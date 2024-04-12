Пашинян заметался между ОДКБ и НАТО. А как же сама Армения
Его звали не Роберт?
Выход из ОДКБ, которым буквально всех пытается шантажировать Никол Пашинян – это полное отсутствие каких-либо гарантий на случай событий, схожих с теми, что были совсем недавно в Белоруссии или Казахстане. Там лидеров выручало, среди прочего, и ОДКБ.
Однако, помимо этого, Пашиняну нельзя не учитывать и ещё один фактор, который пока не на поверхности. Если Армения выйдет из ОДКБ, привычно лояльный к Армении и Карабаху, Иран станет строить сотрудничество с этим военно-стратегическим блоком через Азербайджан и Туркмению.
Уже просто потому, что у таких объединений, как ШОС и ОДКБ – на первом месте безопасность, и как следствие – стабильность. Как политическая, так и экономическая, между прочим. А без этого будущее не столько Армении, сколько самого премьера Никола Пашиняна – в тумане. Могут ведь и отправить «на перезарядку», как героя из старого фильма про робота Роберта.
Армения, устами до боли напоминающего робота Пашиняна, уже давно заявляла о возможном выходе из ОДКБ, проводила совместные учения с военными из стран НАТО. Но во время второй карабахской войны она просила о помощи исключительно Россию, другие же войска стран ОДКБ проигнорировала.
Исход был вполне предсказуем: Россия, у которой на повестке дня СВО с многочисленными сложностями в отстаивании своих стратегических целей, помогла Карабаху и Армении спустя рукава. Результат мы знаем.
Но это еще не все: выход Армении из ОДКБ чреват осложнением в отношениях с ее традиционным союзником – Ираном.
Персидский мягкий ковёр
Итогом игнорирования Арменией заседаний ОДКБ, либо присутствия там её представителей в виде бессловесных призраков, стал факт, вообще-то недостойный настоящего союзника. Это произошло, когда страны ОДКБ совместно сделали заявление с осуждением теракта в «Крокус Сити».
Армянские представители в ОДКБ, явно следуя указаниям премьера, не подписали это заявление, мотивировав решение тем, что Армения в его деятельности де-факто не принимает участия.
В Иране уже давно настороженно относились и к натовским учениям в Армении вблизи его границ, и к заявлениям Никола Пашиняна о выходе из ЕАЭС и неучастии Армении в ОДКБ. Теперь же настороженность может перейти уже в открытый негатив.
Начало негативной реакции Ирана на политику Пашиняна было положено уже давно. Первый звонок из Тегерана прозвучал, когда Иран при всей его симпатии к Нагорному Карабаху и поддержке армянской позиции по его суверенитету, объявил, что не поддержит ни одну из сторон. Из Тегерана даже запретили пролёт российской авиации с оружием для Армении над иранской территорией.
Понятно, что в Иране существует и азербайджанский фактор. Там живёт несколько миллионов этнических азербайджанцев, имеющих общую границу расселения с азербайджанской государственной границей. Отношения населяющих Иран народностей, владеющих фарси, с тюркоязычными азербайджанцами и кашкаями, были всегда натянутыми. При этом с живущими на северо-востоке страны туркменами – вполне нормальными.
Поэтому всегда существовал, да и сейчас не испарился риск возникновения в Иранском Азербайджане эскалации сепаратизма вплоть до переброски мятежникам из Азербайджана оружия. Ко всему прочему, в Иране всегда найдутся те, кто поднимет протесты против того, что Исламская республика выступает против таких же мусульман-шиитов.
И на эту проблему приходится не закрывать глаза с учётом взаимной нелюбви Азербайджана и Ирана, который является исламской республикой, а не светским государством. Не случайно такое особенно ощутимо среди верхов иранского духовенства.
Политическая география
И всё же основные причины большинства противоречий, по всей видимости, внешнеполитические и стратегические. Слабую и маленькую Армению, у которой вооруженные силы уступают даже Азербайджану, не говоря уже о Турции, по всем параметрам, рассматривать как союзника в перманентном противостоянии с недружественной суннитской Турцией, увы, невозможно.
И это даже с учётом огромной армянский диаспоры в Турции. Всё непросто у Ирана и с не очень дружественным, хоть и шиитским, Азербайджаном. Армения же, без нахождения на ее территории дополнительного усиленного воинского контингента и техники из стран ОДКБ, практически обречена на постоянное давление извне, практически всегда – отнюдь не мирное.
Дальнейшее расширение сотрудничества Армении с другими странами ОДКБ в корне изменило бы ситуацию в ее отношениях с Ираном. Последний вопрос стоит особенно остро в свете того, что Иран сам давно уже рвётся если не войти в ОДКБ, то, по крайней мере, сотрудничать с ней.
Как и Армению, от ОДКБ в плане сухопутной или авиационной переброски войск из стран этого объединения отделяет только одна страна. Но в случае с Ираном это Туркменистан, регулярно подчёркивающей свой нейтралитет, скорее всего, при опасном раскладе позволивший бы переброску через свою территорию личного состава и военной техники ВС Казахстана, России и Белоруссии.
При этом нечто подобное с Киргизией и Таджикистаном осуществить будет куда сложнее, потому что на их пути – Узбекистан, весьма активно сотрудничающий с враждебными Ирану западными странами, а также с Турцией.
А вот Армения находится в куда худшем положении в плане изоляции от других членов ОДКБ. На её пути, не считая Азербайджан, у которого с ней вообще граница закрыта, Грузия с её довольно многочисленными прозападными силами и горными серпантинами, трудными для прохода бронетехники.
И неполитическая экономика
По морю, к которому Армения выхода не имеет, переброска, опять же, возможна только через грузинские порты. Железная дорога из России в Грузию проходит через Азербайджан, и тут комментарии излишни. По Каспийскому морю же Казахстан и Россия могут по нейтральным водам перебросить силы в Иран в кратчайшее время. То же касается и авиации: лишь бы в азербайджанское воздушное пространство не заходить.
С экономической же точки зрения, если Армения и в дальнейшем будет допускать на своей территории совместные учения со странами НАТО, это подействует на Иран как красная тряпка на быка. Так, уже велись переговоры между Ираном и Азербайджаном о том, что Иран проложит по своей территории Аракский коридор из Баку в Нахичевань.
Будет ли это достойной заменой Зангезурского коридора по территории Сюникской области Армении, уже не так важно. Ведь в обмен Азербайджан предлагает проложить коридор из России в Иран по своей территории. Весьма показательно, что Азербайджан, как бы к Ирану не относился, но сам в открытой конфронтации с ним не находится.
Дальше – ещё лучше.
В Баку не раз и не просто так давали понять, что Азербайджан особо не рвётся ни в НАТО, ни в Евросоюз, в отличие от пашиняновской Армении. А иранцам было бы очень некомфортно иметь транспортное сообщение с экономически крайне важной для них Россией через территорию, на которой находятся натовские войска.
А между тем первый и весьма тревожный, если уже не опасный, шаг к этому сделан. Ереванским премьером запущена в массы крайне сомнительная идея убрать пограничников из России и других стран ОДКБ с границы Армении с Ираном. А ещё – удалить российских военных из аэропорта «Звартноц».
- Михаил Викентьев
- mixyfotos.ru, segodnia.ru, 1news.az, aeroport-erevan.ru
Информация