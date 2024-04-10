Военкоры сообщают о боях за Огнеупорный завод недалеко от центра Красногоровки

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Военкоры сообщают о боях за Огнеупорный завод недалеко от центра Красногоровки

На нескольких направлениях фронта идет активная фаза боев, российская армия везде удерживает и наращивает инициативу, нанося существенный ущерб ВСУ и пусть медленно, но устойчиво продвигаясь на запад. Наиболее сложной для противника оперативная обстановка сложилась на Донецком направлении, где после освобождения Марьинки и Авдеевки ВС РФ продолжают выбивать врага с занимаемых позиций.

Российские военные паблики сообщают об активизации штурма обороны ВСУ в районе города Красногоровка, расположенного в 20 км к западу от Донецка, севернее Марьинки, и в самом населенном пункте. Ранее российские механизированные штурмовые группы вошли в этот населенный пункт как раз со стороны Марьинки и высадили десант по обе стороны от железной дороги, делящей город на две части.



На южных окраинах города расширен контроль над территорией частного сектора на Геологической улице. В северной части ВС РФ закрепились как минимум на улице Ватутина к востоку от детского сада «Колобок», сообщают военкоры. Красногоровка — последний населенный пункт Донецкой агломерации, находящийся под контролем ВСУ. На этом участке у наших войск с февраля 2022 года практически не было продвижения. При этом украинские военные паблики последние два дня писали об атаке ВС РФ на Красногоровку, но заявляли, что она была якобы отбита.

По последним данным, публикуемым в сети военкорами, наши бойцы продвинулись к центральной части города. Бои идут за Красногоровский огнеупорный (кирпичный) завод, расположенный вблизи с центром. Недалеко от промпредприятия находится здание местного горсовета. Территория завода — ключевая точка обороны ВСУ во всем городе, после ее взятия российскими бойцами вопрос падения Красногоровки можно считать практически решенным. Сообщается, что наши десантники заняли несколько жилых районов вокруг железнодорожных путей, расширив зону контроля.

При штурме очередных позиций врага российские военные используют проверенную тактику. По выявленным опорникам ВСУ отрабатывает авиация, в основном применяются тяжелые ФАБ с УМПК, затем в дело включается артиллерия. После на штурм идет пехота при поддержке бронетехники. Противник пытается перебросить в Красногоровку резервы, но лишь их часть добирается на помощь украинскому гарнизону. Большинство резервов выявляется аэроразведкой ВС РФ, после чего по ним наносит удары артиллерия и авиация.

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    6 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:24
      Как начнут туда на завод прилетать ФАБы ,так прыть и закончится
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +3
        Сегодня, 12:31
        Туда уже парочка ФАБов прилетала минимум сотня убитых и много тяжёлых раненных.По-моему ФАБ-1500.

        .Наши в ночь с воскресенья на понедельник откалибровали тут два цеха. Из радиоперехватов наши узнали о том, что за эту ночь у небратьев минимум 107 человек (на тот момент) поехали в чёрных мешках. Всего в каждом из этих цехов было по примерно 400 человек ТрОшников и около 50 единиц техники (какой – это без подробностей). Чтобы понимать примерные последствия, вот вам скрин с видео от удара по этому же заводу уже правда днём: Как в переговорах говорят сами небратья: «Удар жутчайший, тяжёлых полным-полно».


        https://dzen.ru/a/ZhWMIEKUjl7-C5yU

        Фото момента после удара.Территория огнеупорного завода, три цеха в пепел.
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +5
          Сегодня, 12:40
          По Красногорвке.Серьезно за неё взялись.

          Подразделения Российской армии вошли в город Красногоровку в ДНР. Об этом сообщает эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.Такой вывод Рёпке сделал на основе видеозаписей сражения.Красногоровка расположена в 20 километрах западнее Донецка, рядом с селом Старомихайловка. До начала спецоперации в ней жили около 15 тысяч человек. Судя по кадрам с места событий, ВС России вошли туда на бронетехнике с юго-востока из-под Марьинки, преодолев ж/д линию.

          «Пока не появятся доказательства обратного, приходится предполагать, что Россия успешно высадила десятки солдат на юге Красногоровки и теперь занимает несколько жилых районов южнее и севернее ж/д путей», — пишет Рёпке, которого цитирует телеграм-канал «Bild на русском».
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 12:32
      Большинство резервов выявляется аэроразведкой ВС РФ, после чего по ним наносит удары артиллерия и авиация.
      вот это очень хорошо! good
    3. Русь Ранг пользователя
      Русь
      0
      Сегодня, 12:33
      российская армия везде удерживает и наращивает инициативу, нанося существенный ущерб ВСУ и пусть медленно

      Медленно, но верно!
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:57
      Весна, а события становятся все жарче, жесче...
      Теперь вопрос резервов, у кого больше, перспективы более определённые. Противника продавят и будет это происходить без остановки.

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