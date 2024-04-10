Опубликованы кадры уничтожения эксклюзивной американской роботизированной машины MUTT

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Опубликованы кадры уничтожения эксклюзивной американской роботизированной машины MUTT

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение ударом FPV-дрона переданной Западом боевикам киевского режима эксклюзивной американской роботизированной машины-носильщика MUTT.

Машина была передана ВСУ компанией-производителем для проведения испытаний в боевых условиях, однако вскоре была уничтожена бойцами российской армии на Артемовском направлении.






Беспилотная машина-носильщик MUTT является новейшей разработкой компании Dynamics Land Systems. Аппарат предназначен для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых с поля боя. Грузоподъемность роботизированного носильщика — до 500 килограммов. Без дополнительной подзарядки MUTT способен обходиться до трех суток. Кроме того, во время остановки его можно использовать в качестве своеобразного пауэрбанка для зарядки других устройств. Также на MUTT можно установить дистанционно управляемый боевой модуль или платформу запуска разведывательных беспилотников.

Предполагается, что роботы-носильщики в американской армии будут использоваться в первую очередь для перевозки грузов и для разведки. Благодаря таким роботизированным системам предполагается повысить мобильность подразделений армии США.

MUTT стал очередным продуктом Dynamics Land Systems, показательно уничтоженным ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине. Ранее российская армия продемонстрировала эффективное поражение танков Abrams, а также боевых машин Stryker и LAV, также выпускаемых этой компанией.

  • сайт компании General Dynamics Land Systems
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9 комментариев
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  1. Аргон Ранг пользователя
    Аргон
    +2
    Сегодня, 13:14
    Показывают только момент удара, а как горит нельзя ? Неужто нельзя добавить сладости?
    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +3
      Сегодня, 13:25
      Посмаковать........ wink .....................
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:19
    «Машина была передана ВСУ компанией-производителем для проведения испытаний в боевых условиях» —

    — Испытали ...
    1. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      +1
      Сегодня, 13:23
      - Испытали ...

      Образец продемонстрировал все наилучшие качества подвижной мишени. hi
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:21
    эксклюзивной американской роботизированной машины-носильщика MUTT
    Был эксклюзив да весь вышел.
  4. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +2
    Сегодня, 13:24
    Машина была передана ВСУ компанией-производителем для проведения испытаний в боевых условиях, однако вскоре была уничтожена бойцами российской армии

    Испытаниями удовлетворен! yes
  5. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 13:40
    оба...дрон против дрона...ну а так то да...интересно сколько этот мутт стоит...по ходу у кого то из сотрудников ДЛС трохи карман полегчает, а то и вообще спишут со счетов
  6. Fitter65 Ранг пользователя
    Fitter65
    0
    Сегодня, 13:44
    MUTT стал очередным продуктом Dynamics Land Systems, показательно уничтоженным ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине. Ранее российская армия продемонстрировала эффективное поражение танков Abrams, а также боевых машин Stryker и LAV, также выпускаемых этой компанией.
    Прекрасные мишени выпускает американская компания. good tongue laughing
  7. Бывший солдат Ранг пользователя
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 13:47
    Такая бандура никак не защищенная без маскировки прекрасно годится для осенней охоты. на уток.

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