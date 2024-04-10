Военкоры сообщают о боях за Огнеупорный завод недалеко от центра Красногоровки
На нескольких направлениях фронта идет активная фаза боев, российская армия везде удерживает и наращивает инициативу, нанося существенный ущерб ВСУ и пусть медленно, но устойчиво продвигаясь на запад. Наиболее сложной для противника оперативная обстановка сложилась на Донецком направлении, где после освобождения Марьинки и Авдеевки ВС РФ продолжают выбивать врага с занимаемых позиций.
Российские военные паблики сообщают об активизации штурма обороны ВСУ в районе города Красногоровка, расположенного в 20 км к западу от Донецка, севернее Марьинки, и в самом населенном пункте. Ранее российские механизированные штурмовые группы вошли в этот населенный пункт как раз со стороны Марьинки и высадили десант по обе стороны от железной дороги, делящей город на две части.
На южных окраинах города расширен контроль над территорией частного сектора на Геологической улице. В северной части ВС РФ закрепились как минимум на улице Ватутина к востоку от детского сада «Колобок», сообщают военкоры. Красногоровка — последний населенный пункт Донецкой агломерации, находящийся под контролем ВСУ. На этом участке у наших войск с февраля 2022 года практически не было продвижения. При этом украинские военные паблики последние два дня писали об атаке ВС РФ на Красногоровку, но заявляли, что она была якобы отбита.
По последним данным, публикуемым в сети военкорами, наши бойцы продвинулись к центральной части города. Бои идут за Красногоровский огнеупорный (кирпичный) завод, расположенный вблизи с центром. Недалеко от промпредприятия находится здание местного горсовета. Территория завода — ключевая точка обороны ВСУ во всем городе, после ее взятия российскими бойцами вопрос падения Красногоровки можно считать практически решенным. Сообщается, что наши десантники заняли несколько жилых районов вокруг железнодорожных путей, расширив зону контроля.
При штурме очередных позиций врага российские военные используют проверенную тактику. По выявленным опорникам ВСУ отрабатывает авиация, в основном применяются тяжелые ФАБ с УМПК, затем в дело включается артиллерия. После на штурм идет пехота при поддержке бронетехники. Противник пытается перебросить в Красногоровку резервы, но лишь их часть добирается на помощь украинскому гарнизону. Большинство резервов выявляется аэроразведкой ВС РФ, после чего по ним наносит удары артиллерия и авиация.
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