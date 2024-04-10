Жозеп Боррель вслед за Бербок отказал Кулебе в передаче зенитных комплексов Patriot Киеву

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Жозеп Боррель вслед за Бербок отказал Кулебе в передаче зенитных комплексов Patriot Киеву

Европа отказала Украине в поставках зенитных комплексов Patriot, несмотря на все уговоры и требования Кулебы. Как оказалось, у европейцев имеются на вооружении американские ЗРК, но только для себя. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО в честь 75-летия альянса передать Украине всего-навсего семь батарей зенитных комплексов Patriot, так сказать "в подарок", но получил отказ. Как заявил представитель Евросоюза Жозеп Боррель, на сегодняшний день на вооружении армий стран Европы имеется всего 100 батарей Patriot, а выделение даже семи из них Киеву оставит ЕС без воздушного прикрытия. Вдруг война, а зенитных комплексов нет. Это еще ничего, Зеленский вообще запросил сразу 25 батарей заявив, что ему сейчас "нужнее".



Это немыслимо, чтобы мы не смогли их предоставить, учитывая, что на вооружении западных армий есть около 100 ЗРК Patriot. И все же мы не можем предоставить семь, о которых они отчаянно просят

- заявил Боррель добавив, что расстраиваться не нужно, он лично переговорит с главами МИД всех стран ЕС в конце апреля на встрече в Люксембурге и они вместе что-нибудь придумают.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что у Германии и союзников по НАТО комплексы Patriot для Украины закончились.

Отметим, что за последнее время Киев потерял несколько зенитных ракетных комплексов иностранного производства в ходе ракетных ударов ВС России. Наши продолжают выбивать ПВО Украины.
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    30 комментариев
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    1. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      +5
      Сегодня, 12:00
      Свадьба в Малиновке: Батька дай грошей. Гроши вы брать орлы. Прям как про сейчас написано.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +4
        Сегодня, 12:01
        Видео уничтожения ВСУшного С-300В по ссылке ниже.

        .Об уничтожении средств ПВО ВСУ.На кадрах работа ВС РФ по позиции ПВО ВСУ (в районе Кривого Рога). По информации от источника, одной ракетой были уничтожены сразу 2 единицы украинской системы ПВО:

        Пусковая установка С-300В;
        Многоканальная станция наведения ракет С-300В, пишет Телеграм-канал Изнанка.


        https://1rodina.ru/article/na-yuzhnom-fronte-bez-peremen-komandovanie-vsu-prodolzhaet-khoronit-lichnyy-sostav

        Касаемо грошей.

        . В Киеве сообщают, что власти Украины готовы "брать любые кредиты" под любые проценты для продолжения боевых действий. Команда Зеленского рассчитывает, что киевский режим "сможет реструктуризировать долги под залог ресурсов и рынка земли" Украины.


        https://dzen.ru/a/ZhZGMl0eJkvmVwrt

        Зеленский добьет Украину.
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          0
          Сегодня, 12:10
          Вкупе с ЕС.... wassat ...........
        2. Александр 3 Ранг пользователя
          Александр 3
          0
          Сегодня, 12:17
          Интересно-Крым с Донбассом наркоман уже продал?
          1. OrangeBigg Ранг пользователя
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 12:19
            Крымом и Донбассом Зеленский не владеет.
            1. Александр 3 Ранг пользователя
              Александр 3
              +1
              Сегодня, 12:21
              Он вообще ,никакими землями не владеет.
              1. OrangeBigg Ранг пользователя
                OrangeBigg
                +2
                Сегодня, 12:22
                Ну недвижимость как минимум в Великобритании у него имеется в виде замка.
                1. Александр 3 Ранг пользователя
                  Александр 3
                  +3
                  Сегодня, 12:25
                  Это очень много для него.Ему два на два метра хватит,и того много.Над рекой пепел распылить.
        3. Жнец Ранг пользователя
          Жнец
          +4
          Сегодня, 12:21
          Во- первых, не рекомендую брать дзэн в качестве источников информации, там напишут что угодно в погоне за деньгой подписчиков, любую ахинею.
          Во-вторых, берут любые кредиты и под любые проценты, потому что отдавать не намерены, зная, что от урины в том составе, в каком она брала кредиты уже ничего не останется, значит можно будет обвинить Россию и перевести стрелки на неё. И вообще, скажут "с России требуйте, она во всём виновата и пусть за нас расплачивается!
          1. OrangeBigg Ранг пользователя
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 12:25
            Не потому ли Макрон так подсуетился.Уж не перепродал ли Зе французам там какие-нибудь долги Украины или что то в этом роде?Может что то даже заложил.
        4. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +2
          Сегодня, 12:25
          Зеленский добьет Украину.

