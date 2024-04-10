Жозеп Боррель вслед за Бербок отказал Кулебе в передаче зенитных комплексов Patriot Киеву

Это немыслимо, чтобы мы не смогли их предоставить, учитывая, что на вооружении западных армий есть около 100 ЗРК Patriot. И все же мы не можем предоставить семь, о которых они отчаянно просят

Европа отказала Украине в поставках зенитных комплексов Patriot, несмотря на все уговоры и требования Кулебы. Как оказалось, у европейцев имеются на вооружении американские ЗРК, но только для себя. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО в честь 75-летия альянса передать Украине всего-навсего семь батарей зенитных комплексов Patriot, так сказать "в подарок", но получил отказ. Как заявил представитель Евросоюза Жозеп Боррель, на сегодняшний день на вооружении армий стран Европы имеется всего 100 батарей Patriot, а выделение даже семи из них Киеву оставит ЕС без воздушного прикрытия. Вдруг война, а зенитных комплексов нет. Это еще ничего, Зеленский вообще запросил сразу 25 батарей заявив, что ему сейчас "нужнее".- заявил Боррель добавив, что расстраиваться не нужно, он лично переговорит с главами МИД всех стран ЕС в конце апреля на встрече в Люксембурге и они вместе что-нибудь придумают.Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что у Германии и союзников по НАТО комплексы Patriot для Украины закончились.Отметим, что за последнее время Киев потерял несколько зенитных ракетных комплексов иностранного производства в ходе ракетных ударов ВС России. Наши продолжают выбивать ПВО Украины.