, что вы и именно вы упомянули полтергейтах и прочей посуде, то с вами всё ясно, по Фрейду... Вы вообще читали иль как нибудь интересовались сиим чисто техническим экспериментом или вычитали из спидинфо?))
            1. astepanov Ранг пользователя
              astepanov
              -1
              Сегодня, 13:45
              Цитата: Фаталист
              Нет. Я в порядке. Но то, что вы и именно вы упомянули полтергейтах и прочей посуде, то с вами всё ясно, по Фрейду...
              Почтенный Филателист, "Спидинфо" - это для таких, как вы, жертв ЕГ. Если для вас так убедительна забористая "утка", описанная в книжке про UFO, то о чем с вами можно говорить? А ваш стиль правописания тоже кое-что говорит об уровне вашего образования.
              1. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                0
                Сегодня, 13:53
                laughing Понятно. Говорить не о чем, да и не с кем. Образование моё советское, милостивый государь.Моё правописание, часто густо отдана на откуп браузеру laughing . Но тем не менее, благодарю за критику.) Это бодрит и держит в тонусе.) Но, коллега, я так и не понял, как всё это, влияет на достоверность, повторюсь, чисто ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА? Как тогда наши технари сообразили на наши корабли систему, которая даёт неверное местоположение корабля для средств обнаружения противника? Ладно. Не будем грузить вас "ненужной информацией", то бишь "уткой". hi
        2. solar Ранг пользователя
          solar
          0
          Сегодня, 13:49
          "Филадельфийский эксперимент"- откровенная выдумка.
          Экипаж эсминца Элдридж остался после размагничивания корабля, которое проводилось, жив и здоров и некоторые живут до сих пор и опровергают эту выдумку.
          https://ru.wikipedia.org/wiki/Филадельфийский_эксперимент
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            0
            Сегодня, 13:54
            ОК. Вам не хворать. hi (короткий коммент).
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:49
    «Учёные из Вашингтонского университета запустили в атмосферу струю микрочастиц соли» —

    — "Недосол - на столе, пересол - на спине" ...
    1. vargo Ранг пользователя
      vargo
      0
      Сегодня, 11:57
      И "соль" в носу)
    2. swnvaleria Ранг пользователя
      swnvaleria
      +1
      Сегодня, 11:58
      канабис уже плохо их берёт , решили всем списанным авианосцем подсесть на соли
  4. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    +2
    Сегодня, 11:49
    Переживают супостаты, что поднимется уровень мирового океана и у них земли станет меньше, а вот в России как бы всё не так плохо.
    1. vargo Ранг пользователя
      vargo
      +2
      Сегодня, 11:58
      Я думаю, скорее оружие делают. Заставить дождь изливаться в одном месте месяцами, это пожалуй интересно для военных)
  5. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +9
    Сегодня, 11:56
    Идиоты. Даже на письменной памяти человечества - климат скакал туда-сюда без всяких там выбросов. Одна 200-летняя засуха, погубившая Древнее Царство Египта чего стоила. А уж в масштабах сотен миллионов лет - колебания были ещё более значительные. Сказали бы уж честно - бабло осваиваем..
    1. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 12:02
      А почему тогда динозавры жили в Антарктиде? Кто ж столько угля натопил?
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 12:05
    подобные эксперименты с природой могут привести к непоправимым последствиям, которые окажутся куда опаснее того самого глобального потепления.
    Что исключать нельзя, т.к. скорее всего эксперимент проводится в военных целях поэтому и засекречен. Уж очень хочется иметь климатическое оружие. Доэкспериментируются до того, что поставят мир на порог нового глобального катаклизма.
  7. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:10
    Американские ученые приступили к первому этапу климатического эксперимента, призванного «замедлить глобальное потепление», пишет издание Politico.

    Климатический эксперимент,которым руководят военные . Где подвох ? В самом эксперименте,что смахивает на оружие или это военные что то испытывают
    1. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      +2
      Сегодня, 12:36
      Цитата: APASUS
      Где подвох ?

      Неуклюжая попытка сменить "глобальную повестку" - Греты Тумберг оказалось мало, пришлось задействовать авианосец lol
      P.S. закат солнца вручную wassat
  8. Русь Ранг пользователя
    Русь
    +1
    Сегодня, 12:13
    секретный климатический эксперимент проводится на борту списанного авианосца

    Как бы помочь ему списаться окончательно.... recourse
  9. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    -2
    Сегодня, 12:19
    Цитата: paul3390
    Идиоты. Даже на письменной памяти человечества - климат скакал туда-сюда без всяких там выбросов. Одна 200-летняя засуха, погубившая Древнее Царство Египта чего стоила. А уж в масштабах сотен миллионов лет - колебания были ещё более значительные. Сказали бы уж честно - бабло осваиваем..

    ну они ладно, бюджеты осваивают, а наша "патреатичная верхушка" почему продолжает плясать под дудочку западных кураторов в сфере климата (и не только) ?
  10. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:19
    Группа американских ученых на борту списанного авианосца проводит климатический эксперимент по «замедлению глобального потепления»
    . Бабки будут выделять, найдутся и разные эксперементаторы...
  11. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 12:24
    По их мнению, данная манипуляция должна увеличить облачность, что в свою очередь приведет к отражению солнечного света и снижению температуры.
    ...бредятеной занимаются....растениям нужен солнечный свет, скот ест растительность....чё жрать будут экспериментаторы....москит им в борт
  12. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +3
    Сегодня, 12:30
    Решили ускорить наступление сезона торнадо и ураганов в южных штатах?Похвально,похвально....
  13. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    0
    Сегодня, 12:46
    Что бы там ни было, это лучше, чем отдать деньги просто ворам. Пущай пускают свою струю, мало ли, может чего у них и получится ?
  14. Сергей3 Ранг пользователя
    Сергей3
    0
    Сегодня, 13:31
    Т.е. я тоже великий экспериментатор?! what Правда моя струя с микрочастицами соли имеет жёлтый цвет, неприятно пахнет и категорически отказывается лететь в небо, гравитацию знаете ли никто не отменял! wassat
  15. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 13:56
    запустили в атмосферу струю микрочастиц соли. По их мнению, данная манипуляция должна увеличить облачность

    Искусственное создание облаков и вообще активное воздействие на гидрометеорологические процессы известно давным- давно и используется.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Активное_воздействие_на_гидрометеорологические_процессы
    Речь идет о том, чтобы сделать метод дешевле существующих.

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