          Лично Зеленский от этого ни чего не потеряет, платить долги ведь всё равно предстоит детям и внукам чубатых. Хотя там такие суммы фигурируют что выплатить их просто какелам не возможно от слова совсем просто нечем.
          1. OrangeBigg Ранг пользователя
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 12:27
            Или тем кто потом этой землёй овладеет вместе с чубатыми в придачу.Они то поплатежеспособнее будут.А это значит дерибан.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 12:03
      «Боррель отказал Кулёбе в передаче зенитных комплексов Patriot» —

      — У Борреля есть комплексы Patriot? ...
    3. Ella34 Ранг пользователя
      Ella34
      0
      Сегодня, 12:03
      Интересно, зачем Европе Пэтриоты? Их сбивают наши как семечки!
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +1
        Сегодня, 12:06
        Цитата: Ella34
        Интересно, зачем Европе Пэтриоты? Их сбивают наши как семечки!

        Американцы сказали купить ,значит покупают , хотя сами производят . Но кто их спрашивать будет
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 12:16
        Интересно,как сбивают комплексы ПВО,на земле?Даже летящую ракету из этого комплекса..А так,да..Прошла любовь,завяли помидоры.А вместе с помидорами завяли огурцы...
    4. Everevil Ранг пользователя
      Everevil
      +5
      Сегодня, 12:04
      Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО в честь 75-летия альянса передать Украине всего-навсего семь батарей зенитных комплексов Patriot, так сказать "в подарок", но получил отказ.

      Это вообще был феерический финт ушами. Как будто день рождения был не у НАТО, а у Кулебы. Всё-таки эти ребята неподражаемы в своей свинячей наглости laughing
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +2
        Сегодня, 12:23
        Чей бы праздник не был, а подарки в Киев. wassat
    5. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:05
      И все же мы не можем предоставить семь, о которых они отчаянно просят

      Для себе треба... нетути раздовать..... winked
    6. rubator Ранг пользователя
      rubator
      +1
      Сегодня, 12:06
      такая скотина нужна самому
    7. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      +1
      Сегодня, 12:10
      Кулеба пусть еще ножкой капризно топнет. А точнее копытцем)
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:11
      Европа отказала Украине в поставках зенитных комплексов Patriot, несмотря на все уговоры и требования Кулебы
      Уже не просьбы, а давно требования киева не привели к желаемому результату. Облом и очередная зрада от кого точно не ждали. Не помог и юбилей НАТО, под который клянчили в расчете, что сработает. Осталась одна надежда на фашиста Борреля
      Боррель добавив, что расстраиваться не нужно, он лично переговорит с главами МИД всех стран ЕС
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:14
      Жозеп Боррель вслед за Бербок отказал Кулебе в передаче зенитных комплексов Patriot Киеву
      Клоун, знай свое место...
    10. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 12:20
      ... заявил Боррель добавив, что расстраиваться не нужно, он лично переговорит с главами МИД всех стран ЕС в конце апреля на встрече в Люксембурге и они вместе что-нибудь придумают.

      Поставят огромную партию консервированных помидоров в трёх литровых банках - для сбивания БПЛА. yes
    11. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:28
      Внутри западных элиток последнее время идёт борьба между русофобией и подсчётами типа дебет-кредит. Вложились немеряно, и ещё дальше надо вкладываться, а ожидаемого результата нет. Видя это, даже рыпнулись объявить, что готовы на ввод своих войск, но опять прикинули и решили, что массово подставляться своими военными может быть накладно во всех смыслах, и посыпались заявления от потенциальных участников об отказе от этой затеи. Теперь пришла пора ужать поставки дорогих, малочисленных систем вооружения вроде "Пэтриота" - всё равно будут побиты "Кинжалами". Остаётся только подталкивать укронацистов к активизации мобилизации, ведь не зря западные политики указывали на дешевизну использования украинских солдат. Так что установка "до последнего украинца" будет и дальше выполняться, как самое доступное средство максимального затягивания конфликта.
    12. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 12:46
      Алкаш наркоше не товарищ. То что Пэтриот не очень оправдывает свое предназначение уже было давно понятно. А тут полное фиаско. Работу из засад по нашим самолётам это так, на тоненького. До поры до времени.
    13. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 12:51
      После таких слов Петренко и Боширович должны заложить бонбу в авто Борреля, нарисовав на ней кучу тризубов и бандер
    14. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 13:00
      А у барреля есть зенитные батареи "Пэтриот"?
    15. Pachvara Ранг пользователя
      Pachvara
      0
      Сегодня, 13:01
      в честь 75-летия альянса передать Украине всего-навсего семь батарей зенитных комплексов Patriot

      А почему именно 7,а не к примеру 8? Логичнее было бы просить 75, раз в честь 75-летия. Ну а если кол-во по десятилетиям считал, то рискну предположить, что оставшиеся 0,5 попросили сразу деньгами дать laughing
    16. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 13:15
      Я вот помню, ажиотаж, когда турки и евреи поразили ЗРПК Панцирь...Одних израильских экспертов штук 5 здесь солировало. А где эти известные эксперты сейчас? Одних Патриотов убито 3-4 коиплекса, Нассаммс - не считал. Где?

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